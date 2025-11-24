В Чердыни открывается экспозиция о древней Парме

Уникальный чердныский музейный мерч Фото: Данил Постаногов

В Новом музейном пространстве Чердыни (Пермский край) анонсировали долгожданное событие — открытие первой части новой стационарной экспозиции «Хроники Чердыни. Время Пармы». Выставка откроется 13 декабря, рассказали в Чердынском краеведческом музее. Что еще посмотреть в древнем городке — в обзоре URA.RU.

Время Пармы

Новое музейное пространство открылось в Чердыни в бывшем здании мужского приходского училища летом 2024 года. До недавнего времени здесь находилась экспозиция, посвященная Чердынскому краеведческому музею и вообще музейному делу на севере Прикамья. Затем пространство закрыли для обустройства новой выставки. «Здесь, на втором этаже здания, в четырех залах, впервые будет представлена часть истории Чердыни, уходящая в глубокую древность. Через подлинные артефакты из музейного фонда вы сможете прикоснуться к истокам нашей родины — от первых поселений на берегах Колвы и Вишеры до времени, когда Чердынь стала неотъемлемой частью Русского государства», — рассказали в музее. Открытие — 13 декабря в 14:00. Вход свободный.

Музей истории веры

Музей истории веры в Чердыни представляет широкой публике сокровища иконописи. Многие из них долгие годы хранились в запасниках и только в 2025 году были открыты широкой публике. Это, например, икона «Святителя Мир Ликийских Николая Чудотворца», переданная в музей из частной коллекции Михаила Кориненко. Она уникальна тем, что этот список чудотворной иконы, писан в мастерской Федосеева села Покча в 1882 году с оригинала. Подлинная икона святителя Николая Чудотворца, к сожалению, утрачена.

«Экспозиция „Церковное искусство Северного Прикамья“ — это то, что в запасниках лежало почти всю свою жизнь. Кроме старинных работ, вы можете видеть Икону всех святых — уникальный образ, на котором изображены все святые Русской православной церкви до соборов РПЦ 2000 года. Это икона уникального письма — очень-очень мелко все написаны», — рассказывала URA.RU куратор экспозиции Екатерина Котельникова. Другая необычная икона привезена из церкви Искора — она написана на камне, а изображение есть с обеих сторон.

Описать все артефакты, собранные в Музее истории веры невозможно. Но стоит отметить, что экспозиция рассказывает и историю иконописных мастерских, которые были семейными. «Четыре иконописных мастерских было в Чердынском уезде. Самая удивительная из них мастерская Федосеевых, которая в отличие от других производила все виды работ. Они занимались проектированием, резьбой по дереву, лепкой, золочение и непосредственно иконописью», — приводит пример Котельникова.

Попробовать себя в качестве художника может каждый гость музея — на специальном стенде для этого показаны этапы создания иконы и лежат материалы и инструменты для рисования. В отдельной зоне оборудована небольшая библиотека и детский уголок.

Чердынский монастырь в Сан-Франциско

На первом этаже Музея веры работает экспозиция «Странствующая церковь». Она рассказывает об истории Иоанно-Богословского монастыря, который в начале XX века вынужденно мигрировал из Прикамья. Чита, Владивосток, Харбин, Шанхай и Сан-Франциско. Как удалось эмигрировать монастырю, как сложилась его судьба — обо всем этом расскажут в Музее веры.

Выставочный зал

Чердынь — родина пермских брендов. Выставочный зал представляет посетителям уникальную коллекцию деревянной храмовой скульптуры из 27 экспонатов и образцы Пермского звериного стиля, найденные в кладах. Здесь же находится знаменитая коллекция «Сасанидское серебро» — иранские блюда VII—X веков, которые были найдены недалеко от Чердыни в 1930-х годах. Часть коллекции этих блюд хранится в Государственном Эрмитаже.

Ныроб в Чердыни