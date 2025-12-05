Певица дала два совета россиянам, чтобы не попасться на удочку мошенников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская эстрадная певица Лариса Долина обратилась ко всем россиянам, потерявшим квартиры из-за мошенников. Она заявила, что искренне сочувствует всем пострадавшим и разделяет их утрату. Об этом артистка сообщила в эфире федерального канала.

«Те люди, которые пострадали из-за мошенников... Я просто хочу выразить свое сочувствие, поскольку теперь и сама знаю, что это такое», — высказалась Долина в интервью Первому каналу.

Певица также дала совет зрителям — очень внимательно следить за тем, что происходит в их жизни и не отвечать на звонки псевдосиловиков и лжепрокуроров, под личиной которых скрываются телефонные мошенники. Второй совет — быть максимально осторожными.

