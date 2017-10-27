Отборные слухи о лучших людях России

21:49 27 октября 2017 0

Натильда

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. — Twitter ждут российские санкции. — Единый день голосования перенесут. — Губернатор Куйвашев взял тайм-аут в выборе министров. — В Екатеринбурге новому Турчаку готовят баню и застолье. — Панова начала мстить за сорвавшееся назначение в штаб Собчак. — Тюменский депутат откажется от мандата ради Поклонской. — Место главы МВД Югры займет главный полицейский Сургута. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Официальный сайт президента РФ

Чиновники хотят отдохнуть до выдвижения Путина в президенты

Российские чиновники ждут заявление Владимира Путина о выдвижении в президенты после 15 декабря. Именно тогда Совет Федерации примет решение о назначении выборов. Раньше этого Владимир Путин не будет говорить о своих планах, уверены многие политики: поэтому все чиновники планируют свои отпуска до этой даты.

Собчак предлагают выйти к избирателям с темой защиты геев

В избирательном штабе Ксении Собчак идут дискуссии о ее избирательной программе на президентских выборах. На повестке два вопроса: нужно ли выходить к избирателям с темами защиты прав ЛГБТ и реабилитации 90-х. Говорят, что окончательное решение должно быть принято в ноябре путем голосования всех участников штаба.

Twitter ждут российские санкции

У Twitter могут начаться проблемы в России. По слухам, в Роскомнадзоре сейчас будут активно мониторить контент микроблога. Это может быть связано с тем, что накануне Twitter решил запретить телеканалу RT и агентству Sputnik рекламироваться в рамках площадки со всех аккаунтов в связи с расследованием о якобы попытках вмешаться в выборы президента США в 2016 году «в интересах российского правительства». Без санкций со стороны России такая мера не останется, говорят во властных кругах.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссеры и актеры попали в «черный список» из-за Серебренникова

Деятели культуры из-за поддержки Кирилла Серебренникова могут лишиться грантов. Такие слухи распространяются по линии Минкульта. Говорят, что несколько театральных режиссеров уже получили предупреждения о том, что будут лишены финансирования своих проектов на следующий год. Кроме них в «черном списке» Минкульта якобы находятся еще более 20 человек: актеры, режиссеры, художники.

Единый день голосования перенесут

Есть версия, что в относительно недалеком будущем в Госдуму будет внесен законопроект о переносе единого дня голосования на более поздний срок. Предположительно, это будет начало октября. Одна из возможных причин для такого шага — занятость в первой половине сентября россиян садово-полевыми работами. Многие избиратели не успевают вернуться к этому времени из отпусков.

Слухи Свердловской области

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Куйвашев взял тайм-аут в выборе министров…

Сплетники из свердловского правительства предполагают, что губернатором Евгением Куйвашевым подготовлены проекты указов о назначении большинства министров. Но документы пока не подписаны. Глава области хочет еще раз взвесить все за и против и принять решение, насколько масштабна должна быть ротация в составе кабинета министров.

… нескольких министров уже назначили, но они пока не в курсе

При этом, рассказывают, что по нескольким неназначенным свердловским министрам уже принято решение. Документы лежат на столе у губернатора Евгения Куйвашева и ждут его приезда из Латинской Америки. Ожидается, что глава региона их подпишет без вопросов — эти чиновники уже согласованы в федеральных министерствах. Но самих министров не предупредили, что им уже бояться нечего. Поэтому свердловский кабмин по-прежнему ходит как в воду опущенный, боится обсуждать рабочие темы и ведет себя «тише воды, ниже травы».

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кремль посадит Тунгусова за парту

По приходящим из Москвы слухам, начиная с ноября администрация президента РФ начнет проведение серии семинаров для вице-губернаторов российских регионов по внутренней политике. Цель мероприятий — ознакомить «регионалов» с основными идеологическими и технологическими подходами на выборах президента. Региональные чиновники должны в ходе учебы уяснить, как в ходе кампании не поставить под сомнение ее чистоту и легитимность.

Шептий готовит для Турчака баню и застолье…

Не исключено, что секретарь свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий принял решение о создании специальной комиссии, которая будет 23 ноября заниматься приемом нового главы Генсовета партии Андрея Турчака. Якобы члены этой комиссии подготовят машину для Турчака, а также организуют ему культурный отдых. Есть сплетня, что в культурную программу хотят включить баню и шикарное застолье. Слухмейкеры не понимают, кто именно будет оплачивать все эти мероприятия.

…, а самого Шептия готовят к отставке

В то же время группа влиятельных представителей областной власти, по слухам, приступила к подготовке аналитической записки о необходимости отставки лидера регионального отделения «ЕР» Виктора Шептия.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Хайятт» видит в Собчак исключительно домохозяйку…

Говорят, что решение о разделении встречи телеведущей и светской львицы Ксении Собчак с екатеринбуржцами на две части было принято из-за принципиальной позиции представителей отеля «Хайятт». Планировалось, что на его площадке 27 октября должен был пройти мастер-класс будущего кандидата в президенты для домохозяек и молодых мам, плавно перетекающий во встречу с избирателями. Но руководители отеля не захотели на своей площадке устраивать политический бенефис неоднозначного кандидата. В результате избирателей пригласили в другое место — в коворкинг «Соль». Мастер класс, как и планировалось, состоится в отеле.

…, а Ельцин Центр загладит перед ней свою вину

По неофициальной информации, Ельцин Центр (где ранее планировалось проведение мастер-класса Ксении Собчак) после недемократичного отказа телеведущей в предоставлении площадки решил компенсировать свою репутацию центра либеральной политики. По пока неподтвержденной информации, в нем 17—18 ноября пройдет выездное заседание Совета по правам человека при Президенте РФ, в который входит большое количество прозападно настроенных политиков и общественников.

Панова начала мстить за сорвавшееся назначение в штаб Собчак

Назначение редактора «Знак.ком» Аксаны Пановой руководителем штаба Ксении Собчак сорвано. Утечка об идущих переговорах, которая вылилась в паблик, была воспринята командой Собчак крайне негативно. «Если в окружении Пановой не держится информация о ее назначении, как ей можно будет доверять секреты кампании?», — объясняет логику источник, близкий к кандидату. Для журналистки отказ Собчак — серьезный удар по бюджету: за счет кампании она рассчитывала заработать.

