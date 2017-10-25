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Главные новости Свердловской области
10:17  25 октября 2017 0

Никто не хочет быть свердловским министром

Управленцы отказываются заменять Ноженко, Волкова и Трофимова. Потом не жалуйтесь!
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
Торжественная закладка ледовой арены имени Александра Козицына. Верхняя Пышма, козицын андрей, куйвашев евгений
Заработать вне власти можно куда больше, не говоря уже об уровне свободы и возможностях нарастить компетенциюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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В процессе формирования нового кабмина свердловская власть столкнулась с неожиданным препятствием. Владельцы бизнеса не готовы принимать предложения о работе на благо области и делиться кадрами с регионом тоже не хотят. «URA.RU» разобралось, почему некогда самые статусные и желанные кресла утратили свою магическую притягательность.

Ровно неделю назад губернатор Евгений Куйвашев анонсировал конкурс на две «высокие» должности — министра инвестиций и развития (МИР) и министра экономики. За первые два часа приема заявок на конкурс в администрацию губернатора позвонили 15 человек. Однако впоследствии число и качество заявок оказалось настолько скромным, что уже сегодня на просьбу их озвучить в администрации скрытничают.

Утверждение старых новых министров и замгубернаторов Свердловской области на очередном заседании заксобрания. Екатеринбург, пересторонин сергей, трофимов игорь
Трофимов и Пересторонин занимают кресла, которые раньше ценились больше остальных, а сейчас не привлекают никого
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Список претендентов и их качественный состав будет озвучен только по окончанию приема заявлений от кандидатов — после 8 ноября», — категоричен директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

Повод для скрытности действительно есть, уточняет коллега Иванова в администрации губернатора. «На конкурс в МИР и минэк буквально загоняют. Дельных никого не пришло — все заявившиеся хотят, но не могут», — заверяет собеседник агентства, уточняя, что видных топ-менеджеров и собственников бизнеса в списках не видел.

В кабмине, меж тем, уверены, что список должностей, которые свердловская власть готова разыграть, куда шире: к уже названным в кабмине добавляют минздрав, минпромнауки и минстрой. «Минэк и МИР безвредные, а вот остальные можно выгодно расторговать», — объясняют обитатели «Белого дома». Но даже эти «лакомые» должности не вызывают интереса у тех, кто потенциально мог бы их занять.

Представитель ФПГ, стоявший у истоков Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, на вопрос, согласится ли он стать министром, если предложат, не думал ни секунды: «Разумеется, я бы ответил отказом. Даже на премьера бы не пошел. Почему? Не хочу! Читайте Булгакова! Там все есть…». И это при том, что сам промышелнник и многочисленные его коллеги-бизнесмены откровенно злорадствовали и картинно «были в шоке», когда минпром возглавил выходец из структур ГУФСИН Сергей Пересторонин.

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, трофимов игорь, волков михаил
Волков (справа) несмотря на все претензии к нему тоже не уйдет — ни один застройщик не покусится на это место
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

И.о. министра здравоохранения Игорь Трофимов пришел в область уже чиновником — до этого он возглавлял филиал Росздравнадзора. Сегодня одни коллеги прочат ему переназначение, а другие — замену главным психиатром Свердловской области и, по сути, таким же чиновником от здравоохранения Олегом Сердюком.

Если бы не конкуренты-чиновники, то заменить Трофимова было бы попросту некем. «Нынче министр — это только ответственность, при чем даже за то, чем он не может управлять, например, горздрав Екатеринбурга. В финансовом плане это вообще не привлекательно — главврач крупной клиники официально (про официальное ведь мы не говорим) зарабатывает больше министра без политической турбулентности, без дешевых понтов и дорогих интриг. Нынешний пост министра — это для богатого заскучавшего человека, которому просто интересно», — объясняет представитель крупного коммерческого оздоровительного центра.

Не только собственники бизнеса против кресел министров — нанимаемые ими управленцы почитают отправку в кабмин скорее за ссылку, нежели за благодарность. «У меня здесь есть уровень свободы, а там я хоть и посажен на высокое кресло, но так зарегламентирован — будто в смирительной рубашке. Там ты точно не развиваешься по отрасли, не получаешь новых компетенций, хоть и нарабатываешь связи. И последнее — сильно смущает принцип отрицательной селекции. В бизнесе ты набираешь команду, где один другого сильнее — каждый в своем направлении монстр. А во власти берут двух сильных, чтобы просто хоть что-то работало, а остальные слабые. Или берут руководителей толковых вроде бы, а подчиненные набраны по знакомствам и связям», — представитель крупной строительной фирмы скрупулезно объяснил, почему не согласится занять место главы минстроя Михаила Волкова.

Андрей Мисюра, генеральный директор АО «НПО автоматики». Екатеринбург, мисюра андрей
Бывший министр промышленности, ныне глава НПО автоматики сегодня празднует свое 36 летие и совсем не рвется на прежнее место службы
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уже действующие члены кабмина, впрочем, отказников понимают — без наработанной практики в нынешнем кабмине неуютно. «Когда есть премьер — чувствуется, что тебя прикрывают. Глава региона прикрывать не может и не должен — он высшее должностное лицо и ему подставляться объективно нельзя. А вот премьер раньше мог разруливать сложные ситуации, вступаться, договариваться на уровне выше, чем министерский. Сегодня такого нет — замы [губернатора Алексей Орлов, Владимир Тунгусов, периодически исполняющие обязанности премьеров] точно никого прикрывать не будут, каждый сам за себя».

Впрочем, все тот же директор департамента информполитики региона Александр Иванов убежден, что в отказывающихся говорит страх перед ответственностью: «Уже многие годы министерское кресло — это не статус, не мода или не место, где можно просиживать штаны — это суперответственность перед обществом, перед государством, как гражданская, так и, простите, уголовная. Тем более, на пороге таких масштабных событий, как ЧМ 2018 или ЭКСПО 2025. В принципе, все идентично работе директоров крупных холдингов. Работать приходится круглосуточно, а заработок, действительно, по сравнению с руководителями промышленных предприятий — совсем иной, гораздо ниже».

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