Никто не хочет быть свердловским министром

10:17 25 октября 2017 0

Заработать вне власти можно куда больше, не говоря уже об уровне свободы и возможностях нарастить компетенцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В процессе формирования нового кабмина свердловская власть столкнулась с неожиданным препятствием. Владельцы бизнеса не готовы принимать предложения о работе на благо области и делиться кадрами с регионом тоже не хотят. «URA.RU» разобралось, почему некогда самые статусные и желанные кресла утратили свою магическую притягательность.

Ровно неделю назад губернатор Евгений Куйвашев анонсировал конкурс на две «высокие» должности — министра инвестиций и развития (МИР) и министра экономики. За первые два часа приема заявок на конкурс в администрацию губернатора позвонили 15 человек. Однако впоследствии число и качество заявок оказалось настолько скромным, что уже сегодня на просьбу их озвучить в администрации скрытничают.

Трофимов и Пересторонин занимают кресла, которые раньше ценились больше остальных, а сейчас не привлекают никого Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Список претендентов и их качественный состав будет озвучен только по окончанию приема заявлений от кандидатов — после 8 ноября», — категоричен директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

Повод для скрытности действительно есть, уточняет коллега Иванова в администрации губернатора. «На конкурс в МИР и минэк буквально загоняют. Дельных никого не пришло — все заявившиеся хотят, но не могут», — заверяет собеседник агентства, уточняя, что видных топ-менеджеров и собственников бизнеса в списках не видел.

В кабмине, меж тем, уверены, что список должностей, которые свердловская власть готова разыграть, куда шире: к уже названным в кабмине добавляют минздрав, минпромнауки и минстрой. «Минэк и МИР безвредные, а вот остальные можно выгодно расторговать», — объясняют обитатели «Белого дома». Но даже эти «лакомые» должности не вызывают интереса у тех, кто потенциально мог бы их занять.

Представитель ФПГ, стоявший у истоков Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, на вопрос, согласится ли он стать министром, если предложат, не думал ни секунды: «Разумеется, я бы ответил отказом. Даже на премьера бы не пошел. Почему? Не хочу! Читайте Булгакова! Там все есть…». И это при том, что сам промышелнник и многочисленные его коллеги-бизнесмены откровенно злорадствовали и картинно «были в шоке», когда минпром возглавил выходец из структур ГУФСИН Сергей Пересторонин.

Волков (справа) несмотря на все претензии к нему тоже не уйдет — ни один застройщик не покусится на это место Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

И.о. министра здравоохранения Игорь Трофимов пришел в область уже чиновником — до этого он возглавлял филиал Росздравнадзора. Сегодня одни коллеги прочат ему переназначение, а другие — замену главным психиатром Свердловской области и, по сути, таким же чиновником от здравоохранения Олегом Сердюком.

Если бы не конкуренты-чиновники, то заменить Трофимова было бы попросту некем. «Нынче министр — это только ответственность, при чем даже за то, чем он не может управлять, например, горздрав Екатеринбурга. В финансовом плане это вообще не привлекательно — главврач крупной клиники официально (про официальное ведь мы не говорим) зарабатывает больше министра без политической турбулентности, без дешевых понтов и дорогих интриг. Нынешний пост министра — это для богатого заскучавшего человека, которому просто интересно», — объясняет представитель крупного коммерческого оздоровительного центра.

Не только собственники бизнеса против кресел министров — нанимаемые ими управленцы почитают отправку в кабмин скорее за ссылку, нежели за благодарность. «У меня здесь есть уровень свободы, а там я хоть и посажен на высокое кресло, но так зарегламентирован — будто в смирительной рубашке. Там ты точно не развиваешься по отрасли, не получаешь новых компетенций, хоть и нарабатываешь связи. И последнее — сильно смущает принцип отрицательной селекции. В бизнесе ты набираешь команду, где один другого сильнее — каждый в своем направлении монстр. А во власти берут двух сильных, чтобы просто хоть что-то работало, а остальные слабые. Или берут руководителей толковых вроде бы, а подчиненные набраны по знакомствам и связям», — представитель крупной строительной фирмы скрупулезно объяснил, почему не согласится занять место главы минстроя Михаила Волкова.

Бывший министр промышленности, ныне глава НПО автоматики сегодня празднует свое 36 летие и совсем не рвется на прежнее место службы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уже действующие члены кабмина, впрочем, отказников понимают — без наработанной практики в нынешнем кабмине неуютно. «Когда есть премьер — чувствуется, что тебя прикрывают. Глава региона прикрывать не может и не должен — он высшее должностное лицо и ему подставляться объективно нельзя. А вот премьер раньше мог разруливать сложные ситуации, вступаться, договариваться на уровне выше, чем министерский. Сегодня такого нет — замы [губернатора Алексей Орлов, Владимир Тунгусов, периодически исполняющие обязанности премьеров] точно никого прикрывать не будут, каждый сам за себя».

Впрочем, все тот же директор департамента информполитики региона Александр Иванов убежден, что в отказывающихся говорит страх перед ответственностью: «Уже многие годы министерское кресло — это не статус, не мода или не место, где можно просиживать штаны — это суперответственность перед обществом, перед государством, как гражданская, так и, простите, уголовная. Тем более, на пороге таких масштабных событий, как ЧМ 2018 или ЭКСПО 2025. В принципе, все идентично работе директоров крупных холдингов. Работать приходится круглосуточно, а заработок, действительно, по сравнению с руководителями промышленных предприятий — совсем иной, гораздо ниже».