В отместку «URA.Ru», раскрывшем информацию (как известно, мы от читателей ничего не скрываем), Панова выставила на своем сайте голосование «Кто может возглавить челябинский штаб Ксении Собчак?». Так, в номинантах среди южноуральских политиков и технологов оказалась руководитель челябинской редакции «URA.RU» Альбина Золотухина. Выпад очень эмоциональный, учитывая, что Ксения Собчак даже не планирует открывать челябинский штаб.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Налоговики готовят массовую облаву на депутатов…

Говорят, что представители ФНС начали кампанию по выявлению депутатов, скрывающих открытые ими зарубежные счета. Якобы налоговики запросили у российских банков информацию о всех проводимых в Свердловской области подозрительных транзакциях, произведенных при помощи зарубежных банковских карт. Если при анализе специалистам федеральной службы попадутся фамилии известных парламентариев, эти транзакции будут внимательно изучены. Особое внимание якобы будет уделяться покупкам в интернет-магазинах, где клиенты при оплате товара вместе с номером карты вводят свои имя и фамилию.

… напрячься стоить и чиновникам

Говорят, что свердловские налоговики взялись и за чиновникам — ищут счета, которые можно блокировать при переводах за рубеж. Область, как считают в Москве, мало выявляет подозрительных операций, которые могут свидетельствовать об «обнальных» операциях. Якобы сейчас создано большое подразделение в региональном налоговом управлении и в управлении ЦБ по региону. Два ведомства прицельно выявляют людей, которые задекларировали имущество за рубежом, и смотрят за всеми их транзакциями. При резком превышении суммы перевода дается сигнал в банк, чтобы он блокировал перевод, а потом и счет. «Потом людей будут приглашать, чтобы объяснили, куда и зачем они выводят деньги», — пугают друг друга в тусовке.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ушакова не хотят пускать в Заксобрание

Не исключено, что региональное отделение «Справедливой России» не сможет передать мандат ушедшего в Госдуму Дмитрия Ионина следовавшему за ним в Кировской территориальной группе партийцу Геннадию Ушакову. Якобы против этого резко протестуют некоторые представители областных властей. Дело может быть в том, что Ушаков был участником громкого корпоративного конфликта, в рамках которого был признан банкротом. Главными противниками Ушакова могут стать промышленники. Он был партнером предпринимателя Алексея Тимощука, который за дело о хищении с УВЗ был объявлен в международный розыск, а позже заочно арестован.

Екатеринбург получит обратно полномочия только после президентских выборов

Есть версия, что представители областных властей в очередной раз приостановили разработку законопроекта о возвращении администрации Екатеринбурга в полном объеме градостроительных полномочий. Не исключено, что это связано с последними резкими заявления городских депутатов, требовавших ускорить процесс принятия документа. По слухам, городским властям предложили сначала проявить себя в успешном проведении кампании по выборам президента. Если на ней Екатеринбург покажет отличный результат, то полномочия вернут. Если нет — вопрос может снова подвиснуть в воздухе.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пост сити-менеджера Екатеринбурга позовут «варяга»

Появились слухи, что отдельные представители областных и екатеринбургских властей разрабатывают проект по изменению принципов кадровой политики при подборе руководителей города. Они предлагают после объявления конкурса на пост сити-менеджера провести всероссийский кастинг на подбор наиболее подходящего на эту должность управленца. По мнению авторов идеи, сторонний руководитель будет работать эффективнее, так как на него не смогут оказывать влияние различные местные политические и бизнес-группы.

Местные единороссы не хотят искать новые лица для Думы Екатеринбурга

Руководство свердловской ЕР заряжает свой ресурс на выборы в Екатеринбургскую думу, которые состоятся осенью 2018 года. Всем секретарям местных отделений в Екатеринбурге было дано указание найти новые лица, которые выступят от имени партии в предстоящую кампанию. Да только «старички» не стали сильно мудрствовать и требование руководства выполнять не спешат. В этой связи предварительно собранные списки участников будущих выборов не отличаются свежестью и новизной — те же лица, те же фамилии.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На «ЭКСПО-2025» потребуется денег не меньше, чем на Олимпиаду

Вице-губернатор и член заявочного комитета «ЭКСПО 2025» Александр Высокинский озвучил сумму, которая потребуется на проведение международной выставки в Екатеринбурге, если заявка уральской столицы вообще победит (это станет известно только в следующем году). В кругу знакомых Высокинский посоветовал обратить внимание на директора АНО «Заявочный комитет «Экспо-2025» Тото Дарча, известного также как Татевос Дарчинянц и DJ Тото. Тот в свое время был директором АНО «Заявочный комитет «Сочи-2014»» — тогда на Олимпиаду ушло порядка 1,3 трлн рублей. «Вот в этих примерно цифрах и смотрите», — посоветовал Высокинский, оговорившись, что это лишь примерное субъективное умозаключение.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Боровик нашел новую работу — он пугает рестораторов

Появились слухи, что депутата Екатеринбургской гордумы Евгения Боровика в последнее время начали часто видеть в крупных заведениях общепита. Якобы парламентарий, находясь в кафе и ресторанах, вызывает собственника или администратора и заявляет им о превышении на стоянке перед заведением уровня загазованности. Не исключено, что в ходе общения Боровик говорит о желании направить по этому поводу депутатский запрос в Роспотребнадзор. Что происходит далее, данные расходятся. Одни слухмейкеры предполагают, что депутат просит хозяев заведения направить в некий фонд сумму до 50 тысяч рублей. Другие называют это предположение полной чушью. Тем не менее некоторые из общавшихся с депутатом бизнесменов оказываются бывшими оперативными работниками, имеющими привычку записывать все важные разговоры. Есть вероятность, что они могут предоставить эти записи в компетентные органы.

Гункевич пытается стать министром

По слухам, руководитель свердловского регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич начал переговоры о назначении его руководителем свердловского министерства экономики и развития. Слухмейкеры видели, как Гункевич якобы собирает совещания по этому вопросу на первом этаже отеля «Хайятт» с первыми лицами правительства. Насколько успешно продвигается проект, пока не сообщается.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полянина лишат должности за смелую статью

Есть версия, что опубликованная в «Областной газете» статья о прошедшем в Дагомысе фестивале журналистов «Вся Россия» стала поводом для обострения конфликта между главным редактором издания Дмитрием Поляниным и Российским союзом журналистов, организовывавшим форум. В материале говорилось, что фестиваль оказался неэффективным и бесполезным для участников. Не исключено, что руководство СЖР после столь смелого материала попытается снять Полянина с руководящих постов, которые он занимает в рамках союза.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

МУГИСО банкротит «Фарфор Сысерти», чтобы скрыть «косяки» находящихся под следствием чиновников

Мингосимущества Свердловской области банкротит «Фарфор Сысерти», чем удивляет наблюдателей. По их словам, это связано с долгами, которые допустила еще Карина Горностаева, прежняя начальница Распорядительной дирекции МУГИСО — она лично занималась заводом. После того, как она дала показания на экс-министра Алексея Пьянкова и уволилась, завод почти развалился, долги по зарплате только увеличились.

