Для курганских школьников построят «умный стадион»

В Кургане начнется строительство современного спортивного объекта для учащихся 31-й гимназии. «Умный стадион» появится на выделенном участке уже в следующем году. Информация об этом была опубликована в канале губернатора области Вадима Шумкова.

«Город уже оформляет права на участок под его размещение. Финансирование в размере 17 млн рублей уже выделено. Новый объект будет полезен не только для школьников, но и для жителей всех близлежащих домов», — отметил Шумков в своем telegram-канале.