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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Свердловской области
13:40  24 октября 2017 0

Свердловский минздрав возглавит психиатр. Он уже в правительстве

Фестиваль
Игорю Трофимову нашли заменуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Место министра здравоохранения Свердловской области вместо Игоря Трофимова, скорее всего, займет главный психиатр Свердловской области Олег Сердюк. Эту информацию агентству подтвердили сразу несколько источников.

О желании свердловского губернатора Евгения Куйвашева заменить министра здравоохранения Игоря Трофимова говорят давно. Как ранее писало «URA.RU», глава управления Росздравнадзора стал министром весной 2016 года случайно, впопыхах: прежний министр здравоохранения Аркадий Белявский бежал.

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Прошедший год показал, что Трофимов не смог стать авторитетом в отрасли. «После продолжительных консультаций была предложена кандидатура Олега Сердюка. Главврачам он известен, договариваться умеет», — рассказал «URA.RU» источник, приближенный к администрации губернатора.

Связаться с Олегом Сердюком корреспонденту не удалось: в приемной Свердловской областной клинической психиатрической больницы сообщили, что он в данный момент находится в правительстве региона. Цель его визита не назвали.

По информации «URA.RU», Игорь Трофимов после отставки возглавит ОКБ №1. Занимавший эту позицию почти десять лет главврач Феликс Бадаев ранее оставил пост.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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