«Денег нет. Чтобы не платить долги, МУГИСО само обанкротит свой завод, — говорят источники. — Уже известно, что области останется „пустышка“, ООО с долгами, а имущество будет продано бизнесменам из Екатеринбурга. Перед продажей „Фарфор“ накачивают из бюджета совершенно фантастическими для него суммами. 152 млн рублей — это их почти пятилетний их оборот, можно фарфоровую тротуарную плитку выпускать и каждый год ее менять», — веселятся слухмейкеры. Они предполагают, что в сумму входят и деньги, которую область отдаст за предприятие Екатеринбургской епархии: ей принадлежит половина акций завода.

В уральском аграрном университете сокращают предметы. Его могут «слить» Тюмени

Главный сельскохозяйственный вуз Среднего Урала катится по наклонной: после ухода ректора-легенды Ирины Донник всплывает все больше проблем. Так, недавно стало известно о том, что у вуза отозвали лицензии на две специальности (одна из них — экономическая). Отзыв лицензии и прекращение преподавания по двум предметам скажется на рейтингах вуза самым наихудшим образом. Слухмейкеры, имеющие непосредственное отношение к образовательной сфере, не исключают, что вуз в скором времени может быть присоединен к какому-то более сильному и успешному учебному заведению — например, Государственному аграрному университету Северного Зауралья в Тюмени.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уральском филиале РАНХиГС введено внешнее управление…

В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС введено внешнее управление. Его осуществляет прилетевший на Урал проректор российского вуза Андрей Осипов. Он будет управлять филиалом минимум ближайшие две недели — в то время как директор института Александр Александров находится в Москве с отчетом.

Инсайдеры в органах власти сообщают, что основаниями для столь кардинальных действий в академии народного хозяйства по отношению к екатеринбургского филиалу стали многочисленные жалобы сотрудников на Александрова.

Про господина Осипова, приехавшего инспектировать уральский филиал РАНХиГС, рассказывают, что его должны были назначить директором филиала РАНХиГС в Нижнем Новогороде, но теперь не исключено, что он останется в Екатеринбурге. Как шутят в вузе, «сменщик уже приступил к исполнению обязанностей».

…, а протеже ректора сбежала в Москву

Ситуация вокруг директора уральского филиала РАНХиГС Александра Александрова коснулась и его протеже и ближайшего соратника Елены Меньшиковой: она является не только его заместителем в академии, но и владельцем ООО «УК «И-Сеть» — организации, через которую, по слухам, проходили деньги, заработанные на проекте «Лектор-просветитель» (когда лекторы, в том числе из РАНХиГС, ездили по городам области с лекциями в ходе предвыборной компании). Рассказывают, что на днях госпожа Меньшикова уехала в Москву вслед за Александровым, забрав с собой ребенка и крупную сумму денег в несколько миллионов рублей.

Свердловские чиновники пересылают друг другу фотографии Собчак с задранной юбкой

У свердловских VIP новое развлечение. До сих пор они пересылали друг другу картинки и видеоролики, взятые на просторах Сети — с потугой на юмор, но, по большей части, скучные и неинтересные. Ворвавшись в президентскую гонку, Ксения Собчак заметно разбавила эту скуку. По всем мессенджерам власть имущих пронеслись фотографии с девушкой-кандидатом, которая гуляет на вечеринках, позирует для модных журналов, демонстрирует нижнее белье и носима на руках малоизвестными мужчинами и звездами эстрады. Никакими комментариями эти фото не сопровождаются.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Николай Косарев пожаловался на своих бывших заместителей

По неофициальной информации, в расследовании трех уголовных дел по фактам злоупотреблений в Уральском горном госуниверситете наметился неожиданный поворот. Якобы экс-ректор вуза Николай Косарев написал то ли заявление о возбуждении уголовного дела, то ли простую жалобу на своих экс-заместителей. По неофициальным данным, в этом документе Косарев описывает подозрения, что именно эти лица стали источниками интересующих силовиков проблем. Слухмейкеры считают, что таким образом Косарев пытается избежать решения о присвоении ему статуса фигуранта уголовных дел.

Енин подставил себя в эфире неоднозначным гостем

Не успев выйти на новое место работы — ОТВ — телеведущий Евгений Енин вызвал недовольство власти — как городской, так и областной. В программу «Акцент» 23 октября, которую теперь ведет экс-журналист «Четвертого канала», был приглашен директор управляющей компании «Губерния» Антон Азаров. Слухмейкеры тут же вспомнили, что компания прославилась в Екатеринбурге и в других городах области многочисленными жалобами жителей во все надзорные и контролирующие органы.

Несмотря на это руководитель организации был представлен в беседе с Ениным как специалист в сфере ЖКХ. Этот факт вызвал искреннее удивление у руководителей федеральных, областных и муниципальных органов власти. «Если и дальше в работе с гостями Енин будет столь неразборчив, то это может стоить ему карьеры», — заглядывают вперед властные ворчуны, напоминая, что теперь на журналиста направлено куда больше зрительских глаз. К слову, эфир с программой был в итоге удален с сайта ОТВ.

Журналисты массово уходят в пресс-службы

В свердловском минпроме поделились неожиданными наблюдениями. Оказывается, очереди в пиар- и пресс-службы различных свердловских промпредприятий в последнее время значительно увеличились за счет журналистов. Соискатели, утверждают чиновники, объясняют свой интерес заработком: дескать, в пресс-службе они могут заработать куда больше, чем сегодня предлагает журналистский рынок.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский изменил график…

На будущей неделе губернатор Борис Дубровский собирался ехать в Верхний Уфалей. Но говорят, что он отменил поездку, потому что город до сих пор не получил статус ТОСЭР. Все уже готово и согласовано, осталось дождаться официального решения. А пока нет статуса, говорить о перспективах развития нет смысла.

…и поехал по гостевым маршрутам

Бориса Дубровского сегодня видели на гостевых маршрутах, которые готовятся к форуму Россия — Казахстан. Губернатор решил лично проверить как город готов к приезду ФСО в понедельник. Прессу не брали, чтобы журналисты не слышали, как сердится Дубровский, если найдется повод для гнева. Но серьезных оплошностей не было. И даже остановочные комплексы, которые сенатор Ирина Гехт назвала «убогими», глава региона критиковать не стал. Уже хотя бы потому, что остановкам очень довольны местные жители. Губернатор был у памятника Столыпину, где ему даже приподняли полотно над монументом. К нему даже подошли жители и благодарили, за то, что теперь трансляцию концертов из органного зала вывели на улицу.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бурматову оставили Челябинскую область…

Депутат Владимир Бурматов после отставки с поста руководителя Центрального исполкома «Единой России» и перехода на должность руководителя комитета по экологии Госдумы сохранил за собой кураторство Челябинской области. Со своим преемником в партии Максимом Рудневым он хорошо знаком по «Молодой гвардии „Единой России“». А новый секретарь президиума генсовета «ЕР» Андрей Турчак и вовсе был его первым руководителем после переезда в Москву много лет назад.

