Мэр Челябинска создает медиахолдинг за счет опального Михаила Юревича

17:27 02 августа 2017 0

Михаилу Юревичу уже не нужны медиа, активы готов взять Евгений Тефтелев Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Челябинска Евгений Тефтелев начинает переговоры о покупке телеканала, подконтрольного экс-губернатору Михаилу Юревичу. Эта новость активно обсуждается в кулуарах. Ранее стало известно, что структуры, близкие к градоначальнику, уже приобрели одно из челябинских СМИ. Так, Евгений Тефтелев, один из самых ближайших соратников губернатора Бориса Дубровского, может стать обладателем информационного холдинга.

Собственником 31 телеканала (ИК «Медиа-центр») является Валерий Юревич, отец экс-губернатора. Но, по словам источника «URA.RU», переговоры будут вести не с ним, а с менеджерами бывшего главы региона. В Челябинске четыре местных телеканала. Из них два, «ОТВ» и «Домашний», принадлежат области, «СТС-Челябинск» подконтрольно депутату Госдумы Андрею Барышеву. Все три лояльны к власти. Но и Михаил Юревич, потеряв власть в регионе, а затем став фигурантом уголовного дела, пока не использовал 31 телеканал как оппозиционное СМИ. Логично предположить, что собственное телевидение ему теперь ни к чему и он готов продать актив. Официально факт переговоров о готовящейся сделке никто не подтверждает.

Попав в опалу, Михаил Юревич не использовал телеканал для борьбы с властью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гендиректор ООО «Управляющая компания „Медиа-центр“» («31-й телеканал», радио «Эхо Москвы в Челябинске» и «DFM Челябинск».) Валерий Шагиев отрицает факт возможной продажи телеканала. «Переговоры о продаже медиабизнеса или отдельно телеканала не ведутся», — заявил «URA.RU» медиаменеджер.

Пресс-секретарь главы Челябинска Владимир Сафонов опровергает информацию о создании мэрией медиахолдинга. «Администрация города не покупает и не имеет отношения ни к телеканалам, ни к интернет-СМИ», — сказал собеседник.

Директор информационно-аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин не слышал конкретики о покупке «31 канала», но считает такой вариант реалистичным. «Здесь совпадают два потока: желание Юревича избавиться от активов (и медиаактив — один из первых) и желание магнитогорской команды и Тефтелева усилить свое медиавлияние. „31 канал“ на сегодня — единственный независимый канал. В рамках конфликта с Юревичем, он может стать могучим оппозиционным СМИ. Мы знаем по прошлым информационным войнам — против [экс-губернатора Петра] Сумина, [олигарха Александра] Аристова, — что они умеют это делать. Ну и большой плюс — на покупку канала не потребуется много денег, в нынешних условиях это дешевеющий актив», — резюмировал политолог.

Это не первый актив Юревича, к которому проявили в Челябинске. Ранее стало известно, что представители Юревича вернули в муниципальную собственность газету «Вечерний Челябинск» и собираются продавать одноименную сеть киосков. Но если «ВЧ» уже официально принадлежит городу, то в июне частные структуры, близкие к Тефтелеву, совершили еще одну медиасделку, купив интернет-газету «Челябинский обзор».

О том, что у газеты новый владелец, стало известно в начале июля, когда были внесены изменения в базу данных Росреестра. Ранее учредителем СМИ было ООО «Информационно-выставочный альянс», подконтрольное бизнесмену Арсену Унаняну. Сейчас «Обзор» принадлежит ООО «Обзор74», основным собственником которого является ООО «Дельта». Руководит «Дельтой» Анатолий Граф, в числе соучредителей жительница Челябинска, студентка из Санкт-Петербурга Полина Редькина и предприниматель Михаил Морковин.

Если о Редькиной ничего не известно, то фамилии Граф и Морковин говорят о многом. Анатолий Граф — родственник Ирины Морозовой, руководителя Челябинского БТИ, давней соратницы Тефтелева, что известно всей челябинской элите. Михаил Морковин — менеджер структур бывшего первого вице-губернатора Владимира Дятлова, с которым Евгений Тефтелев хорошо знаком с тех времен, когда руководил областным минпромом. После того, как блогер Василий Колесников выложил у себя в ЖЖ схему покупки «Обзора», сделка (а о ней говорили с мая) перестала быть «секретом Полишинеля». Да и само СМИ стало писать о городском руководстве в уважительных тонах, чего раньше не наблюдалось.

Эксперты сомневались в полезности покупки. Статистика «Обзора» скрыта, но известно, что посещаемость у сайта невысокая, все материалы годятся больше для обсуждения в узком кругу политической тусовки, а не для массового читателя. Теперь, когда речь зашла о покупке телеканала, заговорили о том, что Евгений Тефтелев задумался над созданием собственного медиахолдинга.

Медиаресурсы нужны под выборы, в том числе президентские Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский политолог Александр Подопригора также скептически относится к слухам о создании медиахолдинга близкими к Евгению Тефтелеву структурами. «Глава Челябинска не является публичным политиком, электоральные перспективы для него не являются актуальными. В Челябинской области сегодня нет финансово-политических групп, которые имеют собственные политические амбиции и нуждаются в своих медиа», — полагает собеседник.

Возможную смену владельца «31 канала» политолог связывает с ситуацией вокруг фактического владельца этого СМИ Михаила Юревича. «В России беглые олигархи из Лондона не руководят электронными СМИ. Помимо политического фактора, есть и экономические. Это не тот актив, на который Юревичу хотелось бы тратить деньги — едва ли телеканал окупаем», — добавил Подопригора. Политолог не совсем прав, когда говорит о том, что «31 телеканал» не окупается. Согласно данным СБИС, «Медиа-центр» ИК демонстрирует неплохие финансовые показатели и работает в прибыль.

Представитель Агентства политический и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинской области Андрей Лавров не согласен с коллегой. «Если у Тефтелева есть намерение создать медиахолдинг, то это вполне естественно. Новой управленческой команде нужно контролировать все информационное поле. А „31 канал“ — весомый и важный медийный инструмент. Сам Тефтелев по всем рейтингам влияния очень сильно поднимается. Раньше его и в 10-ке не было, а сейчас он на 5-м месте в регионе. К нему заходят, чтобы выйти на [губернатора Бориса] Дубровского. Тефтелев — одно из самых доверенных лиц главы региона. Поэтому вполне разумно, что ему доверили функцию покупки „31 канала“. Это только повышает градус его влияния», — объяснил эксперт.

Источник «URA.RU», рассказавший о том, что представители Тефтелева готовятся к переговорам с представителями Юревича, объяснил происходящее обычной политикой: «Впереди выборы президента, в 2019 году выборы губернатора и депутатов Челябинска, затем, в 2020-м, ЗСО. Нужны информационные ресурсы, напрямую не связанные с властью».