Новые руководители «Единой России» изменили отношение к Екатеринбургу

08:58 26 октября 2017 0

«Единая Россия» пустит в Екатеринбургскую гордуму только консерваторов Фото: Анна Майорова © URA.RU

25 октября новые руководители Центрального исполкома «Единой России» провели первое обширное селекторное совещание с региональными сопартийцами, посвященное, в том числе, подготовке к новому электоральному циклу 2018 года. Главным прозвучавшим посылом стал консерватизм.

Как заявил «URA.RU» источник в ЦИК «ЕР», это пожелание касалось как стиля кампаний, так и правил их проведения. Один из московских спикеров в частности заявил в ходе мероприятия: «В настоящий момент статус-кво по всем территориям сохраняется, никаких изменений не планируется».

Виктор Шептий просит ориентироваться на заявления сделанные на официальных, а не на закрытых площадках Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Большинство опрошенных «URA.RU» единороссов из уральских регионов восприняли эту фразу позитивно. «Стабильность усилит наши позиции», — уверен один из уральцев. Но сказанное оказалось неожиданностью для свердловчан. Недавно они направили в Москву два проекта реформы системы проведения намеченных на сентябрь 2018 года выборов в Екатеринбургскую гордуму. По действующему законодательству, 50% ее депутатов избирается по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам. Первый сценарий предполагает уменьшение партийной квоты до 25%. Второй — формирование состава муниципального парламента исключительно из одномандатников.

«Пока есть слишком мало информации, чтобы делать определенные выводы. Но пришедший из Москвы сигнал можно интерпретировать как призыв сохранить действующая схему „50% на 50%“», — говорит член президиума свердловского областного политсовета партии.

Уже полгода продолжаются споры по какой схеме будет избран новый состав гордумы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий обратил внимание «URA.RU», что сказанное прозвучало в ходе закрытого внутрипартийного общения. Он напомнил, что официальное обсуждение вопроса еще не началось: «Директив к нам не поступало. Никаких решений по этому поводу не принято. Все официальное обсуждение будет проходить на официальных площадках, в том числе, в органах власти. Сегодня у нас в приоритете выборы президента РФ». Когда свердловские единороссы планировали внести в Заксобрание проект закона об изменении принципов выборов в Екатеринбурге, Шептий не пояснил.

Затягивание с принятием решения беспокоит задействованного в организации реформы председателя Екатеринбургского горизбиркома Илью Захарова. Он пояснил «URA.RU», что

выборы в Екатеринбурге будут проведены по новым правилам при условии, если Заксобрание примет закон об изменении правил организации кампании до конца декабря 2017 года.

Лишь в этом случае у муниципальных думцев останется время для внесения изменений в Устав города, а у горизбиркома — для разработки и утверждения новой схемы одномандатных округов.

Николай Воронин быстро сделает свою работу как только получит политические вводные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Захарова, в подготовке документа также задействованы специалисты департамента правовой администрации губернатора и Уральского института регионального законодательства (УИРЗ). Пока они склоняются к варианту со 100%-ым избранием депутатов по одномандатным округам. Но окончательного решения ими не принято. Председатель комиссии надеется, что эта работа завершится в ноябре. Но допускает появление форс-мажорных обстоятельств, которые могут этому помешать.

Директор УИРЗ Николай Воронин добавил, что возглавляемый им институт готов в кратчайшие сроки написать необходимый законопроект. Но перед этим юристам нужно будет узнать, какую именно схему документ будет описывать. «Есть еще полтора месяца. За это время можно написать большой законопроект. Пока идут консультации, продолжается согласование. Когда все завершится, мы будем решать поставленный перед нами вопрос», — говорит Воронин.

Оппозиционным партиям выгодны новые вводные партии власти Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители оппозиционных партий не скрывают радости в связи с новыми вводными «Единой России» и надеются, что они завершатся отменой реформы. В частности, куратор выборов в гордуму от «Справедливой России» депутат Заксобрания Андрей Жуковский заявил «URA.RU», что сохранение партийных список сделает кампанию более конкурентной и интересной для избирателей.

Как ранее сообщало «URA.RU», впервые инициатива об отмене партийных списков, либо значительном уменьшении партийной квоты на выборах в Екатеринбургскую гордуму прозвучала еще весной 2017 года. Ее внес в Заксобрание депутат Вячеслав Вегнер. Но спустя некоторое время он отозвал свой законопроект.

18 сентября первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов заявил на встрече с представителями оппозиционных фракций Заксобрания, что Москвой согласован вариант с избранием в гордуму 75% депутатов одномандатников и 25% депутатов, избранных по партийным спискам. С того времени представители областных властей о реформе больше не упоминали.