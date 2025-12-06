Уникальные православные храмы, пропитанные историей, расположены в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области расположены уникальные православные храмы, которые отражают многовековую историю и богатство архитектурного наследия региона. С момента присоединения территории к России в 80-х годах XVI века православие прошло через испытания огнем и разрушениями, но сохранило свою духовную и культурную значимость. Сегодня, благодаря поддержке властей и активной позиции местных жителей, храмы Курганской области восстанавливаются и вновь обретают сияние, привлекая паломников и всех, кто стремится ближе познакомиться с историей и традициями своей родины— Курганской области. URA.RU собрало подборку красивых храмов региона, которая включает восстановленные, новые и требующие реставрации здания.

Величие Кургана

За века существования православия на территории Курганской области было построено более 200 храмов. Среди них — храм во имя святого благоверного князя Александра Невского и Богоявленский собор в Кургане.

Кафедральный собор Александра Невского

Строительство храма на Конной площади рядом с закрытым кладбищем под попечительством купца Дмитрия Смолина началось в 1896 году. Спустя 6 лет новый храм был освящен под председательством епископа Тобольского и Сибирского Антония. Архитектором выступил Николай Юшков.

Продолжение после рекламы

В октябре 1929 года церковь была закрыта и впоследствии использовалась под краеведческий музей, факультет механизации Высшей партийной сельскохозяйственной школы, вещевой склад 32-го лыжного полка, а затем вновь музей. В 1991 году здание возвращено верующим, богослужения возобновлены, а с 1993 года, после образования Курганской и Шадринской епархии, храм стал кафедральным собором.

Здание сохранило первоначальный облик: стены из красного кирпича, колокольня соединена с основным корпусом, внутри — художественная роспись на стенах. На иконостасе есть икона Александра Невского — покровителя храма. Некоторая часть здания была восстановлена, а другая — историческая. Адрес: улица Володарского, 42 (Городской сад имени Александра Невского).









1/3 Собор, посвященный святому Александру Невскому, был третьим городским храмом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Богоявленский собор

Образ «нарышкинского барокко»: пятиглавый четверик выдержан в канонах древнерусских храмов, пятиярусная шатровая колокольня с люкарнами. Внутри на стенах фрески с библейскими сюжетами и образами святых. В настоящее время в соборе продолжается поэтапная внутренняя отделка, здесь хранятся почитаемые иконы и святые мощи. Адрес: улица Климова, 3.

Храм Богоявления Господня расположен на живописной излучине Тобола, на пересечении улиц Красина и Климова, и выполнен в традициях русского церковного зодчества конца XVII — начала XVIII веков, ориентируясь на храм Рождества Иоанна Предтечи в Угличе. Строительство началось в 2007 году и продолжалось до 2014 года. Работы приостанавливали на некоторое время из-за нехватки средств, но благодаря существенному вкладу Владимира Мединского, впоследствии ставшего министром культуры РФ, и депутату Госдумы Александром Ильтяковым удалось завершить строительство. С 2014 года в храме хранят частицы мощей святых Петра и Февронии Муромских, освящены и установлены кресты, купола и колокола, а в 2015 году совершен чин освящения центрального престола во имя Богоявления Господня, после чего начались регулярные богослужения.





1/2 Богоявленский собор расположен в одном из самых живописных мест Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нарядные храмы Далматово

Одни из первых храмов на территории региона построили при Успенском Далматовском мужском монастыре (1644 год). Это Скорбященская церковь и Успенский собор.

Скорбященская церковь

Стены церкви, окрашенные в розовый цвет, украшены двумя рядами высоких арочных окон. На крыше возвышаются пять башен, заканчивающихся позолоченными луковичными куполами. Это описание Скорбященской церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — одного из ключевых храмов Далматовского Успенского мужского монастыря в Курганской области. Построена в 1871–1881 годах на месте деревянной часовни над могилой преподобного Далмата Исетского, основателя обители. Освящена 8 мая 1881 года.

Продолжение после рекламы

Храм в городе Далматово (Далматовский округ, ул. Советская, 194) представляет собой четырехстолпный трехапсидный пятиглавый храм с шатровыми завершениями на барабанах, окруженный галереями, первоначально задуманные как ризница и помещения для духовенства и престарелой братии. Проект здания выполнил екатеринбургский архитектор К. Г. Турский, внутренние росписи создал П. Г. Никулин в 1896–1897 годах.