… и он раздаст миллион

Во время ближайшей региональной недели депутат Госдумы Владимир Бурматов намерен встретиться с ректором ЧелГУ Дианой Циринг и ее студентами-экологами, которым намерен раздать гранты на 1 млн рублей. Этот вуз был единственным из крупных, с которым у парламентария не были выстроены отношения. Но возглавив комитет по экологии в Госдуме и учредив гранты, депутат сам вышел на Циринг, поскольку в других вузах нет такой специализации. Бурматов возглавляет попечительский совет педуниверситета, у него хорошие отношения с руководством ЮУрГУ. Выстроив отношения с Дианой Циринг, он замкнет в свою орбиту третий крупнейший вуз Челябинской области.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комякова сослали в Австралию

В челябинской элите обсуждают слух, что бывший первый вице-губернатор Сергей Комяков уехал в Австралию. И что, мол, теперь силовики в рамках уголовки бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова до него не дотянутся. Потому что ходят упорные слухи, что Комяков станет следующим фигурантом. На самом же деле Комяков никуда не уехал и ругается на тех, кто об этом говорит.

На Давыдове все и закончится

Впрочем, ходят и такие слухи, что Сергею Комякову хоть силовики и потреплют нервы, но оставят в покое. И вообще, новая «силовая зачистка» закончится на Давыдове. Все остальные возможные фигуранты уже дали все показания и не только по МУП «ЧКТС», но и по другим делам интересующих ФСБ. К примеру, говорят, что очень скоро выплывет новая уголовка, связанная с выводом «ликвидов» из трамвайно-троллейбусного парка. С нанесением ущерба бюджету.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шубину согласовали с Москвой

Назначение Елены Шубиной заместителем председателя облизбиркома было согласовано с ЦИК РФ. Говорят, что в Москве отнеслись даже благосклонно к ее кандидатуре. Хотя ранее у Центризбиркома фамилия Шубиной вызывала раздражение. Что, как потом выяснилось, было результатом интриг в Челябинске. На Шубину от прежнего руководства облизбиркома шли в столицу подметные письма. Но, говорят, в Москве во всем потом разобрались, а на одном из семинаров в ЦИК Елена Шубина произвела, как профессионал, очень хорошее впечатление на руководство, в том числе и на Эллу Памфилову.

Малофеев останется в исполкоме

Уже говорят о том, что руководитель регионального исполкома «Единой России Алексей Малофеев, недавно введенный в состав облизбиркома, перейдет в комиссию на штатную должность, с окладом. А исполком возглавит Дамир Утарбеков. Авторитетные источники утверждают, что Малофеев останется в исполкоме. Его работой довольны и отпускать не собираются.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Савченко усилят новым замом

У министра общественной безопасности региона Евгения Савченко появится третий заместитель. Подписано постановление об изменении структуры ведомства. Савченко был единственный министр, который имел только двух заместителей, а теперь ему дали еще одну ставку. Говорят, что это означает усиление Евгения Савченко. Теперь гадают, кто станет его заместителем. Уверяют, что это будет человек из структур МЧС, близкий к вице-губернатору Олегу Климову, курирующему министерство.

Сырова поймали с судимостью

В Металлургическом районе Челябинска новый скандал, связанный со скрытой судимостью. Первой жертвой стал экс-руководитель местного отделения партии Юрий Панов, оказавшийся в прошлом главарем банды «Казаки» и отбывавший наказание в колонии. Теперь судимость за вымогательство нашли у руководителя общественной приемной губернатора в Металлургическом районе, члена политсовета местного отделения «ЕР» Владимира Сырова. Он так скрывал нелицеприятную информацию, что даже отказался баллотироваться на довыборах в райсовет, сделав вид, что сильно болеет. В местном политсовете говорят, что уже отправили на него докладную в Москву и на ближайшем заседании его выведут из руководящего органа партии. Отдельное письмо отправлено в резиденцию губернатора с предложением рассмотреть вариант смены руководителя общественной приемной.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дейнеко удалил аккаунты

По этой же причине, судимости за хулиганство в ранней молодости, может лишиться своего поста руководитель общественной приемной губернатора в Калининском районе Николай Дейнеко. Об этом заговорили после того, как ранее очень активный в соцсетях Дейнеко удалил все свои аккаунты. Якобы для того, чтобы не отвечать на неудобные вопросы, если с приемной его все-таки снимут. Сам Дейнеко объясняет уход из соцсетей «творческим отпуском».

Человека Севастьянова будут лишать мандата

Депутата Калининского райсовета Челябинска Александра Воложанина хотят лишить мандата. Парламентария поймали на том, что он купил машину, фиктивно ее продал, скрыв факты приобретения имущества, владения им и получения дохода в своей декларации. А каждое из этих нарушений ведет к отзыву депутата. Учитывая, что Воложанин считается человеком опального экс-омбудсмена Алексея Севастьянова, его округ неформально будет отдан кому-то из представителей «Молодой гвардии „Единой России“», против неформального лидера которых Владимира Бурматова баллотировался Алексей Севастьянов на выборах в Госдуму.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Васьков рассердил ЗСО

Мэр Миасса Геннадий Васьков, которому неделю назад устроили взбучку на заседании бюджетного комитета ЗСО, опять попал впросак. На аппаратном совещании в мэрии Васьков заявил, что, мол, «некоторые горячие головы там высказывали некорректные мысли». Вместо того, потом чтобы сказать — «сделаны замечания, будем работать». Под «горячими головами» Васьков имел в виду, вероятно, и спикера ЗСО Владимира Мякуша, и других авторитетных депутатов, входящих в комитет. Говорят, что когда в Заксобрании узнали, как пренебрежительно высказался о комитете мэр Миасса, то очень рассердились. Таким образом, Васьков получил «черную метку» не только от горсобрания, но и от областного парламента.

Басыров хочет стать главой

Замглавы по финансовым вопросам Кунашакского района Марат Басыров мечтает занять кресло своего начальника. В администрации говорят, что чиновник, уже претендовавший на высшую должность в муниципалитете, пытается воспользоваться недомолвками между главой Сибагатуллой Аминовым и спикером райсовета Алексеем Платоновым. Он «сливает» компромат на обоих силовикам и кураторам территории.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Коммунисты ждут высокого гостя на 100-летие революции…

Поговаривают, что лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева в последние пару недель настолько ушла в подготовку к празднованию 100-летия революции, что практически перестала спать. Якобы на праздновании будет лично присутствовать последний секретарь тюменского обкома ВЛКСМ, а ныне — вице-губернатор Сергей Сарычев. «Тамара Николаевна уже вторую неделю выверяет сценарий праздника, — шепчутся слухмейкеры. — Чтобы не опозориться перед высоким гостем, решено даже отказаться от праздничных „ста грамм“ для коммунистов».

