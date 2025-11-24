В Тюменскую облдуму планируют завести четырех участников СВО

В Тюменскую облдуму войдут четыре участника СВО на выборах-2026 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской облдуме по итогам выборов в 2026 году могут оказаться четыре участника СВО. Количество будущих депутатов-бойцов обсуждается на уровне внутриполитического блока региона. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к региональному правительству.

«Цифра еще не окончательная — ее не согласовывали с федеральным центром. Четких установок от АП по количеству мест не поступало», — говорит инсайдер агентства.

По предварительным данным, трое ветеранов попадут в списки «Единой России», а один будет баллотироваться в одномандатном округе от Тюмени. Среди потенциальных кандидатов называют уже действующего депутата, спецпредставителя Александра Моора по СВО Николая Савченко, а также депутата гордумы областной столицы Александра Сукаченко.

Продолжение после рекламы