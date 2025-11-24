В Киргизии раскрыли детали визита Путина

Путин приедет в Киргизию уже на этой неделе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин посетит Киргизию с государственным визитом 25–27 ноября. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Сагынбек Абдумуталип.

«Визит состоится по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами», — заявил Абдумуталип агентству ТАСС. Он отметил, что переговоры будут посвящены ключевым вопросам двустороннего сотрудничества, а также взаимодействию в рамках международных организаций — Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).