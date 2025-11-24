Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Bloomberg: акции компаний ВПК в Европе падают после переговоров в Женеве

24 ноября 2025 в 16:38
Ценные бумаги Rheinmetall в понедельник теряют на торгах более 4%

Фото: Создано в Midjourney

Акции крупнейших компаний европейского военно-промышленного комплекса падают на фоне активизации переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ценные бумаги ведущей оборонной компании Германии Rheinmetall в понедельник теряют на торгах на франкфуртской бирже более 4%»— заявило агентство Bloomberg. Согласно данным агентства, составленная Goldman Sachs корзина акций компаний европейского ВПК с начала октября снизилась на 24% — это крупнейшее падение с 2022 года.

Фондовый менеджер Amati Global Грейм Бенке отметил, что инвесторы теперь все больше верят в скорое завершение конфликта на Украине. Особенно после нового мирного плана от президента США Дональда Трампа. Однако, по мнению менеджера, последствия кризиса и изменение отношения США к союзникам по НАТО уже привели к «необратимому пересмотру» европейской политики в сфере оборонных расходов — и этот тренд сохранится даже в случае завершения боевых действий.

Ранее в Швейцарии прошли встречи украинской делегации с европейскими партнерами и представителями США, где обсуждались шаги по прекращению конфликта. Reuters сообщал, что Вашингтон и Киев в Женеве согласовывают финальные детали американского плана урегулирования.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

