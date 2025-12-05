Оглашены результаты жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года

Мундиаль пройдет в 2026 году Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Соединенных Штатах завершилась процедура жеребьевки финального турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Результаты были оглашены в эфире американского ТВ.

Согласно итогам жеребьевки, в группе A сыграют сборные Мексики, Южной Африки, Южной Кореи. А также там будет победитель европейского плей-офф по пути D (Дания, Северная Македония, Чехия или Ирландия).

В квартет B попали команды Канады, Катара, Швейцарии и победитель европейского плей-офф по пути A (Италия, Северная Ирландия, Уэльс или Босния и Герцеговина). Состав группы C образовали сборные Гаити, Шотландии, Бразилии и Марокко.

Хозяйка турнира сборная США выступит в группе D, где ее соперниками станут Парагвай, Австралия и победитель европейского плей-офф по пути C (Турция, Румыния, Словакия или Косово). В группе E сыграют национальные команды Германии, Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Группа F объединит сборные Нидерландов, Японии, Туниса и победителя европейского плей-офф по пути B (Украина, Швеция, Польша или Албания). В группе G будут выступать команды Ирана, Новой Зеландии, Бельгии, Египта, а также вновь заявленная сборная Ирана. Соперниками в группе H станут сборные Испании, Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

В группе I сыграют национальные команды Франции, Сенегала, Норвегии, а также победитель межконтинентальных стыковых матчей по пути 2 (Боливия, Суринам или Ирак). Группа J включает действующего чемпиона мира — сборную Аргентины, а также команды Алжира, Австрии и Иордании.