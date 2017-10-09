«Единая Россия» готовится к перезагрузке. Вакантна уже вторая ставка

22:35 09 октября 2017 0

На места главы ЦИК ЕР Владимира Бурматова и секретаря Генсовета партии Сергея Неверова лоббируют именитых кандидатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сразу два ключевых поста в партии власти оказались вакантными в этот понедельник, 9 октября. Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов был выбран на пост главы фракции в Госдуме. Руководитель ЦИК партии Владимир Бурматов возглавил комитет по экологии. Он заменил Ольгу Тимофееву, которая стала вице-спикером Госдумы. Эту цепочку кадровых перестановок вызвало назначение главы фракции Владимира Васильева на пост врио главы Дагестана.

По итогам понедельника, главная политическая интрига — кто займет место секретаря Генсовета партии и главы центрального исполкома. По партийному уставу, Неверов и Бурматов не могут совмещать два руководящих поста. В думских кулуарах единороссы обсуждают грядущие кадровые перемены: многие ждут масштабного обновления в составе Генсовета. Борьба за руководящие посты в партии развернулась между тремя политическими центрами: руководством Госдумы, Кремля и председателем ЕР.

Главу Псковской области Андрея Турчака называют главным кандидатом на пост секретаря Генсовета ЕР Фото: commons.wikimedia.org

Главной фигурой кулуарных обсуждений остается губернатор Псковской области Андрей Турчак: его прочат на место Неверова. Как рассказал один из высокопоставленных единороссов, депутат Госдумы, назначение губернатора Псковской области в руководство ЕР остается под вопросом. «Насколько мне известно, глава партии Дмитрий Медведев не лучшего мнения о работе Турчака в регионе. Он даже лоббировал его отставку с поста главы субъекта, поэтому не думаю, что ему понравится видеть Турчака в руководстве ЕР», — пояснил собеседник агентства. Как рассказали «URA.RU» источники в партии, на прошлой неделе прошла трехсторонняя встреча на которой присутствовали руководство администрации президента, Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин. На ней была согласована кандидатура Сергея Неверова на пост главы фракции, а когда предложили на его место назначить губернатора Псковской области, Медведев высказался категорически против.

Спикер Госдумы, в свою очередь, лоббирует на пост секретаря Генсовета партии заместителей Ольгу Баталину и Александра Железняка, а также вице-спикера ГД Александра Жукова.

Замсекретарей Генсовета ЕР Александра Железняка и Ольгу Баталину (в центре) лоббирует спикер Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Об этом рассказали источники «URA.RU» близкие к руководству Госдумы. На пост руководителя исполкома Володин лоббирует первого замруководителя фракции ЕР Виктора Кидяева.

В случае, если секретарем Генсовета ЕР становится Турчак, то главой ЦИК может быть назначен сенатор от Псковской области Александр Борисов, рассказал собеседник «URA.RU» знакомый с ходом переговоров.

Кандидатура главы ЦИК зависит от того, кто станет секретарем Генсовета, подтверждает политолог Павел Данилин. «Новый глава Генсовета приводит с собой новых людей в ЦИК. В прошлые разы, когда происходили изменения в ЦИКе, это происходило по решению Вячеслава Володина, который тогда был кремлевским куратором внутренней политики. Понятно, что это согласовывалось и с Медведевым, и с Неверовым, но оператором кадровых перестановок был Володин. Нынешний автор перестановок мне не понятен», — пояснил «URA.RU» политолог.

Нынешняя администрация президента — главный бенефициар большой кадровой ротации в «Единой России», считают собеседники агентства близкие к Кремлю.

«Назначения будут инициированы АП. Это системная перезагрузка, партия перейдет под контроль администрации. Не значит, что оба назначенца будут „маркированы“ УВП, но они в любом случае, будут обязаны кураторам своими высокими постами», — пояснил источник близкий к АП.

Глава партии Дмтрий Медведев противится назначению Турчака в руководство «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По уставу партии, секретаря Генсовета выбирают из его членов. В случае, если на этот пост действительно пролоббируют Турчака, то назначение затянется до ближайшего съезда партии, на котором его смогут ввести в Генсовет ЕР. Глава ЦИК партии назначается президиумом Генсовета партии, который собирается по уставу не реже одного раза в месяц.

Нынешние перестановки говорят о том, что готовится полная смена партийного политического менеджмента, заявил «URA.RU» замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. «Лояльные Володину и Неверову управленцы уйдут вместе с ними в Думу, в ЦИК ЕР зайдет новая команда. Возможно, кто-то из соратников Володина-Неверова сохранит свои позиции в Генсовете и ЦИКе, но ведущую роль они играть не будут».