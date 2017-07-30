На Урале появилось свое «королевское дерби». До последнего боялись ЧП

23:00 30 июля 2017 0

Под Екатеринбургом прошли исторические соревнования. Вдове первого президента РФ предстоит объявить победителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Урале будет свое «Королевское дерби». В минувшие выходные врио губернатора Евгений Куйвашев презентовал и дерби, и королеву-вдову, которой предстоит занять важное место в местных раскладах. Внешне все выглядело и называлось невинно, и даже почетно: первые всероссийские и международные соревнования «Кубок им. Первого президента РФ Б.Н. Ельцина, Кубок губернатора Свердловской области». Но именно в названии кроется первая подсказка, даже несколько — об истинной сути события. Большие деньги, сплетни, интриги и мировой заговор — все это в нашем репортаже.

Конкур — теперь он объединяет уральские элиты. Красивый, яркий, впечатляющий вид спорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уже несколько лет как у среднего класса и выше в Свердловской области есть особое увлечение. Конкур. В просторечии: конный спор — соревнования по преодолению препятствий. Модно, красиво, положительно влияет на осанку детей, а главное: цена на жеребцов начинается от 2 миллионов рублей — есть, о чем поговорить с соседями, с которыми уже не комильфо мериться стоимостью машин и вести прочие «гаражные» разговоры. Олимпийский вид спорта, опять же.

Долгое время «законодателем мод» на Среднем Урале оставался конно-спортивный комплекс «Белая лошадь». Вплоть до вчерашнего дня.

«Это историческое событие. Победитель — будет первым обладателем Кубка Бориса Николаевича Ельцина и тем самым войдет в историю нашего спорта», — приветствовала публику в КСК «Дубрава» особый гость мероприятия Наина Ельцина. При этом

вдова первого президента особо подчеркивала в своей речи: соревнования по конкуру проводятся в Свердловской области впервые — тем самым все сделанное ранее словно перестало существовать.

Наину Ельцину в КСК «Дубраве» встретили не просто хорошо — подобных приемов в Свердловской области пока не удостаивалась ни одна королева. Впрочем, других королев на Средний Урал пока и не бывало.

Наина Ельцина прилетает в Свердловскую область уже второй раз за месяц — это как минимум необычно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начать с того, что сам визит довольно необычен: это уже второй приезд Нины Ельциной в регион за месяц. До того, в начале июля она открывала соревнования по волейболу на кубок Ельцина. Кроме того, чтоб подчеркнуть статус воскресного мероприятия вдова первого президента РФ привезла с собой главу федерации конного спорта России Марину Сечину.

Чтобы добиться приезда столь внушительной делегации региональным элитам пришлось организовать спецоперацию, в которую были втянуты абсолютно все силы. Причем это, возможно, первый раз, когда администрация губернатора и мэрии Екатеринбурга действовали сообща — своеобразная демонстрация того, чего может добиться объединенный фронт, состоящий из двух противоборствовавших в прошлом лагерей. Сила. О том, каких усилий все это стоило, говорит название мероприятия: соревнования на два кубка одновременно проводятся крайне редко — до последнего боялись, что что-то может сорваться и подстраховались.

Казалось бы чисто спортивное мероприятие потребовало очень серьезной совместной работы всех полит-элит Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участвовали в спецоперации не только чиновники. Среди тех, кто встречал Наину Ельцину: владелец КСК «Дубрава», глава Уральского финансового холдинга Олег Гусев и собственник торговой компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский. Зачем им это — тут версии разные. Одни, опрошенные корреспондентом инсайдеры, уверены, что за счет соревнований и роли в них Наины Ельциной бизнесмены намерены продвигать частные бизнес-проекты, вроде строительства новой резиденции уральских элит — коттеджного поселка «Дубрава» Олега Гусева.

Другие — что речь о более глобальном стратегическом интересе по защите своих активов в будущем, для чего предпринимателям необходимо стать заметной частью публичной политики региона. И отмечали, что оба ведут эту работу уже больше года, а так же, что Андрей Симановский привез на соревнования еще и свое ближайшее окружение, отвечающее за PR, в частности — руководителя департамента благотворительных проектов «Сима-Ленда» Анастасию Лукичеву.

И оба предпринимателя явно действовали в союзе, помогая друг другу в этот решающий в карьерах обоих момент. Особенно заметно это было на экскурсии, устроенной для Наины Ельциной перед началом соревнований.

