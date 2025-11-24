Минобороны показало кадры зачистки Димитрова в ДНР. Видео
ВС России проводят операции по зачистке территорий от украинских боевиков
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
Штурмовые отряды группировки войск «Центр» освободили 148 зданий в населенном пункте Димитров в ДНР. Видеоматериалами с URA.RU делится Минобороны РФ.
Штурмовые отряды пятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко, входящей в состав 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр», провели успешные операции в Димитрове. «Освободили 148 зданий в микрорайонах „Восточный“, „Западный“ и южной части Димитрова ДНР», — говорится в сообщении Минобороны.
В ходе операции активно применяются ударные БПЛА. Операторы беспилотников оказывают существенную поддержку штурмовым отрядам. Расчеты FPV-дронов играют особенно важную роль в операции. Они позволяют уничтожать противника, который скрывается в различных постройках — многоквартирных и частных домах, гаражах и хозяйственных помещениях.
Ранее сообщалось, что в Красноармейске и Димитрове продолжаются интенсивные боевые действия — ВС России проводят операции по зачистке территорий от украинских боевиков. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в восточной части Димитрова и северной части Красноармейска столкновения носят крайне ожесточенный характер. Из-за компактной городской застройки расстояние между противоборствующими сторонами минимально, что приводит к боям с непосредственным контактом.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.