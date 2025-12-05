Логотип РИА URA.RU
Линия электропередач повреждена в результате атаки ВСУ на Воронежский регион

Под Воронежем силы ПВО уничтожили беспилотник, повреждена ЛЭП
06 декабря 2025 в 01:54
В Воронежской области отражают атаку ВСУ

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В пригороде Воронежа силами ПВО был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. При падении обломков повреждена линия электропередач, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.

«Дежурными средствами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. Не делитесь в интернете фото и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности», — заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Угроза ударов БПЛА сохраняется в Воронеже, Нововоронеже, Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском районах. Режим опасности действует на всей территории региона.

