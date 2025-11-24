В Чердыни открывается экспозиция о древней Парме
Уникальный чердныский музейный мерч
Фото: Данил Постаногов
В Новом музейном пространстве Чердыни (Пермский край) анонсировали долгожданное событие — открытие первой части новой стационарной экспозиции «Хроники Чердыни. Время Пармы». Выставка откроется 13 декабря, рассказали в Чердынском краеведческом музее. Что еще посмотреть в древнем городке — в обзоре URA.RU.
Время Пармы
Новое музейное пространство открылось в Чердыни в бывшем здании мужского приходского училища летом 2024 года. До недавнего времени здесь находилась экспозиция, посвященная Чердынскому краеведческому музею и вообще музейному делу на севере Прикамья. Затем пространство закрыли для обустройства новой выставки. «Здесь, на втором этаже здания, в четырех залах, впервые будет представлена часть истории Чердыни, уходящая в глубокую древность. Через подлинные артефакты из музейного фонда вы сможете прикоснуться к истокам нашей родины — от первых поселений на берегах Колвы и Вишеры до времени, когда Чердынь стала неотъемлемой частью Русского государства», — рассказали в музее. Открытие — 13 декабря в 14:00. Вход свободный.
Музей истории веры
Музей истории веры в Чердыни представляет широкой публике сокровища иконописи. Многие из них долгие годы хранились в запасниках и только в 2025 году были открыты широкой публике. Это, например, икона «Святителя Мир Ликийских Николая Чудотворца», переданная в музей из частной коллекции Михаила Кориненко. Она уникальна тем, что этот список чудотворной иконы, писан в мастерской Федосеева села Покча в 1882 году с оригинала. Подлинная икона святителя Николая Чудотворца, к сожалению, утрачена.
«Экспозиция „Церковное искусство Северного Прикамья“ — это то, что в запасниках лежало почти всю свою жизнь. Кроме старинных работ, вы можете видеть Икону всех святых — уникальный образ, на котором изображены все святые Русской православной церкви до соборов РПЦ 2000 года. Это икона уникального письма — очень-очень мелко все написаны», — рассказывала URA.RU куратор экспозиции Екатерина Котельникова. Другая необычная икона привезена из церкви Искора — она написана на камне, а изображение есть с обеих сторон.
Описать все артефакты, собранные в Музее истории веры невозможно. Но стоит отметить, что экспозиция рассказывает и историю иконописных мастерских, которые были семейными. «Четыре иконописных мастерских было в Чердынском уезде. Самая удивительная из них мастерская Федосеевых, которая в отличие от других производила все виды работ. Они занимались проектированием, резьбой по дереву, лепкой, золочение и непосредственно иконописью», — приводит пример Котельникова.
Попробовать себя в качестве художника может каждый гость музея — на специальном стенде для этого показаны этапы создания иконы и лежат материалы и инструменты для рисования. В отдельной зоне оборудована небольшая библиотека и детский уголок.
Чердынский монастырь в Сан-Франциско
На первом этаже Музея веры работает экспозиция «Странствующая церковь». Она рассказывает об истории Иоанно-Богословского монастыря, который в начале XX века вынужденно мигрировал из Прикамья. Чита, Владивосток, Харбин, Шанхай и Сан-Франциско. Как удалось эмигрировать монастырю, как сложилась его судьба — обо всем этом расскажут в Музее веры.
Выставочный зал
Чердынь — родина пермских брендов. Выставочный зал представляет посетителям уникальную коллекцию деревянной храмовой скульптуры из 27 экспонатов и образцы Пермского звериного стиля, найденные в кладах. Здесь же находится знаменитая коллекция «Сасанидское серебро» — иранские блюда VII—X веков, которые были найдены недалеко от Чердыни в 1930-х годах. Часть коллекции этих блюд хранится в Государственном Эрмитаже.
Ныроб в Чердыни
Центр памяти Михаила Романова в поселке Ныроб, который также является структурным подразделением Чердынского музея, пока закрыт на реставрацию. Но экспонаты Центра переехали сначала в Новое музейное пространство, а затем в Музей истории веры. В том числе и главная ныробская реликвия — оковы Михаила Никитича Романова. «Чердынская экспозиция дополнена выставкой из восьми икон святого Николая Чудотворца из собрания нашего музея. Они являются редкими экземплярами иконописного искусства, представляющими различную иконографию образов Святого Николая Угодника, распространенную в Северном Прикамье», — подчеркивают в музее.
