В феврале Златоуст примет участников Кубка России по биатлону
Снова поболеть за биатлонистов южноуральцы смогут в Златоусте в конце зимы
Фото: Алексей Казанцев © URA.RU
В Златоусте (Челябинская область) 26 февраля стартует финал Кубка России по биатлону. Соревнования продлятся по 1 марта.
«Новый биатлонный сезон начнется 27 ноября в Ханты-Мансийске. Финал статусных соревнований снова примет Златоуст», — сообщил «Советский спорт».
Согласно календарю, финальным состязаниям будут предшествовать три этапа. Кроме Ханты-Мансийска, спортсмены посетят Тюмень и Демино в Ставропольском крае.
На старте сезона в ноябре биатлонистов ждут спринт, одиночная смешанная эстафета и гонка преследования. В сезоне 2024-2025 годов сильнейшими в общем зачете стали Эдуард Латыпов из Башкирии и Виктория Сливко из Тюменской области.
Финальный этап в Златоусте стартует со спринтерской гонки у женщин на 7,5 км. На следующий день, 27 февраля, в спринте на 10 км выступят мужчины. В субботу, 28 февраля, зрителей ждут гонки преследования у женщин (10 км) и мужчин (12,5 км). Соревнования завершатся 1 марта масс-стартами у женщин на 12,5 км и у мужчин на 15 км.
Газета «Златоустовский рабочий» напомнила, что о растущем статусе города как биатлонной столицы говорил комментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил, что Златоуст стал «намоленным местом» со сложившейся историей этого вида спорта. За три дня соревнований минувшей весной на трассе зафиксировали 26,5 тысячи зрителей.
