17:13 17 октября 2017 0

Мир на Корейском полуострове - главная задача внешней политики Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разговоры о начале ядерной войны вышли на самый высокий международный уровень. Представитель КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил: «Ядерная война может начаться в любой момент». Дипломат обвинил Вашингтон в «экстремальной и прямой ядерной угрозе» и подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове «достигла критической отметки». Эта фраза моментально облетела все мировые СМИ, а российские пользователи соцсетей не на шутку обеспокоились.

КНДР живет на грани войны с США с 1953 года Фото: depositphotos.com © URA.RU

Всех интересуют действия России при самом неблагоприятном раскладе. Особенно в контексте последних новостей. 12 октября стало известно, что Пхеньян признал Крым территорией России, спустя несколько дней, 16 октября, Владимир Путин подписал указ о введении санкций против КНДР. Северная Корея — наш друг или враг, чью сторону займет Россия, если случится война на Корейском полуострове? Об этом «URA.RU» рассказал заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Александр Воронцов.

Во-первых, нужно понимать, что ощущение того, что война неминуема и может разразиться в любой момент — это привычное состояние на Корейском полуострове с 1953 года. Оно определяется не только особенностями восприятия Северной Кореи, но и объективными факторами. Главный из них то, что отношения между КНДР и США начиная с 1953 года до сих пор определяются соглашением о перемирии. А оно подразумевает только временное прекращение боевых действий. То есть де-юре и де-факто на Корейском полуострове сохраняется состояние на грани.

Россия дружит с КНДР с оговоркой: ядерное разоружение для нас все-таки в приоритете Фото: depositphotos.com © URA.RU

Во-вторых, решение о введении санкций по отношению к КНДР было принято не вчера. Путин подписал указ об исполнении резолюции Совбез ООН, которая была принята в прошлом году. Санкции не связаны с последним, шестым, ядерным испытанием, которое прошло 3 сентября этого года. Это ответ на те, что Пхеньян провел 6 октября 2016 года. Но в силу санкции вступили только сейчас, потому что таково внутреннее устройство нашей бюрократической машины.

Санкции не означают изменения наших отношений с КНДР, которые были и остаются добрососедскими. Наши корейские друзья хорошо об этом знают, мы их постоянно информировали о том, что поддержать их ядерную программу или одобрить ее мы не можем. Потому что это противоречит нашим национальным интересам и международным обязательствам. Россия — один из участников договора о нераспространении ядерного оружия: мы искренне заинтересованы сохранить глобальный режим нераспространения ядерного оружия.

Россия выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова, но исключительно мирными средствами: путем переговоров, учитывая законную озабоченность в сфере безопасности КНДР. Мы понимаем мотивы, по которым КНДР была вынуждена пойти по пути создания ядерного оружия, но мы не можем поддержать и одобрить ее действия.

Тут надо разделять: есть отношения между нашими странами, которые дружеские и добрососедские, и наши интересы.

Пхеньян настаивает — небо над ним нельзя считать мирным Фото: depositphotos.com © URA.RU

Конечно, эти санкции накладывают ограничения на возможности развития нашего экономического сотрудничества. Но когда КНДР приняла решение проводить испытания, она знала нашу позицию и понимала, какие будут действия с нашей стороны.

В случае начала военных действий на полуострове, надо учитывать, что дружба, которая между нами существует, закреплена договором от 2000 года. Он не содержит военной статьи. То есть юридически не закреплено, что мы должны приходить КНДР на помощь в случае войны. Мы категорически против войны на корейском полуострове, и приложим все силы, чтобы этого не произошло. Мир и стабильность в этом регионе — это одна из главных целей нашей внешней политики. Это напрямую касается безопасности наших границ. Но если война все-таки начнется, никаких юридических обязательств в ней участвовать у нас нет. Мы всеми силами будем стараться потушить конфликт, но наверняка будем осуждать агрессора. Того, кто начнет первым.