В Тюмени малоимущих и многодетных будут кормить бесплатно

В Тюмени появится социальная столовая, где бесплатно будут кормить малоимущих, многодетных и пенсионеров. Информация об этом появилась на странице одного из благотворительных фондов во «ВКонтакте».

«Наша задача — поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В социальной столовой им будет бесплатно предоставляться горячее питание, продуктовые наборы, а также помощь в решении бытовых и социальных проблем. Таким образом, мы обеспечим базовые потребности и повысим качество жизни таких людей», — сообщила в публикации автор проекта Елизавета Исаева.

Столовая будет располагаться по адресу Комбинатская, 36к3. Строительство заведения уже началось, открыть его планируют к концу 2026 года.

