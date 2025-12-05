Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Для курганских школьников построят «умный стадион»

Для курганских школьников построят стадион
06 декабря 2025 в 01:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
17 миллионов рублей выделено на стадион для курганских школьников

17 миллионов рублей выделено на стадион для курганских школьников

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане начнется строительство современного спортивного объекта для учащихся 31-й гимназии. «Умный стадион» появится на выделенном участке уже в следующем году. Информация об этом была опубликована в канале губернатора области Вадима Шумкова.

«Город уже оформляет права на участок под его размещение. Финансирование в размере 17 млн рублей уже выделено. Новый объект будет полезен не только для школьников, но и для жителей всех близлежащих домов», — отметил Шумков в своем telegram-канале. 

В своем сообщении губернатор также добавил, что во время Губернаторских чтений с директором гимназии №31 обсуждался и проект создания школьного технопарка. На ремонт помещения для него из бюджета выделено 30 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал