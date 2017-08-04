«Корвалол не по карману. Люди массово переходят на лечение травами»

19:20 04 августа 2017 1

И аптеки, и пациенты переживают сегодня далеко не лучшие времена Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Рост цен на лекарства составил 7,6% за первое полугодие 2017-го. По данным Росздравнадзора, медикаменты стоимостью до 50 рублей подорожали на 1,8%, при этом на 7,9% увеличилась стоимость средств с ценником от 50 до 500 рублей, почти на 8% выросли цены на препараты дороже 500 рублей. Таким образом, рост цен на препараты более чем в три раза превысил инфляцию.

Станут ли аптеки окончательно недоступными для россиян, может ли рост цен на лекарства обернуться социальным взрывом и как теперь будут лечиться люди — рассказал «URA.RU» президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Фармрынок условно делится на две составные части. Первая — это перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а вторая — все остальное. Естественно, производители и продавцы перекладывают на второй сегмент все потери, которые вынуждены нести за счет первого. Именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня.

Столь серьезный рост цен я бы назвал шагом отчаяния со стороны рынка. Дело в том, что на протяжении последних месяцев потребление россиянами лекарств неумолимо падает — не потому, что наши люди резко стали здоровыми, просто очень многим препараты становятся не по карману. А сейчас стоимость медикаментов вновь задирают.

Подорожание коснулось препаратов почти во всех сегментах Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Кроме того, проблемы существуют и в сегменте жизненно необходимых лекарств. Некоторые из данного списка не всегда легко найти в продаже, а их более дорогостоящие аналоги не каждый может себе позволить. Ко мне постоянно обращаются с похожими историями — врач выписал препарат, а его нигде нет.

Я не сильно преувеличу, если скажу, что ситуация, связанная с ростом цен на лекарства и возможностью граждан нормально лечиться, близка к катастрофической. Огромная часть населения у нас уже перешла на травы.

Буквально вчера мне довелось разговаривать с семьей, которая не может купить ребенку препарат, который ему жизненно необходим. Стоит буквально вопрос жизни и смерти. Цена лекарства — три тысячи рублей, но для родителей это неподъемные деньги. Вот и получается, что даже из-за небольших сумм разыгрываются настоящие трагедии.

Не стоит удивляться, что сейчас в моду вновь входит самолечение. И этот процесс тоже закономерен: во-первых, к врачу в государственную поликлинику попасть сложно, а идти в платную клинику дорого. Во-вторых, на лекарства, которые выписывает доктор, у людей подчас просто нет денег.

Соответственно, этот бизнес, который еще несколько лет назад считался весьма перспективным, тоже переживает очень тяжелые времена — в регионах массово закрываются аптеки, просто нет платежеспособного спроса.

Продавать препараты стоимостью 30-50 рублей невыгодно. Именно поэтому дешевый ассортимент стремительно вымывается из продажи. Проведите эксперимент: зайдите в аптеку и спросите, к примеру, мазь от боли в суставах. С большой долей вероятности, вам предложат препарат за 500, а не за 50 рублей. При этом аптечные провизоры в России становятся главными консультантами, которые во многих случаях заменяют людям врачей.

Очевидно, что ситуация требует регулирования, поскольку лекарственная тема всегда была взрывоопасной. Расслоение нарастает: есть те, кто может позволить себе качественно лечиться, но больше становится тех, кому не по карману даже корвалол.