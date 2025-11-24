ВС России проводят операции по зачистке территорий от украинских боевиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Штурмовые отряды группировки войск «Центр» освободили 148 зданий в населенном пункте Димитров в ДНР. Видеоматериалами с URA.RU делится Минобороны РФ.

Штурмовые отряды пятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко, входящей в состав 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр», провели успешные операции в Димитрове. «Освободили 148 зданий в микрорайонах „Восточный“, „Западный“ и южной части Димитрова ДНР», — говорится в сообщении Минобороны.

В ходе операции активно применяются ударные БПЛА. Операторы беспилотников оказывают существенную поддержку штурмовым отрядам. Расчеты FPV-дронов играют особенно важную роль в операции. Они позволяют уничтожать противника, который скрывается в различных постройках — многоквартирных и частных домах, гаражах и хозяйственных помещениях.

