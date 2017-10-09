{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 68,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 октября 2017
16:23  09 октября 2017 2

Неверов возглавил единороссов в Госдуме с подачи Путина

Марафон
У вице-спикера Госдумы Сергея Неверова сегодня праздник — его выбрали главой фракцииФото: Владимир Андреев © URA.RU

В понедельник, 9 октября, депутаты фракции «Единая Россия» выбрали вице-спикера Госдумы Сергея Неверова своим главой. Парламентарии проголосовали единогласно сразу после того, как им стало известно, что Владимир Путин одобрил кандидатуру Неверова. О решении президента в ходе заседания фракции заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В итоге Неверов выдвигался на безальтернативной основе, передает корреспондент «URA.RU».

О том, что председатель партии, премьер Дмитрий Медведев, предложил кандидатуру Неверова, стало известно за час до начала заседания фракции. До процедуры голосования, кроме Володина, выступили единороссы Андрей Исаев, Валентина Терешкова, Николай Валуев и Петр Толстой. Все они привели аргументы в пользу Неверова.

Во время своего выступления Сергей Неверов заявил, что руководство фракцией предполагает полное погружение в законодательный процесс. И предложил активнее работать над реализацией ежегодных посланий Владимира Путина.

«Для нас это идеологические установки: программа президента — это наша программа.

И мы должны законодательно обеспечить ее исполнение», — отметил Неверов. Новый глава фракции также призвал депутатов усилить работу в регионах.

Напомним, место главы фракции «Единой России» освободилось после назначения ее экс-главы Владимира Васильева на пост врио руководителя Дагестана.

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров