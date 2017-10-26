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26 октября 2017
18:27  26 октября 2017 0

«Единая Россия» готовит мягкий выход Поклонской из партии

Эксперт: противница «Матильды» сможет спасти карьеру, только баллотируясь в президенты
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
Пленарное заседание Государственной Думы. Москва, поклонская наталья
Наталья Поклонская может остаться без партбилетаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Новый видеоролик Натальи Поклонской не останется без последствий для крымского депутата. На серьезный разговор Поклонскую вызовет партийное руководство, недовольное политическими рисками, которые создает борец с фильмом «Матильда».

В рамках своей продолжительной борьбы с кинокартиной депутат Госдумы записала новое видеообращение к Генеральному прокурору России, своему бывшему работодателю Юрию Чайке. Собеседник агентства в органе надзора рассказал, что новый вид творчества депутата будет оставлен без публичного реагирования. Ранее Генпрокуратура уже информировала россиян, что Поклонская направила в ГП более 40 запросов, связанных с художественной лентой. Проведенные проверки не выявили нарушений. Генпрокуратура России не даст использовать себя, настаивает собеседник агентства.

Праймериз Единой России. Москва, логотип, едро, центральный штаб единой россии
«Единая Россия» готовит «мягкий выход» Натальи Поклонской из партии
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Публикация Поклонской — это попытка вывести главу силового ведомства на публичную дискуссию, согласен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Три высокопоставленных единоросса рассказали «URA.RU», что в руководстве партии готовят «мягкий» вывод Поклонской из «Единой России». По их словам, таким путем решено оградить партию власти от имиджевой угрозы в лице упрямого крымского депутата.

Отказ Поклонской от партбилета поможет «Единой России» возместить репутационные потери партии, согласен директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

«Если Поклонская не согласна с линией партии, то нужно попросить из нее выйти. Это нормальная мировая демократическая практика. Либо ты прислушиваешься к мнению партии, либо клади партбилет на стол».

Самым идеальным способом политической «нейтрализации» Поклонской эксперт называет ее участие в президентской кампании.

«Оптимальный вариант было бы склонение Поклонской к участию в президентской гонке. Это добавит и интереса к кампании, и яркости через конфликт с Ксенией Собчак. И, кроме того, это выведет Поклонскую из орбиты прямой ассоциации с властью, потому что она будет оппонировать Путину в бюллетене», — отметил Добромелов.

Противостояние депутата и фильма о любовнице Николая II длится почти год. Показ кинокартины состоялся во вторник, 24 октября, в столичном к/т «Октябрь». Фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя выходит в всероссийский прокат сегодня, 26 октября.

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