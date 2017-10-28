Власти Югры назвали, кому придется спасать старые СМИ от забвения

00:02 28 октября 2017 0

Печатному холдингу правительства ХМАО предстоит стать жизнеспособным. Или погибнуть Фото: Александр Елизаров © URA.RU

И.о. гендиректора издательского холдинга «Новости Югры» с правом занять должность на постоянной основе станет Алексей Елизаров. Правительство Югры в пятницу, 27 октября, согласовало соответствующую директиву совету директоров предприятия, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей региона.

Издательский дом «Новости Югры» — группа компаний, принадлежащая правительству автономного округа, издающая газеты «Новости Югры» (100 тыс. копий — еженедельно), «Сургутская трибуна» (10,2 тыс. экземпляров — ежедневно), «Местное время» (10 тыс. копий — пять раз в неделю). Также у холдинга есть информационный сайт, «Новости Югры» обладают базой офсетной и цифровой печати, которую имеют право использовать на коммерческой основе. В период предвыборных кампаний (ближайшая — выборы президента России в марте 2018 года) «НЮ» выполняет заказы на производство агитпродукции.

Как сообщили «URA.RU» в департаменте связей, Елизаров уже знаком с положением дел в холдинге — с 2017 года он занимал пост заместителя врио гендиректора «Новостей Югры» Дениса Колосова. «Главные задачи, которые поставили учредители перед ним и новой управленческой командой — стабилизация финансового состояния предприятия и развитие всех направлений его деятельности», — объясняет роль нового медиаменеджера в разговоре с агентством замдиректора департамента Галина Липатова.

Старейшему югорскому холдингу выбрали нового руководителя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Холдинг переживает затяжной системный кризис с 2012 года — ежегодно его дочерние структуры генерируют убытки в 20 миллионов рублей и более. Правительство Югры в рамках развития общества на 2014—2017 годы выделило из бюджета 115 миллионов рублей. За счет этих средств «Новости Югры» обязались закрыть долги и выйти на самоокупаемость. Однако, этого не произошло.

Окружные власти считают, что ситуация начала меняться после отставки прежнего руководителя холдинга Анатолия Феденева (январь 2017 года). С того момента доля издательского дома на рынке полиграфических услуг Югры выросла с 30 до 45%. «Сейчас по ценам ИД выдерживает конкуренцию с типографиями Урала, печататься в которых ранее всегда было дешевле. Благодаря этому с января по сентябрь холдинг „Новости Югры“ заключил 48 контрактов с новыми компаниями, еще четыре крупных контракта будут подписаны до конца года, поданы заявки на участие в 13 конкурсах на представление услуг», — комментирует Липатова.

Собеседница также отмечает, что в издательском доме прошла внутренняя оптимизация, были реализованы непрофильные и неприбыльные активы. К примеру, продано здание Няганьской типографии, готовится к продаже здание Советской типографии.

Елизарову 36 лет. Он родился в поселке Верхний Карачан Грибановского района Воронежской области. Начинал карьеру в 2002 году на Воронежском керамическом заводе юрисконсультом. В 2004 году окончил Липецкий университет по специальности «Юриспруденция». Отслужил в армии. После службы (в 2006 году) работал водителем в ООО «НТК», стажировался на должность следователя МВД, возглавлял ООО «ЭлектроРегионПоставка».

Елизаров, прибыл в Югру в 2016 году, и до прихода в холдинг занимался правовыми и финансовыми вопросам в партии «Единая Россия».

Помимо деятельности СМИ, «Новости Югры» выполняют другую политическую функцию — печатают предвыборную пропаганду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как сообщил в разговоре с агентством экс-куратор внутренней политики и идеологии региона Андрей Филатов, Югра сегодня испытывает определенный кадровый дефицит, и для решений сложных задачи найти компетентного специалиста затруднительно. «Если мы ставим простые задачи — то найти исполнителя на территории Югры не тяжело, если сложные — то сложно. Наверное, есть аргументы приглашать специалистов извне, если они подходят на это место», — считает бывший чиновник.

«URA.RU» не удалось получить отзывов о работе Алексея Елизарова в профессиональном сообществе региона. Глава Союза журналистов Югры Александр Григоренко, главный редактор телеканала «СТВ» Вероника Чубенко, руководитель «ТНТ-Нижневартовск» Джаван Керимов, и экс-главред газеты «Новости Югры» Татьяна Северская сообщили о том, что впервые слышат фамилию медиаменеджера. Бывший главный редактор «Местного времени» Вероника Труба рассказала, что знает о Елизарове, только как о заместителе Дениса Колосова.

Узнать мнение вновь назначенного Алексея Елизарова на момент подготовки материала не удалось — в приемной холдинга на ответили на звонки агентства.