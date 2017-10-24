Место министра здравоохранения Свердловской области вместо Игоря Трофимова, скорее всего, займет главный психиатр Свердловской области Олег Сердюк. Эту информацию агентству подтвердили сразу несколько источников.
О желании свердловского губернатора Евгения Куйвашева заменить министра здравоохранения Игоря Трофимова говорят давно. Как ранее писало «URA.RU», глава управления Росздравнадзора стал министром весной 2016 года случайно, впопыхах: прежний министр здравоохранения Аркадий Белявский бежал.
Прошедший год показал, что Трофимов не смог стать авторитетом в отрасли. «После продолжительных консультаций была предложена кандидатура Олега Сердюка. Главврачам он известен, договариваться умеет», — рассказал «URA.RU» источник, приближенный к администрации губернатора.
Связаться с Олегом Сердюком корреспонденту не удалось: в приемной Свердловской областной клинической психиатрической больницы сообщили, что он в данный момент находится в правительстве региона. Цель его визита не назвали.
По информации «URA.RU», Игорь Трофимов после отставки возглавит ОКБ №1. Занимавший эту позицию почти десять лет главврач Феликс Бадаев ранее оставил пост.