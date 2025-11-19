В Нижневартовске приостанавливает работу сеть льготных аптек

Льготная аптека Нижневартовска переходит на отечественный софт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) временно приостановят выдачу лекарств по льготным рецептам в сети аптек №220. Об этом сообщили в городской поликлинике.

«В связи с плановыми техническими работами в сети аптек №220 будет временно приостановлена выдача лекарственных средств по льготным рецептам», — проинформировали в Нижневартовской городской поликлинике. Приостановка продлится с 17:00 28 ноября до 08:00 1 декабря.

Временное закрытие позволит перевести системы аптеки на новое отечественное программное обеспечение, что значительно ускорит обслуживание и исключит сбои, с которыми ранее сталкивались посетители. Ожидается, что время оформления одного заказа сократится вдвое.

