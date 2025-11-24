Дело экс-главы челябинского ПФР Чернобровина истребовал Верховный суд РФ
Несколько десятков томов уголовного дела в отношении экс-главы Челябинского отделения Пенсионного фонда России (ныне Социальный фонд России) Виктора Чернобровина направлены в Верховный суд РФ (ВС РФ). Информация появилась в базе данных суда.
«Заявитель: Ткачев И.В. в отношении: Чернобровина Виктора Павловича. Обжалуется судебный акт 1-ой инстанции от 19.01.2024», — указано в карточке дела.
Жалоба на решения нижестоящих судов поступила в ВС РФ в конце октября. Сейчас истребованы материалы. Решения по жалобе пока нет.
Чернобровин своей вины не признает и в очередной раз пытается обжаловать приговор Центрального райсуда Челябинска, по которому он получил 16 лет колонии за коррупцию. При этом на стадии апелляции срок был снижен почти в два раза — до восьми лет и двух месяцев. Кассация же направила одно из ранее прекращенных дел на новое рассмотрение. И если ВС РФ не изменит приговор — бывшему топ-менеджеру грозит новый срок за халатность.
Вместе с Чернобровиным оспаривать приговор должен был Рудольф Зайцев, некогда занимавший пост начальника АХЧ реготделения Фонда. Но в августе 2025 года он ушел на СВО и погиб. В кассации адвокат Иван Малеев настаивал на прекращении дела или вынесении оправдательного вердикта. Но решение по Зайцеву так и не было принято. Сейчас, по словам юриста, он вместе с родственниками Зайцева определяют дальнейшие шаги по делу.
Вместе с Чернобровиным и Зайцевым по делу о коррупции в стенах Пенсионного фонда проходил Александр Орехов. Благодаря его показаниям силовики смогли выйти на главу реготделения. Орехов выполнил условия досудебного соглашения, получил минимальный срок и уже вышел из колонии. История коррупционного скандала — в материале URA.RU.
