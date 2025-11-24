В феврале Златоуст примет участников Кубка России по биатлону

Снова поболеть за биатлонистов южноуральцы смогут в Златоусте в конце зимы Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) 26 февраля стартует финал Кубка России по биатлону. Соревнования продлятся по 1 марта.

«Новый биатлонный сезон начнется 27 ноября в Ханты-Мансийске. Финал статусных соревнований снова примет Златоуст», — сообщил «Советский спорт».

Согласно календарю, финальным состязаниям будут предшествовать три этапа. Кроме Ханты-Мансийска, спортсмены посетят Тюмень и Демино в Ставропольском крае.

На старте сезона в ноябре биатлонистов ждут спринт, одиночная смешанная эстафета и гонка преследования. В сезоне 2024-2025 годов сильнейшими в общем зачете стали Эдуард Латыпов из Башкирии и Виктория Сливко из Тюменской области.

Финальный этап в Златоусте стартует со спринтерской гонки у женщин на 7,5 км. На следующий день, 27 февраля, в спринте на 10 км выступят мужчины. В субботу, 28 февраля, зрителей ждут гонки преследования у женщин (10 км) и мужчин (12,5 км). Соревнования завершатся 1 марта масс-стартами у женщин на 12,5 км и у мужчин на 15 км.