…и ссорятся из-за Маркса и Ленина

Говорят, что тюменские коммунисты поссорились из-за наследия здания тюменского «Политпроса». Якобы снятый при реконструкции здания при подготовке его к выставке «Россия. Моя история» барельеф с каноническим изображением Маркса и Ленина было предложено разыграть на закрытом аукционе с участием сразу трех коммунистических партий: КПРФ, РКРП и КПКР (Коммунисты России). Сплетники утверждают, что Тамару Казанцеву, первого секретаря тюменского отделения КПРФ, барельеф никак не заинтересовал, хотя некоторые из ее однопартийцев были готовы скинуться на приобретение Маркса и Ленина — в счет партийных взносов, конечно.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ракша бросит политику ради Поклонской

Говорят, что лидер фракции ЛДПР в Тюменской городской дума Игорь Ракша разругался с коллегами по партии из-за Натальи Поклонской. «Владимир Жириновский до этого ясно выразил свое отношение и к фильму „Матильда“, и к депутату Госдумы Наталье Поклонской, заявив о ее сексуальной неудовлетворенности, — шепчутся слухачи. — Ракша же продолжает яростно поддерживать православную активистку, причем делает это уже в несколько навязчивой форме». Злопыхатели уверяют, что после категоричного заявления Ракши о том, что его «вера не касается политических убеждений», депутат уже точно не пройдет в гордуму на выборах в 2019 году.

Ольховского хвалят, но здание не дают

На заседании Тюменской гордумы в четверг депутаты поздравляли своего коллегу Артура Ольховского с 30-летнием его знаменитого поискового отряда, что вызвало некоторое недоумение у местных слухмейкеров. «Ольховского поздравляли бурно и от всей души, к тому же у него в этом году грядет личный юбилей — 50-летие, но вместе с тем не решенным остается вопрос о своем большом здании для поискового центра, — шепчутся слухачи. — Много лет отряд ютится по маленьким помещениям. Вопрос о собственном центре, где можно открыть музей, отклика у властей не находит». При этом, уверяют слухмейкеры, коллеги Ольховского по думе не раз громко заявляли, что он делает большое и правильное дело.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Мазур прогуливает думу

По слухам, тоболяки изрядно обижены на главу города Владимира Мазура. Сплетники уверяют, что «городской глава» в этом году удостоил своим вниманием только два заседания гордумы из восьми. «Причем это тянется не первый год, Мазур просто игнорирует думу и все. Ладно бы еще был на больничном, в командировке или в отпуске», — шепчутся слухачи. Злопыхатели меж тем уверяют, что по возвращении из солнечных Эмиратов Мазура ждало приглашение на серьезный от губернатора. «Если Владимиру Мазуру не нравится работать в нашем городе, пусть едет обратно в Тюмень», — шепчутся тобольские сплетники.

Журналисты боятся нового главы своего Союза

Среди тюменских журналистов ходит слух о скорой смене руководства профильного профсоюза. В качестве нового председателя Союза журналистов Тюменской области слухачи называют кандидатуру советника областного губернатора, бывшего директора департамента информационной политики Александра Новопашина. Сплетники не питают по поводу кандидатуры Новопашина никаких иллюзий: якобы среди пишущей и снимающей братии еще свежа память о его методах давления на редакторов и журналистов, и мало кто верит, что на новом посту Александр Павлович будет больше журналистом, чем чиновником.

Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

В Тюмень приехала эмиссар Ксении Собчак

Тюменские сплетники уверяют — город тайно посетило неформальное доверенное лицо кандидата в президенты РФ, светской львицы Ксении Собчак. Якобы доверенным лицом является известная тюменка, звезда шоу «Дом-2» Алена Водонаева. Слухачи предполагают, что в Тюмени Водонаева провела ряд встреч с представителями местной элиты на предмет сбора подписей в поддержку выдвижения Собчак на высший пост в стране и организации сети агитаторов в регионе.

ТОДЭП пил шампанское, пока Тюмень тонула в снегу и грязи

Злопыхатели уверяют, что тюменцы не могут понять, что праздновал накануне во Дворце «Нефтяник» местный генподрядчик по уборке улиц ТОДЭП (Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие. «В городе натуральная экологическая катастрофа, снег после метели до сих пор не убран, пешеходы по колено в снежной каше и грязи, а те, кто за это отвечает, пьют шампанское в самом пафосном месте города», — недоумевают слухачи.

Бузова дала концерт в новом тюменском «лас-вегасе»

Ходят слухи, что в деревне Якуши под Тюменью строится крупный развлекательный комплекс «для своих». Якобы недавно его посетила звезда «Дома-2» Ольга Бузова, давшая закрытый концерт ни много ни мало для 200 зрителей. Слухачи утверждают, что новое место VIP-тусовок может быть связано с владельцами беспрецедентно огромного карьера «Светлый» площадью почти 60 гектаров на Старом Тобольском тракте.

Слухи ХМАО

Югорским нефтяникам поручили наращивать явку на выборах-2018

Если верить слухам, руководители нефтегазодобывающих компаний Югры получили установку наращивать явку на предстоящих выборах президента России. Сейчас топ-менеджеры обсуждают, как эффективнее выполнить эту задачу. Одни уверены, что нужно использовать консервативный сценарий — подвозить людей на голосование автобусами. Другие считают, что такой подход послужит поводом для скандала, и предлагают подумать над более прогрессивными вариантами.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Место Романицы может занять главный полицейский Сургута

По слухам, после отставки Василия Романицы с поста начальника УМВД по ХМАО, врио руководителя югорской полиции может стать Александр Ерохов, возглавляющий стражей закона Сургута. Рассказывают, якобы Романица и Ерохов находятся в приятельских отношениях, поэтому его назначение инициировано самим Романицей. «Сначала станет врио, а потом, если получится достичь требуемых из центра показателей, то, может быть, избавится от этой приставки. Хотя не исключено, что все-таки пришлют варяга из другого региона», — считают сплетники.

