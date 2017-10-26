«Единая Россия» готовит мягкий выход Поклонской из партии

18:27 26 октября 2017 0

Наталья Поклонская может остаться без партбилета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый видеоролик Натальи Поклонской не останется без последствий для крымского депутата. На серьезный разговор Поклонскую вызовет партийное руководство, недовольное политическими рисками, которые создает борец с фильмом «Матильда».

В рамках своей продолжительной борьбы с кинокартиной депутат Госдумы записала новое видеообращение к Генеральному прокурору России, своему бывшему работодателю Юрию Чайке. Собеседник агентства в органе надзора рассказал, что новый вид творчества депутата будет оставлен без публичного реагирования. Ранее Генпрокуратура уже информировала россиян, что Поклонская направила в ГП более 40 запросов, связанных с художественной лентой. Проведенные проверки не выявили нарушений. Генпрокуратура России не даст использовать себя, настаивает собеседник агентства.

«Единая Россия» готовит «мягкий выход» Натальи Поклонской из партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Публикация Поклонской — это попытка вывести главу силового ведомства на публичную дискуссию, согласен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Три высокопоставленных единоросса рассказали «URA.RU», что в руководстве партии готовят «мягкий» вывод Поклонской из «Единой России». По их словам, таким путем решено оградить партию власти от имиджевой угрозы в лице упрямого крымского депутата.

Отказ Поклонской от партбилета поможет «Единой России» возместить репутационные потери партии, согласен директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

«Если Поклонская не согласна с линией партии, то нужно попросить из нее выйти. Это нормальная мировая демократическая практика. Либо ты прислушиваешься к мнению партии, либо клади партбилет на стол».

Самым идеальным способом политической «нейтрализации» Поклонской эксперт называет ее участие в президентской кампании.

«Оптимальный вариант было бы склонение Поклонской к участию в президентской гонке. Это добавит и интереса к кампании, и яркости через конфликт с Ксенией Собчак. И, кроме того, это выведет Поклонскую из орбиты прямой ассоциации с властью, потому что она будет оппонировать Путину в бюллетене», — отметил Добромелов.

Противостояние депутата и фильма о любовнице Николая II длится почти год. Показ кинокартины состоялся во вторник, 24 октября, в столичном к/т «Октябрь». Фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя выходит в всероссийский прокат сегодня, 26 октября.