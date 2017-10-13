Как Россия и США влияют на выборы друг друга

21:33 13 октября 2017 0

В победу Трампа на выборах мало кто верил. Её связали с русским следом. Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Американские СМИ в очередной раз обвинили Россию во вмешательстве во внутреннюю политику США. По сообщению CNN, российские власти влияли на протесты афроамериканцев с помощью игры Pokemon Go. В CNN утверждают, что через аккаунт в Tumblr был запущен конкурс «Don’t Shoot Us». Его суть состояла в том, чтобы ловить покемонов в местах, где происходили случаи насилия над афроамериканцами. По мнению CNN конкурс имеет русский след. Ранее Запад неоднократно обвинял российские власти во вмешательстве в выборы. Согласно мнению, утвердившемуся в американском истеблишменте, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube — это далеко не полный перечень инструментов, которые использовала Россия за последний год.

О том, что опосредованное влияние на другую страну возможно, говорит медиапродюсер и экс-депутат Константин Рыков. «Америка сама это делает через шоу-бизнес, музыку, фильмы, компьютерные игры, социальные сети. Американцы регулярно оказывают влияют на половину земного шара. И преуспевают в этом лучше всех остальных», — рассказал эксперт «URA.RU».

Ранее российские спикеры заявляли, что американцы следят за страной-оппонентом через игру Pokemon Go Фото: Анна Майорова © URA.RU

Современные коммуникации в последние 5-7 лет продвинулись настолько, что сегодня позволяют дистанционно управлять теми процессами, которые раньше приходилось контролировать на месте, утверждает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин. «Если проанализировать тех же американцев, то мы увидим, что примерно до 2010 года они занимались формированием сети НКО, сети агентов влияния. Однако на рубеже 2000-х-2010-х годов они начали продвигать свою повестку преимущественно дистанционно», — говорит Салин «URA.RU»

Тем не менее, одного лишь использования современных коммуникаций недостаточно. Важна качественная гуманитарная база для того, чтобы понимать, кто может стать потенциальным агентом влияния, какие узкие места есть в обществе. «Именно поэтому обвинения в адрес России безосновательны. Российские специалисты находятся в орбите влияние силовой корпорации и плохо представляют, как устроено американское общество. А без этого понимания даже при наличии хорошей технологической базы влиять на него невозможно», — говорит политолог.

Все крупные американские медиа поддержали на выборах Хилари Клинтон Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгений Минченко полагает, что, обвиняя Россию в манипуляциях в соцсетях, сам Запад пока что предпочитает все же более традиционные инструменты влияния. «Есть показательный украинский пример: там были вложены сотни миллионов долларов и евро со стороны США и стран Европы. Однако они вкладывались не в хакерские атаки или ситуативные публикации, а в создание СМИ, подготовку журналистов, стажировки политического класса и так далее. Это была системная работа, которая проводилась на протяжении многих лет, и дала результат. А говорить о том, что можно повлиять на выборы с помощью каких-то публикаций на Youtube и Facebook, это все разговоры в пользу бедных», — поделился Минченко с «URA.RU».

Политолог считает, что социальные сети так или иначе используют все подряд, но Запад предпочитает выделять именно исключительное влияние России. «Когда говорят, что российские власти разместили рекламу на несколько сотен тысяч долларов на Youtube или в Facebook, то надо понимать, что даже, если это так, то это капля в море, по сравнению с общим масштабом избирательной кампании. Оба кандидата потратили сотни миллионов на свое продвижение в соцсетях.

Если русские действительно вложили несколько сотен тысяч долларов и выиграли, то им надо дать все премии в сфере политконсалтинга», — полагает Минченко.

По мнению политолога Максима Жарова, обвинения в адрес России очень показательны. «Чем сильней американцы обвиняют Россию, тем сильней показывают свою слабость и слабость своей политической системы. Речь надо вести не о том, насколько сильно влияние России на американскую политику, а о том, насколько слаба сама Америка, раз полагает что нее можно влиять из-за рубежа», — говорит Жаров.