В соцсетях запустили дипфейк с губернатором Шумковым

В соцсетях распространяется дипфейковое видео с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В социальных сетях распространяется дипфейковое видео с участием губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в котором от его имени заявляется об отмене региональных денежных выплат контрактникам Минобороны и их замене на выдачу экипировки. Об этом 5 декабря сообщило правительство Курганской области в своих официальных аккаунтах, уточнив, что ролик создан с помощью технологий искусственного интеллекта и не отражает реальных решений региональных властей.

В ведомстве подчеркнули, что все действующие меры материального стимулирования для граждан, заключающих контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции, сохранены в полном объеме, а распространяемое видео назвали провокацией. «Уважаемые жители региона, проверяйте информацию в официальных источниках, не попадайтесь на провокации мошенников и врагов нашей страны», — говорится в сообщении правительства Курганской области.

Власти напомнили, что за год участник СВО по контракту может получить более 5,5 млн рублей с учетом всех уровней поддержки. С 1 августа единовременная региональная выплата увеличена с 1,5 млн до 2,5 млн рублей, еще по 100 тысяч рублей перечисляют муниципалитеты. Дополнительно предусмотрено 400 тысяч рублей федеральной выплаты и порядка 100 тысяч рублей подъемного пособия от Минобороны, а ежемесячное денежное содержание по контракту начинается от 210 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы

В фейковом видео от имени губернатора объявлялось об отмене выплат контрактникам Минобороны Фото: Правительство Курганской области

Отдельно в регионе действует программа материальной поддержки бойцов: за счет областного бюджета и пожертвований регулярно закупаются и отправляются в зону СВО квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи и другое снаряжение. В ноябре на эти цели дополнительно выделено 25 млн рублей, а в рамках акции «45 Беспилотный батальон» в Курганской области налажена сборка БПЛА из комплектующих, приобретаемых на средства губернатора, членов правительства, сотрудников органов власти и жителей региона.