Более 100 фамилий: они могут стать новыми министрами и губернаторами

02:05 10 октября 2017 0

Персонажи из списка могут занять эти кресла Фото: kremlin.ru

Омоложение управленческих кадров стало трендом в назначениях 2017—2018 годов. Об этом объявили эксперты фонда «Петербургская политика» в своем новом докладе «Озеленение» кадров — контуры «Кадрового резерва 2.0». В связи с перестановками во власти, стало ясно, что возраст имеет значение. Именно он «популяризировался органами власти в качестве важнейшего (а подчас и ключевого) аргумента, обосновывающего кадровое назначение», — говорится в докладе.

В докладе приводятся 19 перестановок последнего года, из которых 17 привели на руководящие посты более молодых политиков. Рекордный разрыв в возрасте показала смена губернатора в Нижегородской области: Валерия Шанцева и Глеба Никитина разделяет 30 лет. Наименьшая разница в возрасте у экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и нынешнего врио Александра Усса — 1 год.

Антон Алиханов самый молодой губернатор страны kremlin.ru

Эксперты отобрали «перспективных» чиновников, которые были рождены в 70-80-х годах. В подборке оказались политики всех рангов: от федеральных министров до председателей комитетов Госдумы. Их разбили на группы по годам рождения, внутри каждой определили места. Экспертная оценка зависела от «потенциала карьерной успешности персон с учетом предыдущей карьеры, текущего статуса, сроков назначения на текущую должность, интенсивности упоминаний в открытых источниках о возможном карьерном продвижении».

У всех участников рейтинга есть потенциал для кадрового роста. Герои составленного кадрового резерва могут претендовать на посты министров и губернаторов, и глав федеральных ведомств, считает автор доклада председатель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Максим Орешкин считается новым протеже президента Путина kremlin.ru

«Губернатора Калининградской области Антона Алиханова чаще других называют претендентом на федеральное возвращение. Может быть, не в ближайший год, поскольку ему нужно будет показать хорошие результаты. Но вполне логично, если он будет куда-то номинироваться, как периодически номинировались с разной степенью успеха министр сельского хозяйства Александр Ткачев, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, губернатор белгородской области Евгений Савченко».

Эксперт прокремлевского Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова считает, что связывать ротацию управленческих кадров исключительно с возрастом неверно. С этим подходом совершенно не бьются последние назначения: врио главы Дагестана Владимиру Васильеву 68 лет, а врио Красноярского края Александру Уссу 62 года, отметила эксперт в разговоре с «URA.RU».

Михаил Абызов (справа) еще считается подающим надежды

«Вопрос абсолютно не в возрасте. В рамках тестирования отбирают людей совершенно разных возрастов, тех, кто обладает нужными навыками, кто отвечает на задачи конкретных регионов. Для современного человека 60-65 лет — это не старость, это абсолютно активный возраст», — заявила Соколова агентству. По ее словам, «омоложение» и «обновление» кадров — не синонимичны.

Среди своих возрастных групп победителями стали глава Калининградской области Антон Алиханов (1986 г. р.), министр Экономического развития Максим Орешкин (1982 г. р.), губернатор Новгородской области Андрей Никитин (1979 г. р.) и его однофамилец врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (1977 г. р.).

Представительницы слабого пола, тоже оказались среди лидеров: группы погодок возглавили руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова (1976 г. р.) и пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова (1975 г. р.).

Губернатор Псковской области Андрей Турчак (1975 г. р.), которого прочат в руководящие должности партии «Единой России» победил в своей группе. Как и его соратник, сенатор Александр Борисов стал первым среди рожденных в 1974 году.

В группе рожденных в 1972 году сразу три лидера: глава АП Антон Вайно, вице-премьер Аркадий Дворкович и министр Михаил Абызов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (1971 г. р.) в своей группе стал третьим. Его опережают Министр энергетики Александр Новак и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Министр культуры Владимир Мединский (1970 г. р.) и вовсе оказался шестым. Его обошли первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов, начальник Управления внутренней политики президента Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С полным списком «Озеленение» кадров- контуры «Кадрового резерва 2.0» можно ознакомиться по ссылке.