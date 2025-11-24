Умер звезда индийских мелодрам Дхармендра
На момент смерти актеру было 89 лет
Фото: Bollywood Hungama / Wikipedia / CC BY 3.0
Актер индийских мелодрам Дхармендра, который снялся более чем в 300 фильмах, ушел из жизни в Мумбаи в возрасте 89 лет. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на семью артиста.
«Дхармендра, звезда, ставший легендой шоу-бизнеса за 65-летнюю карьеру скончался в понедельник. Ему было 89 лет», — говорится в материале агентства. Он скончался после непродолжительной болезни.
Дхармендра был одной из ключевых фигур индийского кинематографа на протяжении более 60 лет. Актер был известен не меньше таких звезд, как Радж Капур. Среди наиболее известных картин с его участием — «Зита и Гита», «Мой любимый раджа», «Месть и закон». Дхармендру часто называли «самым романтичным и загадочным героем» индийских мелодрам. Последний фильм с его участием должен выйти в декабре 2025 года.
