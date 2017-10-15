8 новых прав инспектора ГИБДД, которые не понравятся водителям

11:58 15 октября 2017 1

Правила работы сотрудника ГИБДД переписаны в пользу инспекторов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На следующей неделе, 20 октября, вступают в силу новые правила для сотрудников ГИБДД. Административные регламент — документ внутренний, но коснется всех водителей — по сути, это инструкция для инспекторов, как вести себя с водителями. Что меняется для автомобилистов и к чему теперь нужно быть готовым при встрече с инспектором на дороге, разбиралось «URA.RU».

Тормозить водителей, где угодно

Новый административный регламент для инспекторов вступит в силу 20 октября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Одно из главных нововведений — сотрудники ГИБДД cмогут останавливать автомобили для проверки в любом месте. Это означает, что они вправе следить за дорожным движением как угодно: на стационарном посту, в автомобиле и даже без патрульной машины. Однако каждый сотрудник выбирает место не по собственному усмотрению, а исключительно по приказу своего начальника.

Представитель одного из региональных управлений ГИБДД напоминает, что сейчас инспекторам запрещено останавливать автомобили вне стационарных постов. По его словам, зачастую этим запретом пользовались автолюбители, настроенные на конфликт: «Сразу включали камеру, начинали задавать вопросы — дескать, на каком основании вы меня останавливаете? Это приводило к конфликтам, которых теперь не будет — останавливать можно будет всех подряд и везде».

Собеседник «URA.RU» пояснил: у каждого экипажа при себе находится специальная маршрутная карта, в которой прописано, где конкретно полицейские должны нести службу. Убедиться в правомерности работы экипажа водитель может, позвонив в дежурную часть ГИБДД.

Засады в кустах

Засады сотрудников ГИБДД, описанные в многочисленных анекдотах, отныне легализуют. С одной стороны, в регламенте отмечается: «Патрульная машина должна быть всегда отчетливо видна издалека всем участникам дорожного движения». Однако в документе прописаны и послабления: если ведется фото- и видеофиксация нарушений, а также на аварийных участках дорог автомобиль ДПС может быть замаскирован при помощи естественного рельефа в местах с ограниченной видимостью. В частности, прятаться разрешено за поворотами, пригорками и объектами дорожной инфраструктуры.

Засады ГИБДД теперь стали легальными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров считает, что этот вопрос не столь принципиален. «Если человек едет с соблюдением ПДД, то ему все равно, где припаркован патрульный автомобиль — в кустах или же стоит прямо на дороге», — пояснил он «URA.RU».

«Отстегните права!»

При остановке инспектор вправе потребовать у водителя предъявить документы. Теперь их нужно будет показывать не только без обложки, как предусмотрено сейчас, но и без «удерживающих устройств»: речь идет, в частности, о железных цепочках, которыми некоторые водители привязывают права, чтобы инспектор не забрал их для проверки в патрульную машину.

«Многие водители действительно поступают именно так — в прямом смысле пристегивают свои права. Когда просишь их передать документы, они просто ухмыляются в ответ — так я же передал, смотрите. Это какая-то глупая игра слов, вот от нее и решили избавиться», — пояснил «URA.RU» инспектор ГИБДД в одном из российских регионов.

Снимать на камеру водителя

В регламенте закреплена и новая норма, согласно которой инспекторы смогут использовать «специальные технические средства» (в первую очередь — камеры), принадлежащие не только государству, но также и «муниципальным органам, общественным объединениям и организациям».

Снимать «гаишников» на видео теперь будет нельзя Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Как заявляют в ГИБДД, такая поправка необходима в связи с тем, что в некоторых регионах автоматические камеры принадлежат частным компаниям, как, например, в Москве и Московской области. В Ульяновской области обслуживание комплексов видеофиксации возложено на городские власти, то есть Госавтоинспекция имеет к ним опосредованное отношение.

Запрет на троллинг инспектора

В новом регламенте убрали норму, разрешающую съемку инспекторов ГИБДД. Если раньше сотрудник автоинспекции был не вправе запрещать съемку, то сейчас он просто может сказать: «Не снимайте меня, я против». В таком случае гражданин обязан убрать видеокамеру.

Если водитель не послушает инспектора, ему грозит привлечение по статье 19.3 КоАП РФ — «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», что влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

«Это важное изменение, которое означает, что действия сотрудников ДПС, в том числе, и неправомерные, нельзя будет фиксировать.

Думаю, в этом во многом виноваты сами водители, которые долгие годы в 90% случаев занимались откровенным троллингом инспекторов на дорогах. Теперь этому положен конец», — пояснил «URA.RU» глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Многие положения нового регламента — на руку сотрудникам ДПС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выйти из машины по первому требованию

Согласно новому регламенту, инспектор вправе попросить водителя выйти из автомобиля в случае обнаружения признаков опьянения или болезненного состояния. Проще говоря, водитель обязан выйти всегда, когда этого потребует «гаишник». Он также должен будет сесть в патрульный автомобиль, если блюститель порядка этого захочет.

Как будут работать с пьяными водителями

Отдельным пунктом в регламенте прописано, что основанием для проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения являются запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожи лица, поведение, не соответствующее обстановке. При этом перед освидетельствованием сотрудник полиции обязан отстранить водителя от управления в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи.

Если медосвидетельствование в больнице покажет, что автомобилист трезв, то инспекторы будут обязаны вернуть его обратно к своей машине.

Инспекторам разрешили курить

В новом регламенте отсутствует запрет на курение при общении инспектора с водителем. Отметим, что в августе стало известно, что инспекторам ГИБДД собираются запретить курить и грубо выражаться в ходе разговора с участниками дорожного движения. Соответствующая инициатива содержалась в версии регламента, опубликованной на портале нормативно-правовых актов. Однако из финальной версии документа запрет на курение в присутствии водителя исчез.