«Этой молодежи уже никто не сможет заморочить голову»

20:54 23 октября 2017 0

Форум продемонстрировал созидательное начало молодежи: нет политических разногласий, главное - лекции, проекты и инициативы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Международная блокада России не удалась — к такому выводу пришли эксперты и политики по итогам Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Почти половина его участников (12576 из 25214 человек) приехала из-за границы.

Несмотря на все попытки саботировать фестиваль извне, он прошел достаточно успешно, полагает и первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам Юрий Афонин. «Украина призывала западные страны бойкотировать этот фестиваль, тем более что мы приглашали участников посетить в том числе и Крым.

Однако международная блокада не удалась. Настрой участников фестиваля показал, что многие солидарны с позицией России. Организаторы смогли продемонстрировать, что у России в мире много союзников», — говорит Афонин.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и глава оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко заявил, что участникам фестиваля уже никто не сможет «морочить голову» неправдой о нашей стране. «Я уверен, что этим людям уже никто не сумеет внушить слова, что Россия — это агрессивная страна, хочет кого-то поработить, захватить. Вот этого уже не произойдет никогда, им голову уже не заморочить», — заявил Кириенко.

Половина участников Всемирного фестиваля молодежи — иностранцы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские власти отмечают, что фестивалю удалось развеять стереотип о пассивности, безыдейности молодежи, которой мало что интересно за пределами экранов своих компьютеров и телефонов. «Активные, интересующиеся, стремящиеся много знать и всему научиться», — так «URA.RU» охарактеризовал участников форума официальный представитель МИДа и гость фестиваля Мария Захарова.

Фестиваль в Сочи придал дополнительный импульс развитию его участников, считает член комитета Госдумы по международным делам, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин. «Потенциал молодых людей огромен. Очевидно, что немногие из участников сами понимают насколько он велик. Форум помог напитать их уверенностью, иногда даже авантюрной уверенностью в свои силы», — рассказал Карелин «URA.RU».

Политики и эксперты уверены, что фестиваль укрепил имидж России в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соглашается с Карелиным и председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев. «Вывод о нашей молодежи можно сделать один — она талантливая, инициативная, очень разная, но при этом объединенная любовью к собственной стране и гордостью за ее достижения и успехи. Молодые люди, приехавшие из разных регионов России, стремятся самореализоваться, принимать активное участие в жизни страны. И фестиваль стал площадкой, где люди получили и трибуну, и возможность пообщаться со сверстниками. Можно однозначно утверждать, что для российских участников ВФМС стал средством от ксенофобии», — рассказал Дегтярев «URA.RU»

По мнению Афонина, многие из участников форума в перспективе будут влиять на политику своих стран и поэтому их вовлечение было особенно важным. Депутат отмечает, что с особенным вниманием участники отнеслись к выступлению Владимира Путина. «Его слова о том, что Россия „нацелена в будущее“, были с большим интересом восприняты молодежью. Внимание к президенту и его выступлению показывает высокий уровень интереса к фестивалю и России в целом», — заключил Афонин.

Дегтярев также отмечает речь Путина. «Выступление президента России было очень эмоционально сильным, — говорит Дегтярев. — Посыл к молодежи о том, что будущее России в ее руках — это очень правильно. Он вселил во многих уверенность в том, что их инициативы нужны».