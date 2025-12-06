«Ждем мороза»: обзор открытых и готовящихся к запуску ледовых катков в Челябинске

В Челябинске сезон открыли только два ледовых катка Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Несмотря на позднее наступление зимы, в Челябинске уже начали работу некоторые ледовые катки. Гостей принимает площадка в парке имени Терешковой, а с осени работает крытый дворец «Уральская молния». Ряд городских локаций пока лишь готовятся к открытию, ожидая стабильных минусовых температур. О том, где уже можно встать на коньки, какие ледовые арены откроются в ближайшее время, ценах и расписании сеансов — в обзоре URA.RU.

Ледовый дворец «Уральская молния»

Крытый каток в «Уральской молнии» стал первым, кто открыл сезон массовых катаний — они начались еще в середине сентября. График работы различается в будни и выходные. С понедельника по пятницу попасть на лед можно только вечером — с 19:00 до 21:00. В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни, сеансов больше: первый начинается в 13:30 и 12:00, а последний — в семь вечера.

Лед в «Уральской молнии» начали заливать еще в августе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Стоимость посещения зависит от времени суток. Самый доступный вариант — дневной сеанс с 13:30 до 15:00. Билет для взрослого обойдется в 300 рублей, для ребенка до 14 лет — в 150 рублей. На вечерние заходы (с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 21:00) цены выше: 400 и 200 рублей соответственно. Также действует специальное семейное предложение: один взрослый и два ребенка могут покататься в полдень всего за 300 рублей.

Для многодетных семей и пенсионеров предусмотрены льготы. При показе подтверждающих документов стоимость билета снижается вдвое: от 150 рублей для взрослого и от 75 рублей для ребенка. Аренда коньков стоит 200 рублей, комплекта защиты — 100 рублей. Также доступна заточка коньков за 200 рублей.

Из-за проведения спортивных соревнований расписание катаний может меняться. Актуальную информацию публикуют на официальном сайте дворца и в его социальных сетях.

Уличный каток в парке имени Терешковой

Открытая ледовая площадка в парке Терешковой запустилась 22 ноября. Здесь, как и в прошлом сезоне, работает фуд-корт с горячими напитками и закусками.

Каток в парке имени Терешковой был открыт в декабре 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Со вторника по четверг и в воскресенье он открыт с 12:00 до 21:30. В пятницу, субботу и праздничные дни время работы продлено до 23:00. Посещение невозможно, если температура воздуха опускается ниже -25 градусов. Каток также не работает по понедельникам — это технический день.

Катание организовано по сеансам в полтора часа. Покататься можно в 12:00-13:30, 14:00-15:30, 16:00-17:30, 18:00-19:30 и 20:00-21:30. По пятницам, субботам и в праздники добавляется сеанс с 22:00 до 23:00. Посещение стоит 250 рублей, столько же — аренда коньков. При прокате нужно оставить денежный залог или документы.

Для посетителей действует льгота: со вторника по пятницу сеанс с 12:00 до 13:30 — бесплатный. Дети до десяти лет могут выйти на лед только со взрослыми.

«Лыжная база» на Северо-Западе

Как сообщили URA.RU в администрации спортивного комплекса, заливка катка начнется сразу с установлением стабильных минусовых температур. А расценки на новый сезон пока не утверждены.

Однако в прошлом году посещение стоило 180 рублей для взрослых и 120 рублей для детей. Прокат коньков обходился в 200 рублей для взрослых и 150 рублей для юных посетителей. Каток работал ежедневно с 10:00 до 22:00. При этом время пребывания на льду для каждого гостя не ограничивалось.

Каток в горсаду имени Пушкина

Дата открытия катка пока не определена. В прошлом сезоне площадка начала работу в середине декабря.

На всех платных ледовых площадках коньки выдают на прокат Фото: Денис Моргунов © URA.RU





Если график и цены останутся прежними, то посещение обойдется в 150 рублей для взрослых и 100 рублей для детей от пяти до 14 лет. Аренда коньков будет стоить столько же — 150 рублей, однако при прокате время катания ограничивается одним часом. Для тех, кто катается на своих коньках, время на льду не лимитировано. Услуга заточки спортивной обуви в прошлом году стоила 200 рублей за пару.

Часы работы катка зависели от дня недели. В понедельник площадка была открыта с 14:00 до 20:45, со вторника по четверг — с 11:00 до 21:45, а в пятницу и выходные — с 10:00.

Лед в парке имени Гагарина

Точная дата старта нового сезона на катке в парке Гагарина пока не объявлена. В прошлом году площадка заработала лишь 30 декабря.

В прошлом сезоне в парке Гагарина проходили развлекательные программы на льду Фото: Размик Закарян © URA.RU

Если условия посещения сохранятся, то стоимость билета составит 300 рублей для взрослых и 150 рублей для детей от шести до 13 лет. Прокат коньков будет стоить 150 рублей, заточка пары — 200 рублей.

Работа катка, вероятно, будет организована по сеансам. Ранее площадка принимала посетителей со вторника по четверг и в воскресенье — с 12:00 до 21:30. В пятницу, субботу и праздники время работы увеличивалось до 23:30 В предыдущем сезоне на катке также проходили развлекательные мероприятия с музыкой и танцевальными программами.

Каток в Арт-сквере

Бесплатная ледовая площадка в новой части Арт-сквера со стороны улицы Свободы пока закрыта. В прошлом сезоне она начала работу в январе.

Когда будет открыт бесплатный каток пока неизвестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU



