В Перми произошел массовый сбой трамваев
Причиной сбоя стали неполадки на линии
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми произошел массовый сбой трамваев 24 ноября. Причина — неполадки на линии. Это привело к задержке трамваев различных маршрутов.
«В результате временно приостановлено движение вагонов по маршрутам № 3, № 4, № 5, № 7 и № 11 в направлении Пермь II. Трамваи перенаправлены в сторону „Красного октября“», — сообщает telegram-канал «Пермский транспорт».
Данные сервиса Яндекс.Карты на тот момент также свидетельствовали о скоплении вагонов в районе трамвайной развязки у Перми II — на картах было видно около 8–9 вагонов разных маршрутов. В 16:04 в дептрансе Перми отчитались о том, что движение полностью восстановлено.
