Новые iPhone перестанут работать в России с 2018 года

Новые iPhone с 2018 года могут перестать работать в России из-за eSIM.
Apple планирует отказаться от слота для SIM-карт. Вместо него в «яблочные» гаджеты будет встроен модуль eSIM, регистрирующийся в сети с помощью виртуальной SIM-карты. В России эта технология находится под запретом, для предотвращения незаконного копирования «симок», пишет издание «Экономика сегодня».
Учитывая российские законы, Apple придется отказаться от ноу-хау в России, либо терять потенциальных покупателей и огромную часть прибыли.