Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Бенуа Гру не стал попрощаться с игроками челябинского «Трактора» перед отъездом

19 ноября 2025 в 13:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Гру отправил хоккеистам сообщение, а лично прощаться не стал

Гру отправил хоккеистам сообщение, а лично прощаться не стал

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру не стал лично прощаться с игроками команды перед своим отъездом, а ограничился лишь сообщением. Об этом рассказал защитник Григорий Дронов. 

«Он написал команде сообщение. У нас просто в тот день был полувыходной, мы занимались по самостоятельной программе, поэтому не было встречи со всей командой», — рассказал Дронов в интервью «РБ Спорт». 

Игрок отметил, что у хоккеистов было опустошение после ухода Гру. «К такому не привыкли и не знали, как реагировать», — добавил Дронов. 

Продолжение после рекламы

Гру покинул пост главного тренера челябинского «Трактора» два дня назад. С его слов, он устал и перегорел. В первый же год работы специалист сумел вывести команду в финал Кубка Гагарина, в новом сезоне от него ждали большего, но пока команда не радует результатами. 

Материал из сюжета:

Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал