Стоит как квартира в центре: какие авто выбирают свердловские богачи
Серийное производство Lamborghini Urus началось в 2018 году
Фото: Илья Московец © URA.RU
Самой востребованной люксовой машиной в Свердловской области оказалась Lamborghini Urus, средняя стоимость которой превышает 26 миллионов рублей. Это следует из аналитики рынка элитных авто, рассказали URA.RU в пресс-службе «Avito Авто».
«Среди самых востребованных моделей оказались Lamborghini Urus (26,7 млн рублей), Bentley Continental GT (7 млн рублей), Ferrari F8 Tributo (28,5 млн рублей), Bentley Flying Spur (18,4 млн рублей) и Rolls-Royce Cullinan (62 млн рублей)», — поделились там. Речь идет об автомобилях с пробегом.
Что касается спроса на люксовые машины в целом по России, то он увеличился на 13%. Средняя цена таких авто снизилась на 5,3% до 26,9 млн рублей. При этом в течение года продавались иномарки намного дороже: Bugatti Chiron — 360 млн рублей, Lamborghini Revuelto — 99 млн рублей, Rolls-Royce Ghost и Phantom — 94,7 млн и 85,5 млн рублей соответственно, а также Ferrari Purosangue — 84,8 млн рублей.
