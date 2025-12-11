«Аэрофлот» переносит и отменяет рейсы

«Аэрофлот» вынужденно скорректировал расписание рейсов Фото: Илья Московец © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов из ‑за временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Часть рейсов перенесена по времени, некоторые отменены, ряд самолетов направлен на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.

«В связи с вводом в ночь с 10 декабря на 11 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — написали в telegram-канале авиакомпании. Там добавили, что пассажирам рекомендуют самостоятельно отслеживать изменения по своим рейсам.

В компании указали, что актуальная информация публикуется на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота», а также на информационных табло в аэропортах и в объявлениях по громкой связи. Перевозчик просит пассажиров ориентироваться на данные этих сервисов до прибытия в аэропорт и во время ожидания вылета.

Продолжение после рекламы

Пассажирам отмененных рейсов предлагают на выбор вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление на последующие рейсы по тому же маршруту и в том же классе обслуживания. Переоформление производится без взимания дополнительной оплаты. Оформить изменения можно дистанционно — через чат-бот на сайте или в мобильном приложении авиакомпании, а также по обращению в контакт-центр. Для возврата средств предусмотрена онлайн-заявка через форму обратной связи на сайте, без визита в авиакассы в аэропорту.

Контакт-центр «Аэрофлота» переведен на усиленный режим работы. Представители перевозчика дежурят в аэропортах и помогают пассажирам на стойках регистрации и в зонах вылета. На время ожидания вылета компания предоставляет пассажирам обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и внутренними стандартами авиакомпании.