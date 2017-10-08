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09 октября 2017
08 октября 2017
22:07  08 октября 2017 0

Новые iPhone перестанут работать в России с 2018 года

Начало продажи iphone 6. Екатеринбург, телефон, интернет, айфон, iphone 6
Встроенные в смартфоны модули создадут проблемы российским пользователямФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Apple завоевывает мир
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Новые iPhone с 2018 года могут перестать работать в России из-за eSIM.

Apple планирует отказаться от слота для SIM-карт. Вместо него в «яблочные» гаджеты будет встроен модуль eSIM, регистрирующийся в сети с помощью виртуальной SIM-карты. В России эта технология находится под запретом, для предотвращения незаконного копирования «симок», пишет издание «Экономика сегодня».

Учитывая российские законы, Apple придется отказаться от ноу-хау в России, либо терять потенциальных покупателей и огромную часть прибыли.

Рита Теркина
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