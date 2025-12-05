Долина обратилась ко всем россиянам, потерявшим квартиры из-за мошенников
Певица дала два совета россиянам, чтобы не попасться на удочку мошенников
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Российская эстрадная певица Лариса Долина обратилась ко всем россиянам, потерявшим квартиры из-за мошенников. Она заявила, что искренне сочувствует всем пострадавшим и разделяет их утрату. Об этом артистка сообщила в эфире федерального канала.
«Те люди, которые пострадали из-за мошенников... Я просто хочу выразить свое сочувствие, поскольку теперь и сама знаю, что это такое», — высказалась Долина в интервью Первому каналу.
Певица также дала совет зрителям — очень внимательно следить за тем, что происходит в их жизни и не отвечать на звонки псевдосиловиков и лжепрокуроров, под личиной которых скрываются телефонные мошенники. Второй совет — быть максимально осторожными.
Ранее Долина рассказала, что лишилась элитной квартиры площадью 236 квадратных метров в московских Хамовниках из ‑за многоходовой схемы телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга и под предлогом «защиты» ее средств вынудили продать жилье. После этого певица заявила, что намерена вернуть 112 млн рублей покупательнице квартиры Полине Лурье, хотя признала, что сделать это ей будет крайне трудно.
