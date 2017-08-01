Дело сенатором Цыбко: как силовики подставляют суд

20:42 01 августа 2017 0

Константин Цыбко считает, что следствие "подставило" гособвинителей, и тем пришлось работать с массой фальсификаций, чтобы сохранить лицо коллег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти два года в информационной повестке Южного Урала и на федеральном уровне освещался судебный процесс по делу челябинского эк-сенатора Константина Цыбко. Разбирательство проходило в атомграде Озерске. Формально судебный процесс был открытым, могли участвовать все желающие. Однако закрытый статус муниципалитета стал препятствием для некоторых желающих посетить заседания суда. По странному стечению обстоятельств, чиновники Озерска неправильно оформили документы, и в город не смог въехать даже член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин.

Интерес к разбирательству был чрезвычайно высок из-за особого статуса подсудимого и весьма противоречивых доказательств. Константин Цыбко и сам сделал все, чтобы сделать публичной максимум информации, касающейся его дела. Еще перед началом суда он опубликовал собственное расследование. В нем представлены оперативные материалы ФСБ, довольно убедительно указывающие, что похищенные из муниципального предприятия ММПКХ Озерска деньги были распределены между чиновниками администрации города, бизнесменами и их родственниками, а деньги магнитогорского предпринимателя Олега Лакницкого присваивал осужденный за коррупцию бывший сити-менеджер Евгений Тарасов.

Свое расследование Константин Цыбко передавал в Генпрокуратуру РФ. После доследственной проверки, проводившейся с ноября 2012 года по декабрь 2013-го, силовики не нашли оснований для возбуждения уголовного дела против сенатора. Генпрокуратура согласилась с таким решением и расписала в деталях, почему нет никаких оснований. Уголовно дело возбудили со второй попытки. Константином Цыбко в интервью «URA.RU» высказывал версию своего преследования, связанную с интересами криминальных авторитетов и политическими разборками в Челябинской области.

Константин Цыбко публиковал в СМИ свое расследование. И это серьезно подрывало версию обвинения, что похищенные деньги были переданы экс-сенатору. Многие эксперты тогда предполагали, что Цыбко зря раскрывает карты до начала судебного процесса, давая гособвинению возможность исправить нестыковки в их версии. На это сам Константин Цыбко уверенно отвечал, что никакие изменения в позиции обвинения его не пугают, так как он собрал доказательства своей невиновности не только по каждому дню с 2010 по 2012 годы, но и может подтвердить свое алиби даже по часам. Этому помогли данные геолокации, полученные от операторов сотовой связи, справки из гостиниц, авиакомпаний и масса других объективных доказательств, не зависящих о экс-сенатора.

Однако при рассмотрении дела в суде выяснилось, что опубликованное Константином Цыбко расследование оказалось лишь небольшой частью того массива доказательств, которые были подготовлены защитой и самим экс-сенатором.

Тактика защиты строилась на том, что Константин Цыбко и его адвокат Константин Коваленко не просто доказывали, что описанные в обвинительном заключении события не могли происходить физически. Они предъявляли доказательства, на 80% содержащиеся в материалах самого же уголовного дела. Удивительно, но документы, которые должны были свидетельствовать против экс-сенатора, подтверждали его невиновность и в итоге сыграли против гособвинения. Они очень четко давали понять, как в действительности развивались события пятилетней давности и кому достались средства ММПКХ Озерска и предпринимателя Лакницкого. Складывалось ощущение, что следствие «подставило» прокуроров, которые сами впервые увидели эти материалы и фактически оказались без доказательств.

Главный свидетель по делу Цыбко — осужденный за воровство денег из бюджета бывший сити-менеджер Озерска Евгений Тарасов (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вероятно, не случайно последнее публичное заявление следствия датировано 2015 годом. В нем бывший пресс-секретарь СКР Владимир Маркин рассказывал об аресте имущества родителей Константина Цыбко и утверждал, что у следствия есть «неопровержимые доказательства», что арестованное имущество приобретено «на взятки». В ответ на это, семья экс-сенатора представила в суд справки из налоговой инспекции, выписки с банковских счетов, декларации о доходах. Эти документы показывали, что семья Константина Цыбко была в состоянии купить арестованное имущество на законно полученные доходы. Гособвинение за два года так и не смогло опровергнуть это, а Маркин уже уволен из СКР. В результате, в июле текущего года прокуратура Челябинской области не стала выходить с очередным ходатайством об аресте имущества, и арест был снят.

Значимость этого решения сложно переоценить, так как после этого

прокуратура Челябинской области впервые за многие месяцы процесса прервала свое молчание и фактически заявила, что ведомство снимает с себя ответственность за арест имуществе семьи Константина Цыбко.

Даже депутаты Госдумы, убедившись в массовых фальсификациях следствия, не выдержали и стали слать запросы в Генпрокуратуру. Константин Цыбко просил провести проверку службу собственной безопасности ФСБ. Часть фактов уже нашла свое подтверждение, о чем говорится в ответах депутатам. Другие проверки еще продолжаются.

Фальсификации в деле Константина Цыбко, действительно, носят сенсационный характер: двойные протоколы допроса свидетеля, поддельная подпись начальника УФСБ по Челябинской области Игоря Ахримеева на одной из ключевых справок, незаконная прослушка телефонов, не имеющих отношения к делу лиц. И это только часть вскрытых защитой экс-сенатора фактов. Фальсификаций гораздо больше. Особенно позабавило, что к оперативному видео, на котором Константин Цыбко ужинал с друзьями в ресторане, в качестве аудиозаписи разговора приложены концерты Бритни Спирс и Тото Кутуньо.

Спустя почти два года процесса, позиция гособвинения свелась к тому, что давшие показания на Цыбко в рамках досудебного соглашения со следствием уголовники — честные и добропорядочные граждане, и суд им должен поверить на слово. А то, что эти показания были многократно изменены и противоречат обвинительному заключению и объективным доказательствам по делу, не имеет значения, наоборот дает возможность суду выбрать один из вариантов. Прокуроров не смутило даже то, что в указанные в обвинительном заключении дни и время якобы передачи взяток Константину Цыбко, сенатор просто физически находился на расстоянии сотен, а иногда и тысяч километров от предполагаемых «взяткодателей». Да и свидетелей у защиты оказалось больше двух десятков, их показания в защиту Цыбко подтверждали даже оперативные материалы следствия.

За время рассмотрения в суде дела сенатора Цыбко по тем или иным причинам были уволены с занимаемых должностей многие силовики из числа тех, кто так или иначе имел отношение к появлению уголовного дела. Возможно, это совпадение, но выглядит, как наказание за откровенные фальсификации материалов.

Вероятная причина отрицания представителями гособвинения очевидных фактов раскрылась в последнем выступлении помощника прокурора и гособвинителя Галины Чеблаковой.

Она фактически заявила суду, что люди в погонах не могут ошибаться и «из-за какого-то Цыбко» может пострадать карьера втянутых в это дело силовиков.

Звучит невероятно цинично, но отражает взгляды некоторой части сотрудников правоохранительных ведомств, для которых судьба отдельно взятого человека не стоит ни гроша.

Складывается ощущение, что представители правоохранительных органов хотят снять с себя ответственность за накопившийся ком из нестыковок, подлогов, фальсификаций и откровенных ляпов следствия. Чтобы так называемая «проблема дела Цыбко» стала проблемой судебной системы.