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09 октября 2017
16:48  09 октября 2017 0

Владимир Соловьев спасает iPhone от блокировки в России

Телеведущий и другие VIP-поклонники «айфонов» придумали, как сохранить любимый телефон
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Клипарт., айфон, iphone, эппл, apple
Представители российской элиты никак не готовы отказаться от "яблочных" гаджетовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский бомонд в панике: в понедельник, 9 октября, стало известно о том, что новые iPhone с 2018 года могут перестать работать в России. Как выяснилось, Apple собирается отказаться от слота для SIM-карт. Вместо него «яблочные» гаджеты будут работать с виртуальными SIM-картами, которые запрещены в России с целью предотвращения незаконного копирования «симок». Однако, как удалось выяснить «URA.RU», отказаться от удобного гаджета готовы далеко не все известные россияне.

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Телеведущий Владимир Соловьев не хотел бы расставаться с «яблочным» гаджетом
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Так, телеведущий Владимир Соловьев выразил надежду: «Думаю, что технология, из-за которой iPhone не может работать в России, в итоге будет разрешена. В конце концов, есть возможность оформить иностранный телефонный номер, хотя на это пойдут, конечно, далеко не все. Как говорит мой младший сын, ничего страшного — пожили хорошо и хватит», — заявил «URA.RU» Соловьев.

Журналист и публицист Максим Кононенко, являющийся давним пользователем iPhone, также не спешит отказываться от модного гаджета: «Виртуальные „симки“ на самом деле куда более безопасные, нежели те, которые действуют в России сегодня. Поэтому, думаю, нам следует активнее осваивать данную технологию», — пояснил Кононенко.

По его словам, Apple и Россия наверняка договорятся: «Все же понимают, что это важный вопрос. Да и производителю наверняка не хочется терять такой огромный рынок. В случае чего они просто начнут выпускать спецверсию для США». Кононенко также отметил, что iPhone хорошо зарекомендовал себя. «На мой взгляд, он работает гораздо быстрее, нежели любое устройство на Android. И не тормозит», — заключил собеседник агентства.

Депутат Госдумы Виталий Милонов признался «URA.RU», что является «телефонным фанатом». «Я в этом смысле просто сумасшедший — использую несколько трубок, довольно часто их меняю.

У меня есть Samsung, также удалось заполучить восьмой iPhone, — сказал Милонов.

— Что могу сказать? Нормальный, вполне ровный телефон. Нам есть к чему стремиться».

По словам Милонова, ранее он предлагал купить корпорацию Nokia и на ее базе создать «русский iPhone». «Нам надо организовать депутатскую рабочую группу, которая займется разработкой отечественного мобильного телефона. Уверен, мы можем создать свой офигенный iPhone! Это ведь не космический корабль, а просто телефон, который даже китайцы вполне успешно в подвалах собирают», — резюмировал Милонов.

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