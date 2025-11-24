Логотип РИА URA.RU
Суд оставил на свободе пермяка Романа Юшкова

24 ноября 2025 в 16:37
Приговор Роману Юшкову оставлен без изменения

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский краевой суд не стал менять приговор пермяку Роману Юшкову, который ранее был осужден за разжигание ненависти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«Приговор Юшкову оставлен без изменения», — уточнили в краевом суде. Юшков осужден на два года условно.

Юшков осужден за клип, который опубликовал на своей странице в соцсетях. Правоохранители увидели в этом разжигание ненависти к некоторым национальностям. Суд решил, что Юшков виновен и назначил ему два года условного лишения свободы, хотя гособвинение просило для него реальный срок в колонии строгого режима.

