Актер Бероев приезжает на Ямал с лекцией о патриотизме

Егор Бероев, сыгравший сыщика Фандорина, прочтет лекцию о патриотизме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В арт-резиденции «Сова» Нового Уренгоя (ЯНАО) 25 ноября состоится встреча с российским актером, телеведущим и общественным деятелем Егором Бероевым. Мероприятие организовано при поддержке Российского общества «Знание», сообщают в мэрии. Актер, сыгравший сыщика Эраста Фандорина, прочтет лекцию о патриотизме в кино.

«Двадцать пятого ноября в 11:00 лектор Российского общества „Знание“ Егор Бероев приглашает жителей газовой столицы на встречу. Мотивационная лекция пройдет на площадке арт-резиденции», — говорится в сообщении telegram-канала городской администрации. Тема лекции — «Патриотизм через кино». На встрече лектор поделится своим опытом, расскажет о пути в искусстве и общественной деятельности, а также ответит на вопросы посетителей.