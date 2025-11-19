Сколько жителям ХМАО надо копить на новую китайскую машину

На нового «китайца» в ХМАО надо копить больше двух лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На покупку нового китайского авто жителям ХМАО придется копить несколько лет. В зависимости от модели машины, чтобы собрать деньги уйдет около 2-5 лет, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Для покупки HAVAL Jolion этот срок составляет 32,7 месяца, а в случае с Geely Monjaro — 63,5 месяца», — говорится в исследовании. В расчетах аналитики учитывали среднюю зарплату по Югре в 76 400 рублей и рекомендованные цены на иномарки. Например, HAVAL стоит около 2,5 миллионов, а Geely — более 4,8.

Для сравнения, скопить на новую LADA Granta югорчане могут за 14,1 месяца. Ее стоимость в регионе чуть больше миллиона рублей.

