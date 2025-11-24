Чиновники из США обвинили Киев во лжи о плане Трампа
В США опровергли заявления Киева о попытках давления на переговорах
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Заявления Киева о давлении со стороны США и попытках американцев заставить Украину заключить сделку с Россией не соответствуют действительности. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«Конечно, украинцы говорят, что мы пытаемся заставить их заключить сделку с Россией. Именно так они и поступают. Это неправда. Ни на минуту. Но нас немного переиграли», — сказал чиновник Axios. Он также отметил, то министр армии США Дэниел Дрисколл «определил события, проведя „полномасштабные мирные переговоры“ с украинскими чиновниками в Киеве 20 ноября.
По его словам, после встречи президента Украины Владимира Зеленского и Дрисколла были также определены «агрессивные сроки подписания» мирного плана США. Американский лидер Дональд Трамп потребовал от Киева до Дня благодарения (27 ноября) принять мирное соглашение.
Украина заявила, что готова использовать предложенный план как основу для переговоров, поскольку отказ от него может серьезно навредить Киеву. 21 ноября Зеленский обратился к украинскому народу и предупредил, что страна рискует утратить достоинство или лишиться поддержки США. Он сказал: «Они будут ждать от нас ответа».
23 ноября в Женеве (Швейцария) прошли переговоры между делегациями США и Украины по мирному плану Трампа. Украинские СМИ сообщают, что стороны договорились об обмене пленными и численности Вооруженных сил Украины. Но вопрос о том, откажется ли Украина от вступления в НАТО, остался нерешенным. «РБК-Украина» пишет, что эту тему, скорее всего, будут обсуждать лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Источники, которые знают о ситуации, говорят, что встреча лидеров возможна на этой или следующей неделе, но дата пока не определена.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
