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Поклонская опубликовала новый компромат на Учителя 8. Учительницу возмутил дешевый подарок первоклашек. ФОТО 11:15 07 октября 2017 6 «В одном из подарков Путину мы находили подслушивающее устройство» Какой самый оригинальный дар получал президент в день рождения. И где эти подарки теперь Станислав Захаркин © Служба новостей «URA.Ru» Марина Иванова © Служба новостей «URA.Ru» Не все подарки Владимир Путин может унести домой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 7 октября Владимир Путин отмечает свой юбилей, президенту России исполняется 65 лет. За последние годы в свой день рождения ему доводилось принимать самые разные подарки — от хрустального крокодила до воды из-подо льдов Антарктиды. Путин с овчаркой Баффи, подаренной президентом Болгарии Фото Олег Попов, Reuters О том, что Владимир Путин любит животных, стало известно почти с первых дней его президентства. Еще в 2000 году министр МЧС Сергей Шойгу подарил президенту лабрадора Кони. Собака стала самым известным питомцем Путина. Через десять лет президент Болгарии Бойко Борисов подарил президенту, как ни странно, болгарскую овчарку, пса назвали Баффи. Третью собаку, щенка акита-ину, Путин получил еще через год от японцев в знак благодарности за помощь в ликвидации последствий фукусимской катастрофы. Собаку назвали Юмэ, что в переводе с японского значит «Мечта». Этот любимец Путина прославился в декабре прошлого года: во время встречи японской делегации в Кремле Юмэ облаяла журналистов. Однако собаки — это, пожалуй, самый скучный вид животных, который дарили президенту. Так, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов присылал Путину двух леопардов, король Иордании — трех арабских скакунов, а бывший мэр Москвы Юрий Лужков — белую козу по кличке Сказка. Как рассказали «URA.RU» источники, знакомые с протоколом, перед тем, как дарить животных, их обычно согласовывают. Коза Сказка. Ее подарил Путину экс-мэр Москвы Юрий Лужков в 2003 году Фото: www.forbes.ru Протокол не обязывает лидеров других государств делать подарки президенту, рассказал «URA.RU» дипломат, бывший помощник президента РФ Сергей Ястржембский. «Если встреча проходит в день рождения, накануне или сразу после, то можно предположить, что вежливые гости пойдут на такой шаг. Иногда лидеры других стран заранее интересуются, что подарить, а иногда делают сюрпризы. Это зависит от того, насколько близки личные отношения. Если они хорошие, то это позволяет нарушать протокол и можно сделать сюрприз», — пояснил дипломат. Таким сюрпризом стала песня в честь дня рождения. В 2013 году на встрече АТЭС Путина попросили пройти в отдельную комнату, где участники саммита во главе с лидером Китая Си Цзиньпином спели Happy Birthday to You под гитарный аккомпанемент хозяина саммита, президента Индонезии. После этого японский премьер Синдзо Абэ подарил Путину саке, а председатель КНР Си Цзиньпин — торт. В 2015 году рэпер Тимати выпустил клип «Мой лучший друг — президент Путин». Ролик появился на YouTube 6 октября — накануне дня рождения главы государства. И за два года набрал 12 млн просмотров. Эротический календарь к дню рождения Путина от студенток МГУ Оригинальны не только подарки, но и поздравления, которые его сопровождают. Например, календарь на 2011 год с эротическими фотографиями студенток журфака МГУ шел под слоганом «Леса потушили, а я все еще горю!». Это была отсылка к лесным пожарам, которые поглотили в то лето центральную Россию. Когда президент Молдавии Владимир Воронин дарил российскому лидеру хрустального крокодила, он особенно подчеркнул, что это животное «никогда не пятится». Вице-премьер Юрий Трутнев презентовал президенту воду из подледного озера Антарктиды, которую, по его уверениям, пили еще динозавры. Коллекция президентских Iphone 6S, выпущенных к дню рождения Путина Фото: пресс-служба Caviar Российские ювелиры дарили Путину копию шапки Мономаха, а итальянская компания Caviar в честь дня рождения Путина в 2015 году выпустила коллекцию из 63 «президентских» iPhone 6S. Корпус телефона был украшен золотым барельефом с профилем Путина, строками гимна и гербом России. Но самыми популярными подарками, остаются книги, оружие и иконы. Все подарки Путину сначала попадают в Управление президента по работе с обращениями граждан и службе протокола. Далее они отправляются в ФСО, где их обязательно проверяют: кто отправитель, откуда отправлено, нет ли неприятного «сюрприза». Зачастую в подарках находят подслушивающие устройства, рассказывает «URA.RU» политтехнолог Андрей Колядин, ранее работавший в АП. «Мы находили «закладки» — подслушивающие устройства. Не буду говорить, в каком именно подарке, а то сразу станет ясно, что за иностранцы подарили. Но в этом предмете был зашит передатчик, который постоянно записывал все окружающие звуки и шумы и передавал их на сторону». Если стоимость подарка превышает 5 МРОТ (около 40 тысяч рублей), то он автоматически становится собственностью государства. Все подарки хранятся в специальном помещении рядом с президентской библиотекой, в первом корпусе Кремля. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}