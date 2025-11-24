В Перми произошел массовый сбой трамваев

Данные сервиса Яндекс.Карты на тот момент также свидетельствовали о скоплении вагонов в районе трамвайной развязки у Перми II — на картах было видно около 8–9 вагонов разных маршрутов. В 16:04 в дептрансе Перми отчитались о том, что движение полностью восстановлено.