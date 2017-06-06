Мэрия и депутат Барышев забирают «Вечерний Челябинск»

20:40 06 июня 2017 0

Евгений Тефтелев (первый слева) "Вечерку" получил безвозмедно. Андрей Барышев (второй справа) пока только думает о покупке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Андрей Барышев покупает «Вечерний Челябинск» — эту новость сейчас обсуждают в кулуарах областного центра. Элита на ушах — как такое возможно? СМИ связано с экс-губернатором Михаилом Юревичем, а парламентарий — его открытый политический оппонент.

Поначалу в тусовке решили, что речь идет о продаже медиаактива. Но, как сообщили «URA.RU» в мэрии Челябинска, газета уже находится в собственности города и муниципалитет не собирается ее продавать. Директор МАУ ИД «Вечерний Челябинск» Сергей Филичкин подтвердил, что окончательное юридическое оформление всех документов действительно было завершено некоторое время назад. Этому предшествовал почти год переговоров с менеджерами Юревича, потому что формально газета бывшему главе региона не принадлежала, а была оформлена на одно из его аффилированных лиц. Собственник отдал газету безвозмездно. Инициатором переговоров выступило само МАУ, а решение вопроса было на личном контроле у мэра Челябинска Евгения Тефтелева.

Михаилу Юревичу больше не нужны ни СМИ, ни киоски Фото: Илья Московец © URA.RU

Но слухи о «Вечернем Челябинске» как о будущем активе Барышева не беспочвенны: речь идет об одноименной сети киосков, также принадлежащей семье Юревича, говорят источники «URA.RU».

Новость удивляет: депутат Госдумы Андрей Барышев считается одним из противников бывшего главы региона. Конфликт начался, когда Юревич был губернатором. Барышев, как и его соратник, олигарх Александр Аристов, вел с областными властями информационную войну, не закончившуюся, когда в регионе сменилось руководство. Именно Барышева выставили на праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму-2016 по Челябинскому округу против Юревича. Экс-губернатор в итоге снялся с праймериз, вышел из рядов «Единой России», вся его избирательная кампания завершилась крахом.

Теперь, когда у Михаила Юревича иные проблемы, связанные с уголовными делами по обвинению в коррупции, его менеджеры стараются избавиться от лишних активов. В том числе от сети киосков «ВЧ», говорят наблюдатели. Сеть создавалась под «Вечерку» как альтернатива «Роспечати». В ней торгуют розницей — не только печатными СМИ, но и табачными изделиями, если киоски не расположены вблизи учебных заведений.

Экс-губернатору, вероятно, уже нет дела до того, с кем у него были информационные войны, если в качестве покупателя рассматривается Андрей Барышев, комментируют наблюдатели. Цена сделки не называется, а сама сеть принадлежит Валерию Юревичу, отцу экс-губернатора, и Ирине Белоусовой, супруге депутата Госдумы Вадима Белоусова, бизнес-партнера бывшего главы региона.

Андрей Барышев считался основным противником экс-губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для Барышева, как полагают источники «URA.RU», сделка может быть выгодной. В Челябинске грядет передел рынка сетей. Это связано с планами мэрии по оформлению новых договоров с владельцами некапитальных объектов. Привлекательность актива экс-губернатора состоит в том, что на киоски оформлены все необходимые документы, в том числе и земельные.

«Такое предложение действительно сделано, — подтвердил „URA.RU“ Андрей Барышев, не став озвучивать подробности. — Но решение я еще не принял. Слишком много юридических сложностей».

Под юридическими сложностями следует понимать расследование силовиков уголовных дел против экс-губернатора, обвиняемого в получении крупных взяток, на сумму свыше 3,4 миллиардов рублей. Судом наложен арест на счета и имущество Юревича. Обвинение в посредничестве предъявлено столичному топ-менеджеру «Макфы» Андрею Чуркину и Маргарите Бутаковой, теще Вадима Белоусова. Не исключен вариант, говорят источники, что следствие потребует ареста активов, связанных с семьей Белоусова, и тогда сделка по продаже сети киосков «ВЧ» будет невозможной.