Для Наины Ельциной в «Дубраве» приготовили специальное представление на тему Гражданской войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Олег Гусев, как и полагается хозяину мероприятия, радушно повел показывать свои владения: административный комплекс клуба, конюшни, тренировочный манеж. Специально для Наины Ельциной в манеже даже была представлена небольшая шоу-программа со всадниками в форме времен Гражданской войны «К 9 мая готовили», — пояснил банкир.

А на выходе из манежа Олег Гусев помог союзнику — специально для гостьи там повесили большую картину: «Встреча Бориса Николаевича с председателем колхоза. Картина долго писалась. Мне кажется, Борис Николаевич тут хорошо получился — хорошо показано, каким он был. Из коллекции Симановского, вот он, кстати».

Вести Наину Ельцину непосредственно в конюшни доверили самому опытному наезднику комплекса Владимиру Аристову. «Конкур — очень демократичный вид спорта. Им в любом возрасте можно заниматься. Вот, Владимир — ему 55, теперь мастер спорта. А начинал в 45 — человек реализовал свою мечту», — представил Олег Гусев.

Соревнования собрали всю уральскую элиту, не уехавшую в отпуск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Обратите внимание на решетки: специально сделаны такими узкими, чтобы у лошадей копыта не застревали. Внизу у дверей доски из прессованного дуба — не пробить. Все сделано для того, чтобы лошадям было уютно и комфортно», — повел Владимир Аристов показывать комплекс. Главным моментом экскурсии стало кормление лошадей — Наине Ельциной для этого принесли целый поднос морковки, а наездник начал объяснять, про повадки животных.

«Вот, мы ножку подгибаем. Это мы попрошайничаем так. Интеллигентный конь», — объяснял лучший сотрудник «Дубравы». Морковки, впрочем, коню почти не досталось: в этот момент делегацию нагнал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев (перед приездом в «Дубраву» он инспектировал строительство эстакады). Бодрый, веселый (строительство идет превосходно), в подходящей случаю футболке-поло Kenzo. Встретились тепло, с объятиями.

Почетное место рядом с Наиной Ельциной на трибунах занял спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отличие от «несущественных» соревнований в КСК «Белая лошадь», на свой «Кубок Ельцина по конкуру» «Дубрава» смогла собрать значительно меньше людей: тысяч десять, не более, если оценивать на глаз. И мероприятие пока не столь раскрученное, да и место плохо подготовлено: кругом стройка, даже на подъезде к поселку все перекопано — строят ту самую эстакаду, и на территории самого комплекса: большая часть прогулочной зоны — пустырь с холмом.

Зато с вип-трибунами все в порядке: везде снуют официанты в белых перчатках, среди гостей просто все, кто хоть что-то значит в местной политике.

Начиная от обоих первых вице-премьеров области, и заканчивая экс-кандидатом в мэры Екатеринбурга Яковом Силиным и действующим кандидатом в губернаторы Дмитрием Сергиным. И почти в полном составе весь «бомонд» мэрии Екатеринбурга. Обстановка неформальная: в одной части зоны областные политики — сплетничают о текущих интригах, в другом чиновники окружили Владимира Тунгусова и обсуждают, что прекраснее: женщины, вино или картины — в какой-то момент сошлись на том, что все вместе особенно прекрасно.

Евгений Куйвашев по рыцарски уступил место в тени дамам, а сам вместе с Олегом Гусевым сел на солнцепеке. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как и полагается Наине Ельциной досталось место по центру. А вот по правую руку от нее неожиданно та пригласила присоединиться спикера Заксобрания Людмилу Бабушкину. Об их дружбе начали говорить еще с волейбольного Кубка Ельцина, на котором они тесно общались практически все матчи безотрывно. По левую руку от вип-леди — посадили Марину Сечину.

Из-за изменений в рассадке Евгению Куйвашеву пришлось уступить место в тени даме и сесть рядом с президентом федерации конного спорта. Олегу Гусеву помощники принесли дополнительный стул.

«Это первый турнир в честь Бориса Николаевича Ельцина. Дай бог, чтобы он жил и процветал», — по знаку с вип-трибун открыл мероприятие главный судья Борис Кузьмин, и соревнования начались. Соревнования, обозначенные Наиной Ельциной как исторические, победитель которых впишет свое имя в историю.