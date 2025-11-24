В США признали мощь российских дронов-камикадзе «Ланцет»

Новые усовершенствования беспилотников удваивают их продолжительность полета Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Летальность российских дронов-камикадзе «Ланцет» кратно усилилась. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

«Новые варианты с увеличенной дальностью и продолжительностью полета сделают „Ланцет“ еще более смертоносным», — пишет Сучиу. По его данным, новые усовершенствования беспилотников фактически удваивают их продолжительность полета в воздухе. Это существенно расширяет дальность их действия и делает «Ланцеты» еще более эффективными в боевых условиях. Эксперт отмечает, что такие характеристики могут значительно повысить успех ВС России на поле боя.

Российская компания ZALA недавно презентовала улучшенные варианты дронов: 51Э, 51Э-ИК, 52Э и 52Э-ИК. По сравнению с базовыми моделями, у новых беспилотников вдвое больше продолжительность полета. Сучиу подчеркивает, что относительно невысокая стоимость «Ланцетов» в сочетании с их возросшей эффективностью делает эти беспилотники особенно опасными для противника.

Продолжение после рекламы