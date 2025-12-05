Для курганских школьников построят «умный стадион»
17 миллионов рублей выделено на стадион для курганских школьников
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Кургане начнется строительство современного спортивного объекта для учащихся 31-й гимназии. «Умный стадион» появится на выделенном участке уже в следующем году. Информация об этом была опубликована в канале губернатора области Вадима Шумкова.
«Город уже оформляет права на участок под его размещение. Финансирование в размере 17 млн рублей уже выделено. Новый объект будет полезен не только для школьников, но и для жителей всех близлежащих домов», — отметил Шумков в своем telegram-канале.
В своем сообщении губернатор также добавил, что во время Губернаторских чтений с директором гимназии №31 обсуждался и проект создания школьного технопарка. На ремонт помещения для него из бюджета выделено 30 миллионов рублей.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!