1/2 Объект обладает статусом памятника культурного наследия федерального значения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При закладке фундамента в 1871 году была обнаружена могила преподобного Далмата, над которой в 1896 году возвели каменную усыпальницу с живописными сценами из его жития; в 1994 году в усыпальнице были обретены его мощи, ныне пребывающие в раке у правого клироса.

В 1928 году церковь закрыли и переоборудовали под Народный дом, к 1930 году купола были разобраны; в советский период в здании размещались театр, Дом культуры, склады и производственные помещения. В 1989 году храм был возвращен православной общине, в настоящее время находится в безвозмездном пользовании Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря, имеет два придела — северный во имя святителя Стефана Великопермского и южный во имя преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.

Успенский собор

Успенский собор Далматовского монастыря, возведенный в начале XVIII века в стиле русского барокко на месте первой деревянной часовни и последовательно строившийся с 1707 по 1719 годы (с созданием придельных и основных храмов, а также одноярусной колокольни), долгое время являлся архитектурным центром всего монастырского ансамбля. После пожара 1742 года были утрачены деревянные конструкции верхнего этажа, вместо сгоревшей паперти устроена деревянная крестообразная трапезная, а при ремонте 1770-х годов изменена форма и увеличено число глав Успенской церкви с пяти до девяти.









1/3 Успенский собор Далматовского монастыря построен в начале XVIII века в стиле русского барокко Фото: Фотография из фондов Свердловского областного краеведческого музея

Красоту и величие былого храма успел запечатлеть известный фотограф Сергей Прокудин-Горский — пионер цветной фотографии в России. До наших дней сохранились отдельные старинные элементы декора, в том числе оформление апсид, однако общий облик здания существенно искажен утратами и требует масштабной реставрации. В настоящее время уцелевший базис собора, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, находится в стадии восстановления и рассматривается как потенциально самая выразительная доминанта архитектурного ансамбля Далматовского монастыря.

Шадринск

Спасо-Преображенский собор

Спасо-Преображенский собор в Шадринске — первое каменное строение города и памятник культурного наследия федерального значения. Он расположен на Михайловской площади и построен в 1771–1777 годах в стиле сибирского барокко с элементами украинского барокко и традиционной русской архитектуры. Собор трехпрестольный: помимо главного алтаря, освящены приделы в честь святых Петра и Павла и Михаила Архангела. Композиция включает основной объем храма с апсидой и двухпридельную часть; первоначальная колокольня в стиле провинциального классицизма, пристроенная в 1820–1821 годах, до наших дней не сохранилась.

Продолжение после рекламы

В 1933 году собор был закрыт, а в 1942 году начался разбор кровли. Разрушение здания удалось остановить: в ситуацию вмешался краевед В. П. Бирюков, И. В. Сталину была направлена телеграмма, что спасло храм. В разные годы здесь размещались колония, столовая и краеведческий музей. Возрождение храма началось в 1989 году, в 2000 году был заново освящен главный алтарь, позже восстановлена западная часть здания. Сейчас это действующий храм Шадринской епархии Русской православной церкви, в котором регулярно проходят богослужения.





1/2 Храм Преображения Господня стал первой каменной постройкой в Шадринске Фото: Пользователь сервиса «2ГИС» Арина Родионовна

Собор Николая Чудотворца

Николаевский кафедральный собор в Шадринске расположен по адресу: ул. Пионерская, д. 42. Его строительство велось с конца XVIII до начала XX века. Первый деревянный храм заложили в 1788 году, а в 1792‑м разобрали и перенесли на городское кладбище, где освятили во имя святых мучеников Флора и Лавра.

Каменный двухэтажный храм начали строить в 1793 году. Нижний этаж освятили в 1796 году во имя святителя Николая Чудотворца, верхний — в 1802 году в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1845 году к южной и северной сторонам пристроили двухэтажные каменные приделы, а окончательный облик собор получил к началу XX века после возведения колокольни.

В конце 1920‑х годов храм закрыли и разместили в нем общежитие, мастерские и техникум. В 1991 году здание вернули верующим и провели первую службу, а с 1993 года оно стало кафедральным собором сначала Курганской и Шадринской епархии, а с 2015 года — Шадринской и Далматовской. Собор признан объектом культурного наследия регионального значения.

Здание представляет собой двухэтажный каменный храм с основным объемом и выступающим шестигранным алтарем, одним куполом с фонарем и западной колокольней. В нем четыре придела: два нижних и два верхних с южной и северной сторон.