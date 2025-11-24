Bloomberg: акции компаний ВПК в Европе падают после переговоров в Женеве
Ценные бумаги Rheinmetall в понедельник теряют на торгах более 4%
Акции крупнейших компаний европейского военно-промышленного комплекса падают на фоне активизации переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
«Ценные бумаги ведущей оборонной компании Германии Rheinmetall в понедельник теряют на торгах на франкфуртской бирже более 4%»— заявило агентство Bloomberg. Согласно данным агентства, составленная Goldman Sachs корзина акций компаний европейского ВПК с начала октября снизилась на 24% — это крупнейшее падение с 2022 года.
Фондовый менеджер Amati Global Грейм Бенке отметил, что инвесторы теперь все больше верят в скорое завершение конфликта на Украине. Особенно после нового мирного плана от президента США Дональда Трампа. Однако, по мнению менеджера, последствия кризиса и изменение отношения США к союзникам по НАТО уже привели к «необратимому пересмотру» европейской политики в сфере оборонных расходов — и этот тренд сохранится даже в случае завершения боевых действий.
Ранее в Швейцарии прошли встречи украинской делегации с европейскими партнерами и представителями США, где обсуждались шаги по прекращению конфликта. Reuters сообщал, что Вашингтон и Киев в Женеве согласовывают финальные детали американского плана урегулирования.
