Сколько жителям ХМАО надо копить на новую китайскую машину

Жителям ХМАО нужны годы, чтобы накопить на новое китайское авто
19 ноября 2025 в 13:45
На нового «китайца» в ХМАО надо копить больше двух лет

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На покупку нового китайского авто жителям ХМАО придется копить несколько лет. В зависимости от модели машины, чтобы собрать деньги уйдет около 2-5 лет, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Для покупки HAVAL Jolion этот срок составляет 32,7 месяца, а в случае с Geely Monjaro — 63,5 месяца», — говорится в исследовании. В расчетах аналитики учитывали среднюю зарплату по Югре в 76 400 рублей и рекомендованные цены на иномарки. Например, HAVAL стоит около 2,5 миллионов, а Geely — более 4,8.

Для сравнения, скопить на новую LADA Granta югорчане могут за 14,1 месяца. Ее стоимость в регионе чуть больше миллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что копить на Hyundai Creta югорчанам нужно более 22 месяцев. А на Toyota Camry придется собирать 39,3 месяца.