Ботвинкин не появляется в Ханты-Мансийске

Говорят, якобы прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин практически все рабочее время проводит в Сургуте. По слухам, это связано со скандальным задержанием сотрудников нескольких силовых структур, среди которых и работник прокуратуры города. Рассказывают, что Ботвинкин сейчас пытается найти способ выйти из положения с минимальными репутационными потерями и для себя, и для всего ведомства. «Судя по всему, в ближайшее время стоит ждать волны отставок, но их же надо как-то объяснить — а главное сейчас избежать обвинений в массовой коррупции в прокуратуре ХМАО. Пока что получается, но информация уже просачивается в СМИ», — делятся мнением слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Покинувший «Единую Россию» депутат готовит ответ партии власти

Говорят, якобы строитель из Сургута Евгений Барсов в скором времени может сделать заявление, которое сильно ударит по репутации югорских единороссов. По слухам, политик намерен вскрыть некоторые неприглядные факты о работе окружного отделения «Единой России». В кулуарах также рассказывают, что Барсов, покинувший «ЕР» из-за несогласия с экономической политикой, в ближайшем будущем возглавит региональное отделение одной из оппозиционных партий.

Петерман спонсирует КВНщиков из Сургута

По слухам, сургутскую команду КВН «Сборная СНГ по вольной борьбе» поддержал предприниматель и политик из Нижневартовска Александр Петерман. Говорят, якобы в крупнейшем городе ХМАО КВНщики не смогли найти спонсоров, а в переговорах с Петерманом руководству команды помогли окружные власти. По версии слухачей, региональное правительство обращалось и к мэрии Сургута, где якобы отказались инвестировать в «борцов».

Комнаты мира для мигрантов появятся во всех районах ХМАО

По слухам, в ближайшем времени планируется растиражировать еще одну инициативу Сургутского района — комнаты мира для мигрантов. Говорят, якобы этот проект одобрили в правительстве ХМАО и рекомендовали другим муниципалитетам организовать подобные встречи. В комнатах мира представители различных диаспор могут встретиться со своими старейшинами. Предполагается, что этот механизм позволит снизить межнациональную напряженность в Югре.

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сысоев опозорился в Нижневартовске

В Нижневартовске высмеивают выступление Владимира Сысоева на агитпоезде ЛДПР. Депутат Госдумы якобы продемонстрировал полное незнание городских реалий: так, в своем вступительном слове он грубо ошибся с памятником Покорителям Самотлора, заявив, что «Алеша — это памятник фантастическому человеку, первооткрывателю нефти». Однако в реальности никакого первооткрывателя Алеши не существовало, а для собирательного образа нефтяников-первопроходцев позировал Федор Метрусенко. «Восхитительная ГосДура, что еще ждать от депутатов, которые плещутся в бассейне с Жириновским», — болтают сплетники.

В Нижневартовске орудует банда гопников-убийц

По слухам, в Нижневартовске произошло уже два пугающих нападения на жителей в подъездах. Если верить слухачам, неизвестная группа людей забивает прохожих до смерти на лестничных пролетах. После нападения злоумышленники забирают у своих жертв все ценности. Известно, что один из пострадавших впал в кому и скончался, другой — ослеп.

Слухи ЯНАО

Фото: Иван Седов © URA.RU

Татьяна Бучкова снова собралась в декрет

В социальной сфере Ямала обсуждают любопытный слух. Соцработники уверяют, что заместитель губернатора Ямала, курирующая сферу, Татьяна Бучкова снова собирается в декретный отпуск. Напомним, она вышла после декрета в начале прошлого года. Но интереснее всего в этом кандидатура, которую обсуждают на место куратора соцполитики. По слухам, временно замещать Бучкову будет глава департамента культуры Евгений Колтунов. Официальные источники пока многозначительно молчат, не подтверждают, но и не отрицают возможности такого развития событий.

Окружной бюджет снова будет дефицитным

Проект главного финансового документа региона в финальной стадии. Почти все департаменты уже защитили свои планы на 2018 год. В ближайшее время все цифры будут сведены воедино. Слухмейкеры в региональном правительстве подмечают, что никаких серьезных изменений не намечается. Округ рассчитывает на ряд важных налоговых поступлений от крупных нефтегазовых компаний, которые позволят изыскать дополнительные средства на социальную сферу. Дефицит бюджета сохранится примерно на уровне 2017 года. Сокращать его власти пока не планируют. «У нас есть хороший запас платежеспособности. Некоторые регионы закредитованы почти стопроцентно. Мы же не исчерпали даже половины своих кредитных возможностей. Но пока было решено использовать их аккуратно. Любые кредиты населением воспринимаются как ухудшение экономического положения», — отмечают инсайдеры.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Кукушкина и Крюк сцепились из-за революции

Говорят, что глава ямальских коммунистов Елена Кукушкина и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк устроили разборки из-за столетия Октябрьской революции. По слухам, после окончания официальной части заседания регионального Заксобрания коммунистка задержала коллег-депутатов, чтобы поздравить с праздником и пригласить на митинг. Однако ее перебил Крюк, который грубо заявил, что все современные коммунисты — это лишь фикция, и они не имеют ни какого отношения ни к коммунистам, ни к празднику. Разговор перешел в перепалку на повышенных тонах, но депутаты все-таки взяли себя в руки и разошлись.

Губкинские чиновники оценили «Матильду»

Говорят, что первые показы скандального фильма «Матильда» в Губкинском прошли без приключений. Большого ажиотажа среди горожан фильм не вызвал. На показы шли ровно так же, как и на другие фильмы. Причем слухмейкеры утверждают, что среди зрителей в зале видели даже городских чиновников. Якобы на показ приходили несколько руководителей управлений местной администрации и даже кое-кто из заместителей главы. Имен слухмейкеры предпочли не называть. Глава города Сергей Бурдыгин в местном кинотеатре замечен не был.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Коррупционер вернулся в ямальское правительство

На днях в коридорах правительства ЯНАО был замечен бывший директор департамента АПК Вячеслав Кучеренко. Напомним, он уволился по собственному желанию за день до вынесения приговора по коррупционному делу, где он был главным обвиняемым. Его признали виновным в растрате бюджетных средств и дали условный срок. После этого Кучеренко в правительстве не объявлялся. Однако слухмейкеры говорят, что бывший чиновник ныне стал успешным бизнесменом. Источники не исключают, что Кучеренко мог прийти на встречу с бывшими коллегами, чтобы обсудить будущее сотрудничество.

Жители Ноябрьска и Муравленко боятся ухода «Газпром нефти»

Жители Ноябрьска и Муравленко, ставшие участниками недавнего телефонного опроса, по слухам, проведенного по заказу «Газпром нефть-Ноябрьскнефтегаз», заволновались о своем будущем. Как говорят опрошенные, среди вопросов о проводимой компанией социальной политике в регионе были и те, что вызвали как минимум недоумения и опасения за судьбу молодых северных городов. Смутили жителей юга Ямала вопросы о том, как они относятся к возможному объединению филиалов нефтегазодобывающего предприятия, а по сути ликвидации одного из них в Муравленко. И даже о переезде филиалов в столицы.

