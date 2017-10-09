16:23 09 октября 2017 2

У вице-спикера Госдумы Сергея Неверова сегодня праздник — его выбрали главой фракции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В понедельник, 9 октября, депутаты фракции «Единая Россия» выбрали вице-спикера Госдумы Сергея Неверова своим главой. Парламентарии проголосовали единогласно сразу после того, как им стало известно, что Владимир Путин одобрил кандидатуру Неверова. О решении президента в ходе заседания фракции заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В итоге Неверов выдвигался на безальтернативной основе, передает корреспондент «URA.RU».

О том, что председатель партии, премьер Дмитрий Медведев, предложил кандидатуру Неверова, стало известно за час до начала заседания фракции. До процедуры голосования, кроме Володина, выступили единороссы Андрей Исаев, Валентина Терешкова, Николай Валуев и Петр Толстой. Все они привели аргументы в пользу Неверова.

Во время своего выступления Сергей Неверов заявил, что руководство фракцией предполагает полное погружение в законодательный процесс. И предложил активнее работать над реализацией ежегодных посланий Владимира Путина.

«Для нас это идеологические установки: программа президента — это наша программа.

И мы должны законодательно обеспечить ее исполнение», — отметил Неверов. Новый глава фракции также призвал депутатов усилить работу в регионах.

Напомним, место главы фракции «Единой России» освободилось после назначения ее экс-главы Владимира Васильева на пост врио руководителя Дагестана.