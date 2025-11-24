Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

В Киргизии раскрыли детали визита Путина

Путин посетит Кыргызстан 25-27 ноября
24 ноября 2025 в 16:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин приедет в Киргизию уже на этой неделе

Путин приедет в Киргизию уже на этой неделе

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин посетит Киргизию с государственным визитом 25–27 ноября. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Сагынбек Абдумуталип.

«Визит состоится по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами», — заявил Абдумуталип агентству ТАСС. Он отметил, что переговоры будут посвящены ключевым вопросам двустороннего сотрудничества, а также взаимодействию в рамках международных организаций — Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 24 ноября должны пройти переговоры между лидерами России и Турции — Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он добавил, что о предстоящем разговоре ранее говорил сам Эрдоган. Ожидается, что на переговорах будут обсуждать детали встречи, которая касается ситуации на Украине, передает RT.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал