Очевидцы гибели замгубернатора Югры поругались из-за олимпийских денег

21:24 02 августа 2017 1

Лоббистские возможности ГФИ Дмитрия Кузьменко - одна из обсуждаемых тем в югорской элитарной повестке Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Представители югорского бизнеса недовольны действиями мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина. Причина конфликта — сорванные договоренности, достигнутые предпринимателями с ныне уволенным из правительства округа вице-губернатором Алексеем Путиным, которые должна была исполнить мэрия, но отказалась это делать. Инсайдеры уверены: предприниматели пытаются снять градоначальника с должности, применив личные связи. Глава административного центра округа отбивается с помощью своего тестя, главного федерального инспектора Дмитрия Кузьменко, и его связей в ФСБ.

Согласно информации, полученной от источника агентства в Думе ХМАО-Югры, Максим Ряшин не нашел общий язык с известным предпринимателем из Ханты-Мансийска Тейфуром Гейбатовым. Бизнесмен, по словам инсайдера, рассчитывал, что мэрия возьмет в аренду либо выкупит под нужды семейного развлекательного центра здание, возводимое его фирмами «Дива» и «Ханты-Мансийск спецэлектромонтаж». Речь идет об объекте, расположенном в центре города, неподалеку от Шахматной академии.

Собеседник агентства говорит, что Гейбатов пытается выгодно продать либо сдать в аренду свой строящийся объект уже несколько лет и рассчитывал воспользоваться Всемирной шахматной олимпиадой, которая состоится в Ханты-Мансийске в 2020 году. Наличие вместительного объекта для проведения Олимпиады является одним из условий, выдвинутых ФИДЕ. Если верить этой версии, Тейфур Гейбатов заключил соглашение с бывшим правительственным куратором социального блока Алексеем Путиным, что ресурсы и объекты строителя власти региона задействуют при подготовке к международному мероприятию.

Через дорогу от Шахматной академии в Ханты-Мансийске мог появится аналогичный комплекс. Не получилось Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Путина и Гейбатова связывают давние дружеские отношения. Неоднократно без взаимных обязательств бизнесмен давал экс-вице-губернатору напрокат принадлежащий ему катер Grandezza. Факт дружеских отношений всплыл во время очередной речной прогулки в мае 2015 года, в ходе которой за борт катера упал и утонул другой приятель Путина — руководитель аппарата губернатора ХМАО Виталий Ермошин. По неподтвержденным данным, трагедию видели и нынешние оппоненты Гейбатова, тогда еще деловые партнеры — мэр Ханты-Мансийска и ГФИ, которые отдыхали с семьями на другой лодке.

После увольнения Алексея Путина из Белого дома осенью 2016 года мэрия Ханты-Мансийска отказалась выполнять договоренности с Гейбатовым. Сейчас строительство здания вблизи Шахматной академии заморожено. Проблемы у бизнесмена начались и по линии силовых структур. Против строителя было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Общая сумма нарушений, якобы допущенных Гейбатовым, превышает 50 млн рублей.

При этом власти придумали альтернативный вариант строительства олимпийского объекта, который впоследствии перепрофилируется под нужны досугового центра. Здание, на котором хотел заработать Тейфур Гейбатов, появится вблизи гостиницы «Олимпийская», и обойдется бюджету округа и города в 2 млрд рублей. Примечательно, что в качестве основного кандидата в подрядчики рассматривается конкурент Гейбатова, дружественная мэрии компания — ООО «Версо-Монолит».

Инсайдер в парламенте считает, что Гейбатов, не стерпев обид, попросил о помощи влиятельных земляков-азербайджанцев, которые опосредованно попытались поставить в правительстве Югры вопрос о соответствии Ряшина занимаемой должности.

Как говорит собеседник агентства, Дмитрию Кузьменко пришлось поднять свои связи в ФСБ (ГФИ является выходцем из данной структуры), чтобы урегулировать ситуацию.

Тейфур Гейбатов в разговоре с «URA.RU» заявил, что не обращался никуда с жалобами в адрес Дмитрия Кузьменко и Максима Ряшина. «Это какие-то сказки. Я не в курсе. ГФИ я не видел уже давно, больше года. Максима Павловича тоже. Последний раз мы встречались на его инаугурации», — комментирует предприниматель.

Бывший замгубернатора Югры Алексей Путин в ходе беседы заявил, что не будет отвечать на вопросы журналистов, и бросил трубку.

Выяснить позицию мэра Ханты-Мансийска на момент подготовки материала не удалось — Максим Ряшин не отвечает на звонки по мобильному телефону. Пресс-секретарь градоначальника Наталья Корчагина также не смогла прокомментировать ситуацию. «Я не работаю в аппарате ГФИ и давать какие-либо комментарии по этому вопросу не могу», — сообщила она.

Неизвестной остается позиция и Дмитрия Кузьменко. В приемной инспектора на звонки не ответили, а прямой телефон чиновника недоступен.