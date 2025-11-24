В США признали мощь российских дронов-камикадзе «Ланцет»
Новые усовершенствования беспилотников удваивают их продолжительность полета
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press
Летальность российских дронов-камикадзе «Ланцет» кратно усилилась. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.
«Новые варианты с увеличенной дальностью и продолжительностью полета сделают „Ланцет“ еще более смертоносным», — пишет Сучиу. По его данным, новые усовершенствования беспилотников фактически удваивают их продолжительность полета в воздухе. Это существенно расширяет дальность их действия и делает «Ланцеты» еще более эффективными в боевых условиях. Эксперт отмечает, что такие характеристики могут значительно повысить успех ВС России на поле боя.
Российская компания ZALA недавно презентовала улучшенные варианты дронов: 51Э, 51Э-ИК, 52Э и 52Э-ИК. По сравнению с базовыми моделями, у новых беспилотников вдвое больше продолжительность полета. Сучиу подчеркивает, что относительно невысокая стоимость «Ланцетов» в сочетании с их возросшей эффективностью делает эти беспилотники особенно опасными для противника.
В ходе СВО барражирующие боеприпасы разведывательно-ударного комплекса «Ланцет» вывели из строя свыше 500 танков ВСУ. Среди уничтоженной техники — более 60 танков производства стран НАТО, в том числе американские Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Суммарная стоимость уничтоженной украинской военной техники оценивается в диапазоне от 4 до 12 миллиардов долларов.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
