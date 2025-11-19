Бенуа Гру не стал попрощаться с игроками челябинского «Трактора» перед отъездом
Гру отправил хоккеистам сообщение, а лично прощаться не стал
Экс-главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру не стал лично прощаться с игроками команды перед своим отъездом, а ограничился лишь сообщением. Об этом рассказал защитник Григорий Дронов.
«Он написал команде сообщение. У нас просто в тот день был полувыходной, мы занимались по самостоятельной программе, поэтому не было встречи со всей командой», — рассказал Дронов в интервью «РБ Спорт».
Игрок отметил, что у хоккеистов было опустошение после ухода Гру. «К такому не привыкли и не знали, как реагировать», — добавил Дронов.
Гру покинул пост главного тренера челябинского «Трактора» два дня назад. С его слов, он устал и перегорел. В первый же год работы специалист сумел вывести команду в финал Кубка Гагарина, в новом сезоне от него ждали большего, но пока команда не радует результатами.
