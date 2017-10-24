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12:30  24 октября 2017 0

Главный полицейский ХМАО ждет важного звонка из Москвы

Срок полномочий генерала истек, и «он месяцами не бывает на территории»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Послание Комаровой. Ханты-Мансийск, романица василий
У Василия Романицы истек срок пребывания на посту. Претензий к нему столько, что его могут отправить в отставку в любой моментФото: Андрей Загумённов © URA.RU

В югорской полиции ждут важного разговора с федеральным руководством. До конца недели региональное управление отчитается о положении дел с преступностью по итогам девяти месяцев 2017 года. Совещание состоится в режиме видеоконференцсвязи. Ряд источников «URA.RU» в правоохранительных органах считает, что криминогенная ситуация будет в жесткой форме поставлена на вид главному полицейскому округа Василию Романице, а также использована как повод для его отставки. Главной причиной для критики станет августовская резня в Сургуте.

По данным инсайдеров агентства, ФСБ заранее предупреждала структуры МВД о группах риска на территории Югры, в одной из которых находился устроивший резню 19-летний религиозный фанатик Артур Гаджиев.

Однако, несмотря на это, необходимых профилактических решений принято не было.

Резня на проспекте Ленина. Сургут, полиция, труп нападавшего
Главный повод для претензий к Романице — резня, произошедшая в августе в Сургуте
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Собеседник агентства, близкий к органам власти автономии, утверждает, что Василий Романица регулярно отсутствует на рабочем месте, что в итоге сказывается на контроле за ситуацией. «Он месяцами не бывает на территории», — отмечает инсайдер.

Для отставки или перевода генерала также есть официальная причина. Срок пребывания высокопоставленного силовика на своем посту истек. Согласно условиям ротации, принятым в силовых структурах России, руководитель такого уровня не должен задерживаться на посту более пяти лет. Государство таким образом стремится исключить коррупционные риски.

Романица был назначен в Югру в 2011 году. Его перевели после теракта в московском аэропорту Домодедово, где он возглавлял линейный отдел полиции (ЛОВД). Тогда погибло 37 человек, 170 получили ранения. Несмотря на громкий скандал и претензии к качеству мер по обеспечению безопасности воздушной гавани, глава ЛОВД получил погоны генерал-майора и новое назначение в отдаленный, но экономически благополучный регион.

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ, колокольцев владимир
В 2015 году, по данным инсайдеров, работой Романицы лично интересовался министр Колокольцев
Фото: Официальный сайт МВД России

Итоги работы Романицы особо контрастируют с тем, как он вступал в должность. Свою деятельностью в Югре полицейский начинал с повышенных требований к подчиненным. В 2011 году, после назначения, по пути из Ханты-Мансийска в Нижневартовск генерал-майор уволил сотрудника ДПС на трассе, когда выяснилось, что тот не знает наизусть пункты закона о полиции. Другой эпизод: начальник кинологической службы получил выговор за то, что во время построения одна из собак повернулась к полицейскому генералу задом.

После генерала неоднократно упрекали в серии скандалов в его ведомстве. Истории с пытками задержанных, смертями в камерах, арестами высокопоставленных полицейских привели к комплексной проверке югорского управления в 2015 году. Источники агентства указывали, что ревизию курировал лично министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев. Примечательно, что состав проверяющей комиссии в последний момент был кардинально изменен и ревизоры в итоге указали окружному начальству на многочисленные недочеты в работе. Василию Романице поручили исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Но, по оценкам инсайдеров, ситуация лишь усугубилась.

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорты Москвы., аэропорт, домодедово
До перевода в Югру генерал отвечал за безопасность аэропорта Домодедово
Фото: Bin im Garten/Wikipedia

Югорское управление МВД вновь привлекло внимание общественности в декабре 2016 года, после автокатастрофы с участием автобуса с детьми на трассе вблизи Ханты-Мансийска. В ходе расследования трагедии выяснилось, что водитель грузовика, с которым столкнулся автобус, передвигался по территории округа без прав, при этом пересек несколько постов ДПС. СМИ тогда сообщили, что Василий Романица отстранен от работы и в его ведомстве идет служебная проверка. В УМВД по ХМАО «URA.RU» эти сведения официально опровергли.

Источники «URA.RU» считают, что главный полицейский Югры имеет сильную поддержку в органах МВД и в целом в кругах российских чиновников и бизнесменов.

По неофициальным данным, работая главой ЛОВД Домодедово, Василий Романица организовывал встречи деловых партнеров на своей территории.

«Обладая служебной информацией, мог организовать для друга встречу в бизнес-зале с высокопоставленными лицами, после чего те уже знакомились, летели вместе, решали свои вопросы. Для второй стороны все выглядело как случайность»,

— комментирует на правах анонимности один из сотрудников спецслужб, отмечая, что руководитель линейного отдела также имел постоянный доступ ко всем средствам слежения аэропорта.

В УМВД по ХМАО агентству официально подтвердили факт предстоящего совещания с министерством внутренних дел. Однако, как отметил в разговоре руководитель пресс-службы Ирина Валюк, это стандартное мероприятие. Собеседница также отметила, что никаких внеплановых проверок в последнее время в отношении югорского управления не проходило.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий вокруг главного полицейского региона.

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