В Тюмени малоимущих и многодетных будут кормить бесплатно
В Тюмени откроется социальная столовая для малоимущих и многодетных
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюмени появится социальная столовая, где бесплатно будут кормить малоимущих, многодетных и пенсионеров. Информация об этом появилась на странице одного из благотворительных фондов во «ВКонтакте».
«Наша задача — поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В социальной столовой им будет бесплатно предоставляться горячее питание, продуктовые наборы, а также помощь в решении бытовых и социальных проблем. Таким образом, мы обеспечим базовые потребности и повысим качество жизни таких людей», — сообщила в публикации автор проекта Елизавета Исаева.
Столовая будет располагаться по адресу Комбинатская, 36к3. Строительство заведения уже началось, открыть его планируют к концу 2026 года.
Ранее стало известно, что в Тюмени началась благотворительная акция «Елка желаний». В ее рамках тюменцам предложено сделать подарки детям из многодетных или малоимущих семей, пожилым людям и ветеранам.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
- Олег24 ноября 2025 16:30Для малоимущих нужно нужно создавать трудовые лагеря. Здоровые люди не хотят работать.