Суд оставил на свободе пермяка Романа Юшкова

Пермский краевой суд не стал менять приговор пермяку Роману Юшкову, который ранее был осужден за разжигание ненависти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Юшков осужден за клип, который опубликовал на своей странице в соцсетях. Правоохранители увидели в этом разжигание ненависти к некоторым национальностям. Суд решил, что Юшков виновен и назначил ему два года условного лишения свободы, хотя гособвинение просило для него реальный срок в колонии строгого режима.