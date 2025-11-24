Крым выставил Украине счет на 5,3 млрд рублей

Суд вынес положительное решение по 12 искам от крымских юридических лиц Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Арбитражный суд Крыма постановил взыскать с Украины более 5,3 миллиарда рублей в качестве компенсации за ущерб от водной и энергетической блокад. Решения приняты по 12 искам от крымских юридических лиц. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Всего на сегодняшний день Арбитражным судом Республики Крым принято 12 положительных решений по искам, поступившим от крымских юридических лиц, направленным на взыскание ущерба, нанесенного вследствие блокад, организованных украинским режимом, на общую сумму более 5,3 миллиарда рублей», — написал Константинов в своем telegram-канале. По его словам, принятые решения — результат работы по защите прав предприятий, пострадавших от действий украинского режима.

Он отметил, что в Крыму созданы все условия для того, чтобы граждане и предприятия могли получить компенсации за ущерб, нанесенный в результате блокад. Иски можно подавать в частном порядке по типовой форме. Константинов также выразил уверенность в том, что после окончания СВО результаты этой работы будут востребованы при подсчете ущерба, нанесенного конфликтом.

Продолжение после рекламы