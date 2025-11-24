Умер звезда индийских мелодрам Дхармендра

На момент смерти актеру было 89 лет Фото: Bollywood Hungama / Wikipedia / CC BY 3.0

Актер индийских мелодрам Дхармендра, который снялся более чем в 300 фильмах, ушел из жизни в Мумбаи в возрасте 89 лет. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на семью артиста.

«Дхармендра, звезда, ставший легендой шоу-бизнеса за 65-летнюю карьеру скончался в понедельник. Ему было 89 лет», — говорится в материале агентства. Он скончался после непродолжительной болезни.