Главный борец с несправедливостью в Ноябрьске не пришел на «баттл»

По слухам, на общественных слушаниях по благоустройству Ноябрьска организаторы от «Единой России» и городской администрации с трепетом ожидали выступление главного возмутителя спокойствия последних лет Александра Бондарчука. Бывший сотрудник «Газпром Добыча Ноябрьск», уволенный за отказ отправиться переводом на Камчатку и вынужденный закрыть свой бизнес, не выдержав конкуренции с «Яндекс.Такси», стал видеоблогером. Тема, которую Бондарчук выбрал для своих видеообращений к немногочисленным подписчикам — ошибки и недоработки городского хозяйства.

По слухам, представители городской администрации были готовы к конструктивной критике Александра и даже имели что ответить. Но Бондарчук проигнорировал заседание, чем привел всех в недоумение.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников дает министрам время до весны…

По слухам, в правительстве Пермского края наступило полное успокоение — чиновники сделали выводы, что никого из них до Нового года не уволят. А потом начнется подготовка к президентским выборам — тоже будет не до кадровых решений. Вроде бы до марта можно расслабиться.

Впрочем, судачат, что губернатор Максим Решетников действительно дал министрам возможность спокойно работать до весны, но по другим соображениям. Во-первых, те, к кому были вопросы, вроде бы обещали исправиться и показать результат. Это касается, в частности, министра спорта Олега Глызина и министра образования Раисы Кассиной. Во-вторых, в окружении главы региона возникло понимание, что правительство не должно формироваться по признаку личной преданности, а вот здоровая конкуренция и даже определенное оппонирование губернатору — это хорошо.

Многие удивляются, как Решетников уживается с людьми, которые принимали непосредственное участие в «развале» имени Виктора Басаргина. Но факт остается фактом: новый губернатор формирует правительство не по политическим мотивам.

… и все больше удивляет медиков

Говорят, Максим Решетников стал особой фигурой для медицинского сообщества Прикамья. Врачи отмечают, что это первый губернатор, который погружен в вопросы здравоохранения и во многом разбирается лично. Но глава региона еще и не перестает удивлять докторов.

Интерес наблюдателей вызвало выступление Решетникова на прошлой неделе на съезде врачей. Губернатор отметил, в частности, что большой ошибкой было отделение поликлиник от стационаров. Ну, а ранее медики обсуждали с главой региона, сколько проблем врачам доставляют единая электронная программа «Промед» и отсталые компьютеры.

Забавность в том, что все перечисленное возникло с подачи неформального советника губернатора Анатолия Зубарева — в те времена, когда он был вице-премьером правительства. И теперь медики гадают: то ли глава региона привлек Зубарева к работе, чтобы тот исправил свои старые ошибки, то ли Решетников просто не в курсе, кто доставлял проблемы врачам до наступления басаргинской эпохи.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Матвеева отправляют в глубинку…

Сплетники отмечают, что исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Матвеев стал регулярно выезжать в муниципалитеты Прикамья. С одной стороны, понятно, что главе минздрава полезно посмотреть, как живут больницы на территориях. Но с другой — и. о. министра просто не будет успевать работать над важнейшими отраслевыми проектами.

Примечательно, что медицинское сообщество очень позитивно относится к Матвееву и считает его продвинутым специалистом. Отсюда и возникла версия, что и. о. министра специально отправляют на территории, чтобы он как можно меньше влиял на происходящее в минздраве. Слухачи основным интересантом такого подхода называют Анатолия Зубарева. Последний якобы хочет усилить своего соратника — замминистра Михаила Мальцева, который пока не может похвастаться реальным влиянием на пермскую медицину.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

…, а Калина оказалась меж двух огней

Слухмейкеры информируют, что замминистра здравоохранения Янина Калина очень хочет сохранить свой пост. Но позиции чиновницы изначально были шаткими, ведь ее считают соратницей председателя Заксобрания Валерия Сухих.

Пока все рассуждают, станет ли Сухих союзником губернатора, возникли разговоры, что политик потерял крупный кусок пирога. Якобы в этом году конкурсы минздрава по закупкам медикаментов примерно на два млрд рублей выиграли московские фирмы, а не привычная «Пермфармация», близкая к Сухих. И это, похоже, только начало.

И тут возникает вопрос: если спикер несет экономические потери, то будет ли он бороться за замминистра? Или же Калина играет по правилам новой команды? Но шептуны убеждены, что этот замминистра остается отдельной фигурой в правительстве и своим человеком для нового руководства она так и не стала.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Абдуллина потеряла «родное» министерство

Слухачи гадают, почему же «социальный» вице-премьер Татьяна Абдуллина так активно стала интересоваться работой минздрава. Ответ прост. Шептуны уверены, что чиновница утрачивает влияние на свое «родное» министерство социального развития.

Как говорят, министр Павел Фокин все больше отдаляется от вице-премьера, которого опять же считают соратником спикера Заксобрания Валерия Сухих. А без поддержки внутри правительства Абдуллиной будет крайне сложно удержаться на посту.

Впрочем, сплетники полагают, что бесполезно искать союзников в минздраве — там найдешь, скорее, врагов, чем друзей.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Демкин готов уйти

Судачат, что секретарь регионального отделения «Единой России», гендиректор ПЗСП Николай Демкин до конца года оставит партийную должность. Говорят, единоросс давно уже хотел уйти, но его всякий раз упрашивали остаться.

Теперь, по слухам, есть в партии человек, который готов взвалить на свои плечи финансирование пермской ячейки и ее управление. Имя его станет известно совсем скоро. Ну, а вслед за Демкиным уйдет сразу ряд партийных функционеров.

Шептуны, однако, переживают: дело в том, что силовики потирают руки — они готовы атаковать Демкина и ПЗСП, «папочки» хранят со времен правления губернатора Олега Чиркунова. А пермская элита с большим уважением относится к единороссу-строителю, поэтому многим не хотелось бы, чтобы на Демкина устроили охоту люди в погонах.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Борисовец получил сигнал…

Слухачи активно обсуждают эмоциональное высказывание исполнительного директора Машзавода имени Ф.Э. Дзержинского (ЗиД) Егора Заворохина после выступления Максима Решетникова перед депутатами Заксобрания. Промышленник пожаловался на налоговиков, которые списывают со счетов предприятия долги, чем мешают ЗиДу работать сегодня.

Как говорят, в высказывании Заворохина на самом деле прозвучал привет лидеру фракции «Единой России» Юрию Борисовцу, «благодаря» структурам которого ЗиД и погряз в долгах. И намек понятен: если завод вдруг будет вынужден прекратить работу, то действующий топ-менеджмент винить в этом не следует.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

…, а Заворохин рискует

Разговоры о том, что ЗиД в любой момент может прекратить работу, идут давно. И, как говорят, этой ситуацией интересуются в том числе столичные силовики.

