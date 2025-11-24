Чиновники из США обвинили Киев во лжи о плане Трампа

В США опровергли заявления Киева о попытках давления на переговорах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Заявления Киева о давлении со стороны США и попытках американцев заставить Украину заключить сделку с Россией не соответствуют действительности. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Конечно, украинцы говорят, что мы пытаемся заставить их заключить сделку с Россией. Именно так они и поступают. Это неправда. Ни на минуту. Но нас немного переиграли», — сказал чиновник Axios. Он также отметил, то министр армии США Дэниел Дрисколл «определил события, проведя „полномасштабные мирные переговоры“ с украинскими чиновниками в Киеве 20 ноября.

По его словам, после встречи президента Украины Владимира Зеленского и Дрисколла были также определены «агрессивные сроки подписания» мирного плана США. Американский лидер Дональд Трамп потребовал от Киева до Дня благодарения (27 ноября) принять мирное соглашение.

Продолжение после рекламы

Украина заявила, что готова использовать предложенный план как основу для переговоров, поскольку отказ от него может серьезно навредить Киеву. 21 ноября Зеленский обратился к украинскому народу и предупредил, что страна рискует утратить достоинство или лишиться поддержки США. Он сказал: «Они будут ждать от нас ответа».