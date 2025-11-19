Стоит как квартира в центре: какие авто выбирают свердловские богачи

Самой востребованной люксовой машиной в Свердловской области оказалась Lamborghini Urus, средняя стоимость которой превышает 26 миллионов рублей. Это следует из аналитики рынка элитных авто, рассказали URA.RU в пресс-службе «Avito Авто».

Что касается спроса на люксовые машины в целом по России, то он увеличился на 13%. Средняя цена таких авто снизилась на 5,3% до 26,9 млн рублей. При этом в течение года продавались иномарки намного дороже: Bugatti Chiron — 360 млн рублей, Lamborghini Revuelto — 99 млн рублей, Rolls-Royce Ghost и Phantom — 94,7 млн и 85,5 млн рублей соответственно, а также Ferrari Purosangue — 84,8 млн рублей.