Обыватели судачат, что, конечно, больше всех рискует Егор Заворохин, поскольку является действующим руководителем предприятия. И срыв исполнения гособоронзаказа чреват для бизнесмена и политика серьезными последствиями.

Поговаривают, для Заворохина последняя надежда — «достучаться» до губернатора, который уже выразил готовность разобраться в ситуации. Не исключено, что тяжелое положение предприятия приведет к большому политическому конфликту. Если Юрий Борисовец все-таки будет призван к ответу.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Шестакова сердит руководство

По слухам, аппарат Заксобрания недоволен поведением депутата от «Единой России», известного педагога Татьяны Шестаковой. Как говорят, народная избранница задумала трудоустроить своего супруга своим же помощником да еще и на оплачиваемую ставку.

Сплетники рассуждают, что довольно часто депутаты пристраивают детей, например, в Молодежный парламент. Берут родственников в помощники на общественных началах. Но ситуация, когда муж работает помощником и получает за эту зарплату, «отдает» чем-то коррупционным. А пермское Заксобрание все-таки давно натягивает на себя образ органа власти, где все делается исключительно по закону и по регламенту.

Пример Соколова пока не заразителен

Ходят слухи, новый глава Краснокамского района — известный политтехнолог Виктор Соколов — поражает всех скромностью и аскетизмом. Руководитель проблемной территории отказался, в частности, от утреннего и вечернего пользования служебным автомобилем: из дома на работу и обратно ездит исключительно на общественном транспорте.

Судачат, такое поведение нравится далеко не всем, ведь главы многих муниципалитетов привыкли ездить на роскошных иномарках. Слухачи, впрочем, не сомневаются: если губернатор потребует, то руководители других территорий согласятся тоже пользоваться общественным транспортом, но тогда ездить на автобусах будут в компании пяти-шести охранников.

Продуктовая безопасность теперь зависит от Репина

Слухачи предполагают, что в ближайшие пару лет владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, который и так в представлении не нуждается, станет одним из мощнейших бизнесменов в Пермском крае. Как говорят, он все больше средств вкладывает в сельскохозяйственный бизнес. Теперь вот возникла информация, что Репин готов стать инвестором скандально известного свинокомплекса «Пермский».

Такими темпами Репин скоро станет крупнейшим производителем и молока, и свинины в регионе. Создаст значительное количество рабочих мест. И тогда с бизнесменом придется договариваться (да и уже пора). Шептуны полагают, что еще могут пожалеть те чиновники, что недавно приезжали на площадки Репина и «гнули пальцы» перед телекамерами.

В пермском ЖКХ развернулась борьба за центр города

История с рейдерскими захватами крупной пермской управляющей компании «Центр» получила неожиданное продолжение. Один из двух учредителей Владимир Кулешов и бывший гендиректор Вадим Князев, как говорят, вернулись в лоно знаменитой группировки Александра Морозова (он объявлен в международный розыск и скрывается на Кипре). Последний якобы дал денег просителям и помог им добиться решения о незаконности назначения на пост гендиректора УК «Центр» Михаила Захарова.

Рассказывают, что Захарова выдворили из офиса с помощью судебных приставов. Теперь в компании вновь «рулят» Кулешов и Князев, но, по слухам, управляет ими сам Морозов — общается трио по скайпу.

В этой истории интересна позиция администрации Перми. Шептуны говорят, что мэрия горячо поддерживала УК «Центр», а теперь агитирует жителей домов перейти к УК «Экво» — «дочке» другой знаменитой пермской группировки «Техкомфорт», отколовшейся как раз от Морозова.

Наблюдатели рассуждают, что Перми пора готовиться к серии очередных клонирований УК — именно группа «Техкомфорт» первой применила в городе эти схемы. Ну, а раз ее теперь поддерживают чиновники, то выводы напрашиваются сами собой.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кокорин лично ответит за выборы

Ответственным лицом за предстоящие выборы президента, как рассказывают сплетники, будет назначен лично губернатор Зауралья Алексей Кокорин. Ожидается, что уже 2 ноября состоится встреча в Москве, где все главы регионов получат указания. А вот руководить штабом, по данным слухмейкеров, будет вице-губернатор Вадим Шумков. В число доверенных лиц, как шепчутся в области, войдут «свежие лица», среди которых промышленник Дмитрий Парышев и руководитель «Курьера» Михаил Белоусов.

Руденко впал в немилость

У главы Кургана Сергея Руденко, похоже, настали не лучшие времена. Мало того, что его «прессует» прокуратура из-за долгостроев и критикуют жители из-за неубранных дорог, сплетники рассказывают, что недавно у него был непростой разговор с губернатором. «Раньше Ельчанинов сам решал все проблемы со строителями, а сейчас надо целую армию с силовиками собирать», — сетуют слухмейкеры на беззубость городских властей.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Силовики думают, что делать с компроматом на мэра

Набирающий в Зауралье Telegram-канал «Курганский дед» недавно опубликовал компромат на главу Кургана Сергея Руденко. Якобы тот незаконно получил в собственность служебную квартиру. По словам сплетников, информация сильно заинтересовала силовиков, да вот взять ее в работу оказалось непросто — канал ведь не является официальным СМИ, а потому инициировать проверку по его материалам вроде как нельзя.

Сухнев защищает Жданова

Слухачи обсуждают странное поведение первого заместителя главы региона Виктора Сухнева, который подозрительно мягко отзывается о застройщике Павле Жданове, из-за которого курганцы регулярно выходят на митинги. «Вместо того, чтобы жестко требовать, он находит ему оправдания. Не иначе, имеет какой-то интерес», — отмечают сплетники.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Под Новиковой закачалось кресло

Многочисленные скандалы, которыми в последнее время отличился Шадринск, по мнению слухачей, сильно сказались на ослаблении позиции мэра Людмилы Новиковой. Некоторые даже прочат ей в ближайшее время отставку, другие же уверены, что ставленнице губернатора Алексея Кокорина ничего не грозит. В ближайшее время в Шадринском районе будет выбираться глава, а отношения с самим Шадринском у районных властей напряженные, так что, в любом случае, сплетники ждут новых интересных новостей с родины губернатора.

Подозрительные отпуска в ГИБДД связали с «микроволновками»

Массовый уход высокопоставленных руководителей в зауральском ГИБДД во время московской проверки слухачи связали с недавно появившимися в Кургане «частными» радарами, которые в народе называют «микроволновками». Якобы отпускники связаны с их владельцами некими финансовыми интересами. Другие же сплетники уверены — неприятности у гаишных начальников возникли из-за нелегального алкоголя, который фурами возят из Казахстана.

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