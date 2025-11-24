Суд оставил на свободе пермяка Романа Юшкова
Приговор Роману Юшкову оставлен без изменения
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
Пермский краевой суд не стал менять приговор пермяку Роману Юшкову, который ранее был осужден за разжигание ненависти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
«Приговор Юшкову оставлен без изменения», — уточнили в краевом суде. Юшков осужден на два года условно.
Юшков осужден за клип, который опубликовал на своей странице в соцсетях. Правоохранители увидели в этом разжигание ненависти к некоторым национальностям. Суд решил, что Юшков виновен и назначил ему два года условного лишения свободы, хотя гособвинение просило для него реальный срок в колонии строгого режима.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!